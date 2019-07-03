Он носит модную одежду, играет на пианино, дружит с кошками — скоро у него будет собственная комната

«Хочу быть енотом», — скажете вы, когда посмотрите на будни Винни, которому хорошо живется на свете. К своей хозяйке Анне он прибыл чуть больше года назад из зоомагазина и так очаровал девушку, что та планирует отвести своему питомцу даже отдельную комнату для игр. Корреспондент НГС.Афиша заглядывать в гости к еноту не рискнула, но поговорила с его хозяйкой — та рассказала о Винни несколько фактов: очаровательный пухлый енот обожает йогурты и перепелиные яйца, разбирается в механизме шкафов и безумно любит котиков.

Винни 1,5 года, его порода — полоскун. Однако, по словам хозяйки, вопреки своей природе полоскать Винни не любит.









«Носится как угорелый, ни минуты не сидит спокойно, что-нибудь грызет, отдирает, лапает, а полоскать он не любит — это его особенность», — рассказывает Анна.









Сейчас Винни уже взрослый енот, весит 6 кг, размером со среднюю собаку. К зиме малыш набирал вес — поправился до 9 кг, но это сделало его еще более очаровательным. Обожает йогурты и перепелиные яйца, мясо и рыбу. Все попытки чревоугодничать Анна пресекает и следит за рационом своего питомца.









О своем любимце девушка рассказывает с нежностью и теплотой, говорит, что хищных замашек у Винни нет. Он дружелюбный, ни на кого не нападает, абсолютно не агрессивный, любит котов.









«Винни все хорошо понимает, но дрессировке не поддается и делать ничего не будет, он очень наглый. Понимает, как открыть и закрыть шкаф», — продолжает рассказывать Анна.







У Винни очень много одежды, он любит наряжаться. Анна покупает ему одежду в детском магазине.











«Я стараюсь покупать ему все самое лучшее, поэтому его содержание мне дорого обходится. В целом содержать енота сложнее, чем кошку. Он очень активный, не сидит на месте, все громит. Когда меня нет дома, он сидит в вольере», — объясняет девушка временные аресты Винни.









Когда Винни был маленький — гулял без поводка, боялся потерять свою хозяйку и постоянно залезал вверх по ноге и сидел на руках. Сейчас енот стал взрослым и самостоятельным, выгуливается исключительно на привязи — Винни мастерски научился лазать по деревьям. Анна говорит, что он стал более диким и она опасается, что в случае непослушания енота будет сложно достать с дерева.









Сфотографировать енота не так-то просто, он все время крутится как юла и фото получаются смазанные.









К своей хозяйке Винни попал вот таким малюткой.









Временно Винни живет у родителей Анны, потому что там лучше условия. Скоро Анна будет переезжать в новую квартиру, где у Винни будет отдельная комната для игр.