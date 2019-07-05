Мокрые майки, паразиты и двойная жизнь: 12 самых крутых событий наступающих выходных

О том, как нескучно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Летом куда ни глянь — одни фестивали и open air где-нибудь на берегу. Наступающие выходные не исключение — практически все мероприятия планируются на открытом воздухе. Одно из любимых развлечений новосибирцев — «Кино на траве», начнется уже сегодня (будем смотреть ностальгический фильм с Мэттью Макконахи и Дженифер Лопес — «Свадебный переполох»), танцевальные и поэтические баттлы в Первомайском сквере — завтра, а послезавтра — самый мокрый и веселый праздник Ивана Купалы. В кино очередная история о Человеке Пауке, детеныше зла — Големе, а еще Гари Олдман в роли киллера, который борется с душевной травмой, и запутанная корейская история.

В Нарымском сквере продолжается проект «Кино на траве». На этот раз для гостей будут организованы: игротека, зона для детей с мастер-классами и развлечениями, выступление музыкантов, розыгрыши призов и киновикторина. Завершится все просмотром фильма «Свадебный переполох» — тот самый, где молодые Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес. На фильм действует возрастное ограничение 12+.









Где: Нарымский сквер

Когда: 5 июля

Во сколько: с 18:00, кинопоказ в 21:20

Сколько стоит: вход свободный





Второй городской фестиваль пеших экскурсий пройдет 6 июля прямо перед днем рождения Музея Новосибирска и станет подарком для горожан, потому что все экскурсии бесплатны. Гиды и экскурсоводы обещают рассказать малоизвестные факты о тех местах, по которым мы каждый день ходим, но ничего не знаем. Экскурсии будут проводиться в течение дня, некоторые темы раскроются впервые.









Расписание, место и время встречи лучше всего уточнить в музее по телефону 222–67–42.





Когда: 6 июля

Сколько стоит: вход свободный





В Первомайском сквере в субботу будет интересно — ожидается поэтический баттл Street Battle, где современные поэты смогут высказаться и посоревноваться друг с другом, и даже побороться за звание универсального поэта. Оценить творчество предстоит зрителям.









Где: Первомайский сквер

Когда: 6 июля

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: вход свободный



Городской центр изобразительных искусств открыл персональную выставку шести художников из Кореи. Каждый автор представляет свой личный проект. В экспозиции будут представлены оригинальная живопись и графика, а также цифровое искусство и работы в смешанной технике.









Где: ГЦИИ, Свердлова, 13

Когда: с 3 июля по 28 июля

Во сколько: с 11:00 до 19:00

Сколько стоит: 100 рублей, льготный билет — 70 рублей





Мультиформатный фестиваль искусств «Psyland 2019» — очередной фестиваль на острове у моря Обского. Пять танцполов, три музыкальных ночи, диджеи со всей Сибири и много-много музыки.









Где: на острове в Обском море, неподалеку от села Боровое

Когда: с 3 по 7 июля

Во сколько: весь день

Сколько стоит: от 2200 рублей до 2600 рублей





Еще одно танцевальное мероприятие в Первомайском сквере — «STREET JAM». Участие могут принять все желающие танцоры в разных направлениях. Танцуй так, как душе угодно, судей нет. Главное — получать удовольствие и наслаждаться. К тому же, мероприятие — отличная возможность для самовыражения.











Где: Первомайский сквер

Когда: 6 июля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: вход свободный





Праздник Ивана Купалы — самое мокрое событие выходных. В воскресенье массовые обливания ожидаются по всему городу в самых неожиданных местах. Помним, что под окнами лучше не ходить. Сообщаем основные места водных сражений — запасемся водными пистолетами.









Основная городская водная битва будет традиционно в Первомайском сквере — праздник будет продолжаться в течение всего дня.





Пляж «Наутилус» — с 13:00 — водная битва, фестиваль красок.





Пляж «Звезда» — 19:00 — конкурс купальников, квест для маленьких гостей — необходимо найти клад, шоу мыльных пузырей и выступление творческих коллективов города. Завершится праздник дискотекой (в 22:00).





Парк «У моря Обского» — кроме водной битвы, гостям предлагается поучаствовать в конкурсе-фотосессии на самое необычно оформленное водное оружие. Для маленьких гостей отдельно проведут конкурс на самый лучший песчаный замок. Праздник будет длиться в течение всего дня.





В Центральном парке пройдет семейный фестиваль красок с 12:00 до 17:00, будут организованы фотозоны и праздничная программа с аниматорами.







11 новых фильмов вышло к первым выходным июля: очередная версия о супергерое — «Человек Паук: вдали от дома». Питер Паркер вместе со своими друзьями отправился на каникулы в Европу, но что-то пошло не так и отдыха не случилось. Неизвестные существа устраивают хаос по всей планете — Ник Фьюри был вынужден снова обратиться к народному герою во имя спасения планеты.

12+









Кино, которое в очередной раз доказывает, что шутки с богами плохи. Фильм «Голем» — Ханна потеряла своего сына и задумала победить смерть. Женщина провела магический обряд и с помощью черной магии создала себе ребёнка. Сын оказался не по годам умным и смелым, способным защитить не только мать, но и свой народ от жестоких завоевателей. Однако Ханне не стоит забывать, что обратившись к черной магии, она призвала в мир нечто зловещее. Основной вопрос фильма — во что превратится мир, когда Голем покажет свое истинное лицо?

18+









Дуэт Гари Олдмана и Джессики Альбы в фильме «Клуб анонимных киллеров». Есть секретное место, где регулярно собираются убийцы обсудить последние новости. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки. Постепенно выясняя отношения, герои понимают, что связаны с более крупной и опасной группировкой, чем их клуб.

18+









Корейская комедийная драма с элементами триллера — впечатляет. «Паразиты» — кино о том, как тайное становится явным в образцово-показательной семье генерального директора IT-компании мистера Пака. Его дом полон роскошных дизайнерских вещей, произведений искусства и, как выясняется, — мрачных тайн. Все началось тогда, когда у его дочери появился новый репетитор по английскому языку.

18+









Французы сняли историю «Двойная жизнь» про успешного парижского издателя Алена (Гийом Кане), который старательно пытается приспособиться к цифровой революции. Героя терзают сомнения по поводу новой рукописи Леонара, одного из его давних авторов. А вот жена Алена Селена (Жюльет Бинош) придерживается абсолютно другого мнения.

16+



