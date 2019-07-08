Жарят на кортах: Стас Соколов тестировал конкурента «Гудмана», который похож на бюджетную кофейню

В многострадальном помещении на Красном проспекте заработала вторая точка широко известной в узких кругах бургерной «Буллавка». В новом, дополненном издании заведение делает ставку на авторскую кухню и жаренное по высшему разряду мясо. На обозревателя НГС.Афиша, однако, «Буллавка» произвела столь противоречивое впечатление, что он решил сравнить её с ближайшими конкурентами.

Место







Интерьер заведения больше подошел бы недорогому французскому кафе





Первая «Буллавка» появилась в 2015 году на волне моды – бургерные тогда открывались повсеместно. Заведение поселилось в неприметном помещении с торца здания на улице Гоголя, но сумело завоевать искренних почитателей, которые были готовы ехать туда, порой, из другой части города. Я тоже ездил дважды, но оба раза двери оказывались закрытыми. Что делать, в теплых, ламповых проектах, где всё держится на одном-двух ключевых специалистах такое бывает.







Столы стоят так близко что если, не в заведении случится полная посадка, то люди просто начнут друг другу мешать





Помещение на Красном проспекте, которое решено было взять для второй точки имело уже недолгую, но грустную историю – здесь прогорели до этого два проекта. И уже с порога видишь, что и здесь, что-то пошло не так. Кухня зачем-то убрана с глаз долой, войдя внутрь вы оказываетесь в маленьком зале, который заставлен столами так плотно, что кажется где-то за стенкой есть еще зал и часть мебели просто не успели туда унести. Нет, я понимаю, что во французских бистро так принято, но, во-первых, мы не во Франции, а во-вторых уже беглое знакомство с меню дает понять – это не бистро.









Ну, и в довершение всего – огромные окна, из-за которых посетители вечером неминуемо будут чувствовать себя участниками шоу «за стеклом». Для кофейни или демократичного бара это даже хорошо. Но вот уже с теми, кто хочет сохранить относительную приватность, могут возникнуть проблемы.







Меню и цены







Дело в том, что «Буллавка» - стейк-хаус, причем не то что бы не «демократичный». Самые дешевые стейки из альтернативных отрубов здесь стоят 290 рублей за 100 грамм сырого мяса (порция обойдется как минимум рублей в 600, а то и больше), а полновесный рибай и вовсе потянет на 2000.











В заведении есть вино, причем всю карту можно заказать как бутылками, так и по бокалам (не очень понятно, как такое количество початых бутылок можно сохранить, ну да ладно. Цены начинаются с 200 рублей (или 999 бутылка) за австралийские Пинотаж и Шенин Блан.







Быть просто недешевым мясным рестораном владельцам «Буллавки» мало, шеф-повар явно претендует на то, что называется авторской кухней. В разделе закусок – тако из бычьих хвостов на свекольном слайсе (210 рублей), тар-тар из семги на подушке из гуакамоле с шапкой летучей икры и соусом Юдзу (360 рублей). В общем, место явно рассчитывает на подготовленную публику







Оценить находки шеф-повара, впрочем, не удалось Начав работать, заведение сразу поставило на стоп половину меню. Говорят, что-то случилось с поваром, некому готовить сложное. Бывает, конечно, но зачем тогда вообще открываться?







Еда







Салат Цезарь за 290 рублей





С тем, что все-таки могли приготовить тоже не все гладко. Из того, что я успел попробовать, лучше всего у «Буллавки» получился стейк флэт-айрон (передняя плечевая часть, прилегающая к лопатке). Пожарено мясо было безупречно, хотя, мне оно показалось каким-то уж слишком нежным – вырезка, и та бывает жестче. Немного смущает только подача. Блюдо за 667 рублей представляет собой тарелку, на которой просто лежит кусок мяса и стоит плошка с соусом. Ну хоть какой-нибудь росчерк соусом можно было сделать? Пару горошин, ну хоть что-то, чтобы не было ощущения, что я просто пришел в гости к знакомым и мы тут едим по-простому.







Салат Цезарь (290) в целом убедителен: хрустящие листья Романо, правильный, с этим вот сочетанием вкуса желтка и сыра, соус, нежная куриная грудка. Но зачем в нем сухарики, которые выглядят как люксовая версия кириешек? Можно же просто подсушить с маслом на сковороде кусочки хлеба. В общем, хорошо, но есть куда расти.







Бургер «Пенный» за 330 рублей. Ничего кроме бургера в подачу не входит





А вот с бургером вышло неловко. Я взял «пенный» - в нем не было ни салата, ни томатов, ни каких-то других легких составных частей, которые бы оживляли набор углеводов и жиров. Только бифштекс и толстые луковые кольца в кляре и маринованные огурцы. Ну это ладно, повар так видит. Но зачем он высушил бифштекс до степени «питательная биомасса»? Ведь девушка спрашивала у меня прожарку, и я сказал медиум.







Альтернатива







Стейки и бургеры сегодня делают повсеместно, но в качестве основных конкурентов новой «Буллавки» можно назвать три заведения: «Гудман», «Гриль и бутыль» и «МясоRoob». У «Гудмана», «Буллавка» немного выигрывается в ценах (тот же рибай там дороже процентов на 30%), но проигрывает в уюте и приватности.







А вот уже расположенный, практически, напротив «Гриль и бутыль» работает с ним примерно в одной нише. Самый простой стейк здесь можно съесть за 500 рублей, а мясо альтернативных отрубов будет стоить 790 рублей за порцию 250 грамм. С чересчур залихватским названием нужно что-то делать, признаю. Но мясо здесь жарить умеют, и вы сидите в большом зале, с видом на город.







Что же до бургеров, то здесь «Мясоруб», по моему, обходит «Буллавку» не только по изобретательности, но, самое главное, по стабильности качества. Да и дешевле тут, опять же – больше половины позиций стоят меньше 300 рублей.







Рост и развитие не всем идет на пользу. Порой очень приличное, любимое публикой заведение разом теряет львиную долю обаяния, открывшись в новом месте. Особенно, если в этом месте хватает конкурентов, которые делают тоже самое лучше или дешевле.

