Над грузинским вином сгустились тучи нового эмбарго. На фоне антироссийских протестов в Тбилиси Роспотребнадзор сначала усомнился в качестве грузинской продукции, а затем и вовсе начал собирать с торговых сетей информацию о доле грузинского вина в продажах. Поскольку запрещать в России умеют куда лучше, чем разрешать, обозреватель НГС решил пройтись по магазинам и поговорить с экспертами, чтобы понять, какое именно грузинское вино стоит закупить прямо сейчас, пока его не начали давить тракторами.

Главными жертвами возможного эмбарго станут грузинские рестораны





Проблемы у грузинского виноделия возникают не первый раз. В 2005 году Россия уже вводила эмбарго на поставки вина из Грузии (тогда под удар попала и Молдавия). Тогда, впрочем, освободившуюся нишу недорогого, но относительно качественного вина довольно быстро заняли производители из Нового Света (прежде всего Чили). С тех пор изменился и российский рынок, и грузинская винодельческая индустрия. Когда эмбарго было снято вино из Грузии, вернувшись на российский рынок уже не смогло занять прежних позиций. Однако, у него есть свои поклонники, количество которых стало расти с увеличением турпотока в эту страну.







Сейчас грузинские вина есть в алкогольном отделе любого супермаркета. Не всегда, впрочем, слова «Алазанская долина», Саперави, «Кизнзмараули» и т. д. означают, что вино действительно прибыло из Грузии, не говоря уже о том, что оно произведено из выращенного в этой стране винограда.







Как выяснилось, «грузинское вино» можно производить и в Сибири. Например, в Томске





В сети «Ярче!», например, продается целая линейка «грузинских вин», которые произведены в Томске. Этому «Кинзмараули» точно не грозит никакой запрет. Стоит оно, кстати, не то что бы дешево — 480 рублей. За эти деньги в том же «Ярче!» можно купить вполне сносное вино из Испании, а если чуть-чуть добавить, то из Франции тоже. Впрочем, для «Кинзмараули» это слишком низкая цена даже в Грузии, говорит виноторговец Вилор Коляда (сеть магазинов «Галерея вин»). По грузинским законам, так может назваться только вино, произведенное из винограда, выращенного в одноименной микрозоне в Кахетии. У самого Коляды «Кинзмараули» стоит не меньше 1200 рублей. Причем он признает, что его производитель покупает для него виноград специально, а само предприятие расположено в другом месте. Вино же, которое произведено на собственном винограднике и разлито на месте с таким названием, будет стоить в России и вовсе 2–3 тыс. рублей.







Цены на настоящее грузинское вино из квеври от винодела с именем могут превышать 3 тыс. рублей за бутылку





Вилор Коляда предполагает, что значительная часть недорогой «Грузии», которая продается в крупных сетях, если и разливается в этой стране, то из импортируемых Грузией виноматериалов. Это не значит, что в бутылках налито что-то некачественное. Просто это вино может быть сделано физически в Болгарии, Испании, Чили или любой другой стране, в которой развито массовое виноделие.







«Я помню, что ещё до запрета в 2005 году, один крупный импортер продавал у нас «Хванчкару», которая была сделана из аргентинского Мальбека. В Грузии просто не было производителей, которые могли бы обеспечить поставки виноматериалов стабильного качества в необходимых объемах», — говорит виноторговец.







Грузинский адрес на бутылке не гарантирует, что вино в ней действительно сделано из винограда, выращенного в Грузии.





Понять, что перед вами — настоящее грузинское вино или просто разлитый в Грузии «балк» (вино купленное большими объемами и привезенное в цистернах), стоя перед полкой в супермаркете, довольно сложно. Совладелец открывшегося недавно грузинского ресторана «Мишико» Виктория Коротышева отмечает, что





главной проблемой грузинского вина является отсутствие внутренней системы контроля соответствием содержания этикетки и тем, из чего и где в реальности это вино сделано.







Но даже в существующих условиях внимательное чтение этикетки может заставить насторожиться. Например, в супермаркете «Мегас» можно купить «Домашнее вино», произведенное неким Georgian Wine House (столь расплывчатое название уже должно вызвать подозрение). На контрэтикетке сказано, что вино произведено из винограда «собранного в Гурджаанском районе в Кахетии». Однако само производство расположено в городе Гори (это довольно далеко от Кахетии). В составе же вина указана некая «пищевая добавка». Именно она, по всей видимости и дает «аромат с тонами вишни и ежевики», который обещан в описании вина.





В составе другого вина под названием Одиши, произведенного в Тбилиси (там очень мало виноградников) компанией «Тбилисский винный погребъ» честно указано сусло виноградное концентрированное. Это означает, что сладость содержимому придает вовсе не остаточный сахар, который содержался в винограде, а сироп, который добавили в готовое вино в процессе производства.





«Сам грузины много пьют домашнего вина и не особо покупают бутилированное, что не способствует развитию системы классификации вин, которая создана преимущественно для экспорта», — считает Коротышева. При этом Виктория признает, что в самой Грузии можно найти очень достойное, интересное вино. Но производится оно небольшими объемами и поставки его в Россию крайне нестабильны. Из того, что можно купить в Новосибирске более или менее регулярно, Коротышева рекомендует «Асканели» и «Талисман».



Хорошим признаком, по мнению специалистов, является честное указание сортов винограда, из которых изготовлено вино





Вилор Коляда советует в качестве хорошего примера массового, но честного вина марку Mildiani. Розничные цены на это вино начинаются с 700–800 рублей за бленды вроде «Алазанской долины» и моносортовые Саперави, Ракацтели и т. д.







Тем же, кто хочет познакомиться с вином, которое действительно отражает характер грузинского виноделия, придется приготовить порядка 1000 рублей. Так вино из сорта винограда Киси с выдержкой в квеври (традиционная грузинская технология) стоит в «Галерее вин» уже больше 900 рублей. А некоторые образцы из квеври потянут уже на 3000 рублей за бутылку.







В самой Грузии население предпочитает недорогое вино в больших емкостях





Совладелец и руководитель ресторана «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау считает, что в ценовом сегменте до 700 рублей привязанность к грузинскому вину мало связана с качеством того, что налито в бутылки. «Это скорее обаяние грузинской культуры в принципе. Но если вместо Кинзмараули из супермаркета такому любителю налить полусладкую Испанию, то он вряд ли заметит разницу», — предполагает ресторатор.







Из того, что сам Прицкау решилса рекомендовать, самым доступным оказалось Напареули под маркой Elibо. Цена на него может колебаться от 730 до более 1000 рублей. А Chateau Mukhrani Grappe Noire, например, и вовсе потянуло почти на 2000 рублей.







Теоретически, серьезной потерей для массового потребителя могло бы стать исчезновение недорогого массового вина, которое в Грузии продается большими бутылями по 3 — 5 литров. Стоит такая пятилотровка меньше 30 лари (660 рублей, то есть в пересчете на бутылку 0,7 литра — 92 рубля). Однако, в Россию такое вино практически не попадает. Причём причины не в запретах, а в отсутствии спроса. По мнению Вилора Коляды, в Грузии в принципе иные традиции потребления. Там люди часто собираются большими компаниями и вино пьют все и в больших количествах.







В случае эмбарго, полки магазинов не останутся без вина с грузинским названиями





В целом, как признают эксперты, от запрета грузинского вина (если таковой действительно случится) действительно пострадают только заведения грузинской кухни, которым просто необходимо иметь в винной карте позиции с соответствующими названиями. Впрочем, и эту проблему можно решить. Помимо продукции из Томска, в наших магазинах уже можно встретить, например, вино «Алазанская долина», сделанное в Азербайджане. Можно не сомневаться, что в случае введения запрета на вино из Грузии, опустевшие полки займут бутылки с точно такими же названиями, но привезенные из других стран.

