Главными жертвами возможного эмбарго станут грузинские рестораны
Главными жертвами возможного эмбарго станут грузинские рестораны


Проблемы у грузинского виноделия возникают не первый раз. В 2005 году Россия уже вводила эмбарго на поставки вина из Грузии (тогда под удар попала и Молдавия). Тогда, впрочем, освободившуюся нишу недорогого, но относительно качественного вина довольно быстро заняли производители из Нового Света (прежде всего Чили). С тех пор изменился и российский рынок, и грузинская винодельческая индустрия. Когда эмбарго было снято вино из Грузии, вернувшись на российский рынок уже не смогло занять прежних позиций. Однако, у него есть свои поклонники, количество которых стало расти с увеличением турпотока в эту страну.


Сейчас грузинские вина есть в алкогольном отделе любого супермаркета. Не всегда, впрочем, слова «Алазанская долина», Саперави, «Кизнзмараули» и т. д. означают, что вино действительно прибыло из Грузии, не говоря уже о том, что оно произведено из выращенного в этой стране винограда.


Как выяснилось, «грузинское вино» можно производить и в Сибири. Например, в Томске
Как выяснилось, «грузинское вино» можно производить и в Сибири. Например, в Томске


В сети «Ярче!», например, продается целая линейка «грузинских вин», которые произведены в Томске. Этому «Кинзмараули» точно не грозит никакой запрет. Стоит оно, кстати, не то что бы дешево — 480 рублей. За эти деньги в том же «Ярче!» можно купить вполне сносное вино из Испании, а если чуть-чуть добавить, то из Франции тоже. Впрочем, для «Кинзмараули» это слишком низкая цена даже в Грузии, говорит виноторговец Вилор Коляда (сеть магазинов «Галерея вин»). По грузинским законам, так может назваться только вино, произведенное из винограда, выращенного в одноименной микрозоне в Кахетии. У самого Коляды «Кинзмараули» стоит не меньше 1200 рублей. Причем он признает, что его производитель покупает для него виноград специально, а само предприятие расположено в другом месте. Вино же, которое произведено на собственном винограднике и разлито на месте с таким названием, будет стоить в России и вовсе 2–3 тыс. рублей.


Цены на настоящее грузинское вино из квеври от винодела с именем могут превышать 3 тыс. рублей за бутылку
Цены на настоящее грузинское вино из квеври от винодела с именем могут превышать 3 тыс. рублей за бутылку


Вилор Коляда предполагает, что значительная часть недорогой «Грузии», которая продается в крупных сетях, если и разливается в этой стране, то из импортируемых Грузией виноматериалов. Это не значит, что в бутылках налито что-то некачественное. Просто это вино может быть сделано физически в Болгарии, Испании, Чили или любой другой стране, в которой развито массовое виноделие.


«Я помню, что ещё до запрета в 2005 году, один крупный импортер продавал у нас «Хванчкару», которая была сделана из аргентинского Мальбека. В Грузии просто не было производителей, которые могли бы обеспечить поставки виноматериалов стабильного качества в необходимых объемах», — говорит виноторговец.


Грузинский адрес на бутылке не гарантирует, что вино в ней действительно сделано из винограда, выращенного в Грузии.
Грузинский адрес на бутылке не гарантирует, что вино в ней действительно сделано из винограда, выращенного в Грузии.


Понять, что перед вами — настоящее грузинское вино или просто разлитый в Грузии «балк» (вино купленное большими объемами и привезенное в цистернах), стоя перед полкой в супермаркете, довольно сложно. Совладелец открывшегося недавно грузинского ресторана «Мишико» Виктория Коротышева отмечает, что 


главной проблемой грузинского вина является отсутствие внутренней системы контроля соответствием содержания этикетки и тем, из чего и где в реальности это вино сделано.


Но даже в существующих условиях внимательное чтение этикетки может заставить насторожиться. Например, в супермаркете «Мегас» можно купить «Домашнее вино», произведенное неким Georgian Wine House (столь расплывчатое название уже должно вызвать подозрение). На контрэтикетке сказано, что вино произведено из винограда «собранного в Гурджаанском районе в Кахетии». Однако само производство расположено в городе Гори (это довольно далеко от Кахетии). В составе же вина указана некая «пищевая добавка». Именно она, по всей видимости и дает «аромат с тонами вишни и ежевики», который обещан в описании вина.


В составе другого вина под названием Одиши, произведенного в Тбилиси (там очень мало виноградников) компанией «Тбилисский винный погребъ» честно указано сусло виноградное концентрированное. Это означает, что сладость содержимому придает вовсе не остаточный сахар, который содержался в винограде, а сироп, который добавили в готовое вино в процессе производства. 


«Сам грузины много пьют домашнего вина и не особо покупают бутилированное, что не способствует развитию системы классификации вин, которая создана преимущественно для экспорта», — считает Коротышева. При этом Виктория признает, что в самой Грузии можно найти очень достойное, интересное вино. Но производится оно небольшими объемами и поставки его в Россию крайне нестабильны. Из того, что можно купить в Новосибирске более или менее регулярно, Коротышева рекомендует «Асканели» и «Талисман».

Хорошим признаком, по мнению специалистов, является честное указание сортов винограда, из которых изготовлено вино
Хорошим признаком, по мнению специалистов, является честное указание сортов винограда, из которых изготовлено вино


Вилор Коляда советует в качестве хорошего примера массового, но честного вина марку Mildiani. Розничные цены на это вино начинаются с 700–800 рублей за бленды вроде «Алазанской долины» и моносортовые Саперави, Ракацтели и т. д.


Тем же, кто хочет познакомиться с вином, которое действительно отражает характер грузинского виноделия, придется приготовить порядка 1000 рублей. Так вино из сорта винограда Киси с выдержкой в квеври (традиционная грузинская технология) стоит в «Галерее вин» уже больше 900 рублей. А некоторые образцы из квеври потянут уже на 3000 рублей за бутылку.


В самой Грузии население предпочитает недорогое вино в больших емкостях
В самой Грузии население предпочитает недорогое вино в больших емкостях


Совладелец и руководитель ресторана «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау считает, что в ценовом сегменте до 700 рублей привязанность к грузинскому вину мало связана с качеством того, что налито в бутылки. «Это скорее обаяние грузинской культуры в принципе. Но если вместо Кинзмараули из супермаркета такому любителю налить полусладкую Испанию, то он вряд ли заметит разницу», — предполагает ресторатор.


Из того, что сам Прицкау решилса рекомендовать, самым доступным оказалось Напареули под маркой Elibо. Цена на него может колебаться от 730 до более 1000 рублей. А Chateau Mukhrani Grappe Noire, например, и вовсе потянуло почти на 2000 рублей.


Теоретически, серьезной потерей для массового потребителя могло бы стать исчезновение недорогого массового вина, которое в Грузии продается большими бутылями по 3 — 5 литров. Стоит такая пятилотровка меньше 30 лари (660 рублей, то есть в пересчете на бутылку 0,7 литра — 92 рубля). Однако, в Россию такое вино практически не попадает. Причём причины не в запретах, а в отсутствии спроса. По мнению Вилора Коляды, в Грузии в принципе иные традиции потребления. Там люди часто собираются большими компаниями и вино пьют все и в больших количествах.


В случае эмбарго, полки магазинов не останутся без вина с грузинским названиями 
В случае эмбарго, полки магазинов не останутся без вина с грузинским названиями 


В целом, как признают эксперты, от запрета грузинского вина (если таковой действительно случится) действительно пострадают только заведения грузинской кухни, которым просто необходимо иметь в винной карте позиции с соответствующими названиями. Впрочем, и эту проблему можно решить. Помимо продукции из Томска, в наших магазинах уже можно встретить, например, вино «Алазанская долина», сделанное в Азербайджане. Можно не сомневаться, что в случае введения запрета на вино из Грузии, опустевшие полки займут бутылки с точно такими же названиями, но привезенные из других стран.