Винни 1,5 года, его порода — полоскун. Однако, по словам хозяйки, вопреки своей природе полоскать Винни не любит. 



«Носится как угорелый, ни минуты не сидит спокойно, что-нибудь грызет, отдирает, лапает, а полоскать он не любит — это его особенность», — рассказывает Анна. 



Сейчас Винни уже взрослый енот, весит 6 кг, размером со среднюю собаку. К зиме малыш набирал вес — поправился до 9 кг, но это сделало его еще более очаровательным. Обожает йогурты и перепелиные яйца, мясо и рыбу. Все попытки чревоугодничать Анна пресекает и следит за рационом своего питомца. 



О своем любимце девушка рассказывает с нежностью и теплотой, говорит, что хищных замашек у Винни нет. Он дружелюбный, ни на кого не нападает, абсолютно не агрессивный, любит котов. 



«Винни все хорошо понимает, но дрессировке не поддается и делать ничего не будет, он очень наглый. Понимает, как открыть и закрыть шкаф», — продолжает рассказывать Анна. 



У Винни очень много одежды, он любит наряжаться. Анна покупает ему одежду в детском магазине. 



«Я стараюсь покупать ему все самое лучшее, поэтому его содержание мне дорого обходится. В целом содержать енота сложнее, чем кошку. Он очень активный, не сидит на месте, все громит. Когда меня нет дома, он сидит в вольере», — объясняет девушка временные аресты Винни. 



Когда Винни был маленький — гулял без поводка, боялся потерять свою хозяйку и постоянно залезал вверх по ноге и сидел на руках. Сейчас енот стал взрослым и самостоятельным, выгуливается исключительно на привязи — Винни мастерски научился лазать по деревьям. Анна говорит, что он стал более диким и она опасается, что в случае непослушания енота будет сложно достать с дерева. 



Сфотографировать енота не так-то просто, он все время крутится как юла и фото получаются смазанные.



К своей хозяйке Винни попал вот таким малюткой. 



Временно Винни живет у родителей Анны, потому что там лучше условия. Скоро Анна будет переезжать в новую квартиру, где у Винни будет отдельная комната для игр. 