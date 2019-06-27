Чем меньше размер, тем больше любви (или нет) - это нам расскажут счастливые обладатели этих крох

Привычнее, что в беседе про домашних питомцев все мы думаем чаще о котах или собаках и забываем о том, что хомячки, попугаи, шиншиллы и даже ёжики и змейки тоже неплохо уживаются с человеком. У них есть свой характер и своя форма проявления любви, и в целом - они могут быть отличными друзьями. Редакция НГС.Афиша собрала невероятно милые фотографии домашних зверьков, которые умещаются на ладошке – они такие маленькие, но это не мешает им выглядеть грозными и серьёзными, а когда они голодные - даже опасными (мы сейчас не про хомячков).

Дома у Дарьи живет попугай-неразлучник Элла. Долгое время Дарья думала, что попугай - самец, а не самка, звала его Элвис, он ей пел. Но однажды Элвис снес яйцо и стал Эллой.







По словам Дарьи, попугай чувствует себя хозяином в доме





«Самое забавное — это ее поведение, ведь она все копирует с меня. Ест из тарелки, с ложечки, лежит, именно лежит на подушечке, а ночует в шторах. Как-то я села рисовать картину по номерам, набрала в стакан воды, разложила краски. Не прошло и минуты, как она уже купалась в этом стакане. Элла легко поддается дрессировке и обучению, иногда сама просит научить ее чему-нибудь», - рассказывает Дарья о своей питомице.







Элла очень любит спать в шторах





А это - Пыха. Идея взять ежа у Александры появилась давно, просто потому что ей нравится такое животное.





Пыха очень дружелюбный парень





«Обязательно, чтобы лесной. Я смотрела объявления, и на одном из сервисов нашла: "Продаётся лесной ёж, 1500 или 1200 рублей", не помню. Он жил сначала у какой-то женщины, потом из-за семейных проблем она отдала его другой женщине, и вот он у неё продавался, так как дома кот, собака и ребёнок. А у нас ни кота, ни собаки, ни ребёнка, и решили, что Пыху будет лучше с нами», - рассказывает хозяйка ёжика и добавляет, что зверьку на тот момент было 4 месяца.





Возраст Пыхи - чуть больше года





Сейчас Пыхе больше года. Александра говорит, что характер у него вредный, предположительно из-за того, что он скучает по лесу и маме.





Иногда ёжик скучает по лесу





«Он любит новые запахи, особенно сходит с ума от духов, косметики. Если не следить, то может залезть в кружку с чаем и съесть чайный пакетик. Любит дружить с кошками - мы отдавали на время небольшого отпуска Пыха к друзьям, и они классно проводили время (он даже ходил в лоток к кошке, хотя к туалету не удалось его приучить, каждый день - открытия и уборка). Обожает залезить в одеяла, делать себе норы из одежды, поэтому больше всех полотенец у Пыхи. Любопытный товарищ, а когда что-то изучает, насвистывает. По настроению может дать себе почесать пузо и поделать массаж лапок», - продолжает хвалить своего ежа Александра.





Верный компаньон Антона - шиншилла Джамбол. Это тоже история невероятного перевоплощения некогда девочки Миры, которую Антон ласково называл Мирочка и от большой любви часто выпускал погулять из клетки.





Джамбол очень любит орехи





«Шиншиллу мне оставила знакомая девочка на передержку, а потом так вышло, что животное осталось у меня на постоянной основе. Почти год мы думали, что это самка, а потом заметили, что что-то не так, видео с YouTube подтвердили наши догадки. Так Мира стала Джамболом. Грызёт обои и провода, я ему нужен только из-за еды, никаких чувств животное не имеет, только инстинкты», – рассказывает Антон.





Игорь - счастливый обладатель игуаны по имени Weezy: «160 сантиметров милоты с "не гуманными" когтями, слегка руссифицирован - очень любит укроп и лист салата». Действительно, когти внушительные.





Иногда Weezy выгуливается на улице, но при температуре не ниже +28 градусов





«Ведёт амебный образ жизни: проснулась, погрелась под лампой, сходила в туалет, поела и до заката снова нежится под лампой. Спит с окончанием светового дня, и так каждый день. Выгуливается на улице, но это редкость, когда на улице не ниже +28. Малышке 4 года», - ласково продолжает Игорь о своей питомице.





Маленькая змейка прибыла к Игорю 23 июня





Кроме игуаны у Игоря живёт еще особь королевского питона - Тео, на днях переехала из зоомагазина. Особых привычек новоиспеченный хозяин пока что не заметил.