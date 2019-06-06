За ними хочется следить во все глаза — где еще можно увидеть, как грибы растут за секунды

Сколько бы Instagram ни ругали, а зайти и посмотреть красивые фотографии в минутку безделья всё равно хочется. Только найти что-то по-настоящему интересное и захватывающие среди тысяч фитнес-моделей, лайф-коучей и бизнес-тренеров (а Instagram окончательно стал их пристанищем) иногда очень непросто. Редакция НГС.АФИША выбрала красивые и нестандартные, но не раскрученные аккаунты сибиряков в Instagram — они много путешествуют, снимают звёзды и видят красоту в каждой травинке. У этих авторов точно есть на что посмотреть и что почитать — подробнее в подборке НГС.АФИША.









В профиле фотографа Дмитрия Молчанова полно бесконечных дорог, заснеженных вершин Горного Алтая, а облака, кажется, можно потрогать рукой. В поездки за новыми кадрами Дмитрий набирает команды — вместе они отправляются в труднодоступные и завораживающие места Алтая.





«В первую очередь я бы выделил плато Укок — это одно из самых дальних и уединённых мест. Есть, конечно, заповедники — Алтайский, Сайлюгемский, но там места скорее для походников, а для нас лучше места, куда можно на машине попасть. На самом деле это доступно не каждому желающему. Здесь нужен хороший, подготовленный внедорожник и определённый опыт непосредственно у водителя. Места, куда мы ездим, — это то, что в принципе для всех недоступно. Часто люди оставляют свои машины у местных, садятся на уазики и едут, но у нас фишка, что все внедорожники подготовлены, вплоть до того, что жить в них можно», — рассказал Дмитрий.









По словам путешественника, лучшее время для путешествий по Горному Алтаю — вторая половина июля и август; в этом году всё ещё впереди.









Эти таймлапсы точно захочется пересмотреть раз пять — биолог и автор программы «Микроистория» телеканала «Карусель» Илья Долгов снимает увлекательные ролики, как распускаются растения. Этой весной он построил целую мини-съёмочную площадку в Ботаническом саду СО РАН, чтобы запечатлеть, как распускается папоротник.





«Так сложилось, что моя деятельность — это сплав профессии биолога и хобби видеооператора. Поэтому главная цель моих проектов — показывать людям то, что невозможно или очень трудно увидеть неподготовленным взглядом. И не важно, под ногами в родном городе или за тридевять земель, на другом конце света. В своем аккаунте я выставляю и рассказываю о самом интересном, что удалось увидеть и снять», — объяснил Илья Долгов.











Кажется, поганки должны расти только под трек Prodigy «Mindfields» — автор блога снял весь жизненный цикл гриба от появления до саморазрушения. Трое суток вместились всего в одну минуту.









Красота есть в каждом моменте, главное — её рассмотреть. Дмитрий Ощепков ловит случайный кадры из городской жизни — кажется, в его объективе Новосибирск отбросил суету и стал по-своему очаровательным.













Фотограф Роман Шаленкин снимает портреты людей непростых профессий — ему позируют шахтёры, геологи, слесари и моряки. В этих снимках нет глянцевого гламура, но каждый кадр хочется изучать буквально миллиметр за миллиметром, а любой портрет можно поместить на обложку журнала Esquire.









«Я был впечатлён атмосферой цехов, сложностью и эффектностью некоторых процессов, происходящих на производстве. Но самым главным открытием для меня стали люди. Люди, работающие на промышленных предприятиях. Я хоть и не был совсем бездельником, но всё же крутился в центральной новосибирской тусовочке: катался на скейте, слушал хип-хоп, мечтал приобрести спортивный автомобиль и всё такое. Но тут моя картина мира начала расширяться. Я всё чаще стал покидать большой город и уезжать на предприятия в небольшие моногорода, посёлки, спускаться в шахты, жить в казармах где-нибудь в Заполярье, набитых плотно мужиками со всей страны», — рассказывал в интервью НГС Роман Шаленкин.









Цветущий Алтай поражает своей красотой — разве такое волшебство может быть всего часах в 7 езды от Новосибирска? Фотографии Светланы Казиной покажут привычные маршруты с новой стороны.









И конечно, никуда без котиков.









Новосибирец Павел Осокин наблюдает за всем, что летает над городом. Недавно ему удалось даже снять пролёт спутника Илона Маска — всем неравнодушным к небу и авиации точно стоит подписаться.









Астроном-любитель Алексей Поляков делает космос чуточку ближе для своих подписчиков — ещё в детстве его заворожили далёкие галактики и планеты, и уже больше 20 лет он наблюдает за космическими объектами.





«До телескопа я посмотрел в теодолит — геодезический инструмент — на Луну. У товарища отец купил по случаю, там такая трубочка была, давала 20-кратное увеличение. Говорю: "Дай посмотреть, не могу как хочу глянуть на Луну". Он говорит: "Что ты там увидишь? Увеличение-то небольшое, лучше в окна соседские загляни", а я: "Да что там интересного, когда вон там такая шикарная Луна висит". Взял эту трубу, помню, она была ещё без треноги, разгрёб снег с каких-то плит, поставил на них, сфокусировался и понял, что всё — пропал. Луна была потрясающей, первым объектом, который я увидел вооружённым глазом. Увеличения хватило увидеть кратеры, есть горы, горная очень хорошо была видна цепочка, прям хребты — они были хорошо освещены солнцем, видно было, что это острые пики», — не скрывая восторга, рассказывает Алексей о своём хобби.