Куда смотреть, когда чокаешься? И ещё 11 вопросов о свадебном этикете, которые стыдно задать

Можно ли уже есть салат, что подарили остальные гости и сколько подружек было у жениха (о ужас)

Получить приглашение на свадьбу — это всегда приятно. Но тут же возникает много вопросов, что надеть, что подарить, а в день свадьбы появляется еще больше мелких поводов поломать голову. Особенно если на пышных торжествах вы нечастый гость. Редакция НГС.Афиши попросила специалиста по этикету Екатерину Сартакову ответить на неудобные вопросы про свадьбы и просто торжественные банкеты — это поможет завести приятные знакомства и не испортить вечер близким.

Обязательно приглашать всех родственников, если вы не общаетесь?





По мнению специалиста, этот вопрос не столько об этикете, сколько о сути дня свадьбы и благоразумии.





«Мы ведь говорим про свадьбу, которую играем для себя, и в этот важный день хотим быть окружены близкими и родными людьми не только по крови, но и по духу. Людьми, которые разделят важность события, создадут праздничное настроение и атмосферу искренности и торжества. И быть должны те люди, без которых не может и не хочет наше сердце. Не руководствуйтесь обязательствами слепого долга перед родственниками, которые не знают вас как пару и уже не в нужной системе координат», — считает Екатерина.





Если тот, кто не был приглашен, узнает о торжестве и недоумевает, а где же было его приглашение, то ему не нужно обижаться. Ведь возможности и то, как каждая пара видит этот день, у всех разные.





А если обида не отступает, всегда полезно задуматься, почему так. Возможно, пора укреплять семейные связи.





О чем нельзя говорить в тосте и за свадебным столом?





Для того чтобы беседа не зашла в тупик, не стала острой и не вызвала споров и натяжения, стоит знать, о чем не стоит говорить с людьми, которых вы еще плохо знаете, да и на светском мероприятии. Это темы политики, религии, национальности, секс-меньшинств, слишком личные вопросы, физические недостатки других людей, вопросы цен и стоимости тоже следует опустить.







«Отказываться от произнесения тоста не рекомендуется. У каждого было достаточно времени, чтобы подумать над словами, ведь приглашение не свалилось как гром среди ясного неба. Да и у вас обязывающий статус — статус гостя», — считает эксперт.







Екатерина подчеркивает, что речь не должна содержать заурядные пожелания счастья и здоровья. Если шутить — не ваша сильная сторона, то обойдитесь в тосте без шуток, равно как без сарказма, пикантных историй. Никаких двусмысленных речей, которые могут спровоцировать невесту или жениха. И помните о продолжительности, 10-минутные монологи-притчи утомительны, а минутные тосты не дают войти во вкус и создать нужную атмосферу.







Можно не прийти на свадьбу, если вас пригласили?





Отказываться нужно заблаговременно, тактично и вежливо. И конечно, лучше, если повод отказа весомый, особенно если гость входит в список близких людей. Без красочных сочинений. Также будет правильно выразить сожаление по поводу того, что нет возможности присутствовать на торжестве.





«Если вы не в близких, дружеских или родственных отношениях, то деликатного отказа без объяснения причин будут вполне достаточно. Ведь о причинах отказа лучше говорить честно или не говорить ничего. Уважительными причинами считаются отъезд, болезнь, проблемы в семье (например, потеря родственника), запланированный отпуск», — объясняет специалист.





Но вот промолчать в ответ на приглашение — это не только плохой тон, но и явное проявление неуважения. Приглашающим же стоит помнить, что не нужно домогаться с вопросами о причинах отказа.







Если вы не будете присутствовать на свадьбе, то, конечно, приглашение не налагает на вас обязательства о подарке. Тем не менее рекомендуется отправить открытку и небольшой подарок в знак внимания к паре, их событию. Такой небольшой подарок — скорее проявление вашего уважения и желание доставить радость.





Когда уже можно накладывать салат?





Если свадебное торжество проводится без фуршета, то есть и пить гости начнут, когда их пригласили к столу и первыми начали трапезу хозяева вечера.







«Есть нюансы. Если за столом большое количество гостей, то действует правило: те, кому еще не подали блюда, просят остальных начинать. А если блюдо подано вам, а гостям по левую и правую руку еще нет, стоит всё же дождаться, пока им принесут их блюда», — рассказывает Екатерина.







Свадьба — светское, полуформальное мероприятие. Лучше представить гостей друг другу, пока все еще не сели за стол.





По мнению эксперта, здесь хозяевам стоит не только позаботиться о грамотной рассадке, но и о том, кто сможет представлять гостей друг другу. Но ни в коем случае не возбраняется, а наоборот, поощряется знакомиться и общаться с новыми людьми самостоятельно. Общение первично, еда вторична. Это важное условие и правило светских торжеств. Особенно рекомендую познакомиться и найти темы для общения с соседями слева и справа по столу.





Пьем до дна?





Екатерина уточняет, что рекомендуется оставить на дне бокала последний глоток вина, чтобы не запрокидывать сильно голову назад, особенно это касается бокалов для шампанского. Это поможет не показаться чересчур старательным в погоне за последней каплей из бокала.





«Раньше считалось очень приличным и даже шикарным оставлять что-то в тарелке. Но это правило изменилось — не без влияния двух мировых войн прошлого столетия. С изменением времени принцип демонстративно оставлять еду стал считаться неэтичным. Сегодня ни один авторитетный источник по этикету не коснётся вопроса, сколько именно прилично съесть, а сколько стоит оставить, ведь это еще и зависит от ситуации. Просто помните, что всё, что вы кладете к себе в тарелку, должно быть умеренно и разумно, а также сочетаемо», — заключает эксперт.







Куда смотреть, когда чокаешься?





В глаза собеседнику, когда ваши с ним бокалы касаются друг друга и вы чокаетесь. Но когда вы пьете напиток, смотреть нужно в бокал.





Если вы не пьете, можно отказаться от бокала шампанского?





«Аперитив, как правило, — это бокал шампанского или игристого вина. Приветственный напиток, прямое назначение аперитива — разжечь аппетит. Среди гостей всегда есть те, кто не употребляет алкоголь по разным причинам. Но отказываться от предложенного бокала на торжестве — не самый хороший тон», — объясняет эксперт.







Бокал игристого — это дань уважения традициям гостеприимства со стороны хозяев вечера. Никто ведь не предлагает вам напиться. Если вы совсем не готовы пригубить напитка, всё же возьмите предложенный бокал и просто поднимайте с ним тост, пить вас никто не заставит, а официант не будет наполнять и без того полный бокал.





Когда конец? Пойдем в бар до утра?





Екатерина рекомендует не игнорировать обозначение завершения вечера. Это не является обязательным, но подчеркивает ваше внимание к гостям. Для чего гостям знать время окончания? Чтобы понимать, на сколько ориентировать няню, которая осталась с детьми, или договариваться о трансфере на обратную дорогу. Сейчас достаточно сделать печатную программу, если мы говорим о свадьбе или торжественном юбилее компании или человека, где в плане банкета указывается как начало, так и завершение мероприятия.





Когда дарить цветы и конверт?





Цветочные поздравления на свадьбе сопровождают торжественную роспись и венчание, вручать их стоит до начала банкета, ведь сидеть за столом с букетом неудобно.





Для вручения подарков отводится определенное время — обычно это начало банкета. Но лучше уточнять этот момент у организаторов или у жениха и невесты.





Эксперт сообщает, что подарки не следует дарить в верхней одежде, в прихожей, коридоре. Если компания небольшая, то подарок открывают сразу и благодарят дарителя парой добрых слов. Если мероприятие с большим количеством гостей, то за подарок благодарят после торжества, когда добрались до изучения подарочного состава. Поэтому дарителям следует позаботиться и приложить открытку, чтобы можно было сразу определить адресата. Но поблагодарить за подарок нужно обязательно. Сначала в конце вечера, как правило, жених благодарит гостей за то, что они пришли, а также за подарки. Далее в течение следующего дня пара должна связаться с гостями и уже индивидуально поблагодарить за подарок после его просмотра.





Уместно ли интересоваться, что подарили остальные гости?







По мнению Екатерины, там, где начинается любопытство, стоит задать себе вопросы: «Не поставлю ли я в неловкое положение этим вопросом? Насколько я близок людям, которым задаю вопрос? Подходящий ли сейчас момент для такого вопроса?».







На свадьбе в любом случае этот вопрос будет задан не вовремя, поскольку у молодоженов редко появляется возможность изучить подарки на предмет содержания.







Если на подарок нет денег, можно прийти без подарка?





Эксперт считает, что в этом случае можно сделать подарок, соизмеримый со своими финансовыми возможностями. Ведь нас приглашают не ради подарка, а хороший подарок не всегда связан с большими затратами.





В самом крайнем случае можно обсудить этот момент с одариваемыми, объяснить ситуацию и сказать, что подарок за вами, а на само торжество прийти с букетом цветов.







Уместно приехать на торжественное мероприятие отдельно от всех?





«Уместно, если вы уверены, что будете вовремя. Озвучивать ли причину? Смотря нужно ли, а это зависит от ситуации. Да и причины могут быть различными — от укачивания в транспорте до неудобства локации сбора гостей. Главное, постарайтесь сообщить об этом заранее», — отвечает эксперт.







Екатерина Сартакова специально для НГС.Афиши отметила общие правила, которые чаще всего нарушают гости и даже сами хозяева вечера.





Для гостей неправильно:





— Не соблюдать дресс-код (выглядеть либо слишком нарядно, либо слишком повседневно).



— Быть на мероприятии, но проводить время в смартфоне, не выпуская его из рук.

— Не поддерживать светскую беседу.

— Нарушать план рассадки и пересаживаться на другое место за столом.



Рекомендации для хозяев банкета:





— Декор и цветочные композиции на банкетных столах должны быть ниже уровня глаз, чтобы гости всё видели и могли общаться.

— Никого нельзя принуждать к произнесению тоста. Учитывайте, что чем меньше тостов, тем, как правило, лучше.

— Следует продумывать рассадку гостей, которая на 70% влияет на ход беседы за столом.

— Не благодарить гостей за подарки — плохой тон.

— Обдумать, как собирать с гостей деньги на конкурсах.