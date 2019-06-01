Кипит и синеет: Стас Соколов оценил пиво, которое станет модным завтра (и выпил «Кровь валькирии»)

В новосибирском Технопарке прошел седьмой «СибКрафтФест». Начавшийся, как скромный междусобойчик начинающих пивных энтузиастов, фестиваль превратился в масштабный праздник с десятками пивоварен и тысячами посетителей-дегустаторов. Обозреватель НГС.Афиша посетил мероприятие в первый, самый спокойный день и с трудом пробился к пивным кранам.





По лестнице на второй этаж Технопарка поднимаются первые посетители фестиваля. Откуда-то издалека доносится уже узнаваемый аромат — на втором этаже участники заканчивают настраивать свои пивные краны.





На фестиваль приехали представители 57 пивоварен, которые привезли 222 сорта пива, сидра и других напитков, точный жанр которых пока определить может быть непросто.









«Чувствуешь запах? Пахнуло близким пьянством», — с деланной серьезностью говорит один парень другому. Все в предвкушении.







Пусть и не напрямую, а через местных представителей, но в фестивале приняли участие пивовары из Бельгии и производители сидра из Испании





Фестиваль проходит в ресторанном крыле Технопарка — в будни здесь едят сотрудники компаний-резидентов. Мероприятие началось ещё в пятницу в четыре часа дня, но к открытию в фойе уже собралось больше сотни крафтовых энтузиастов. Билет стоит 1000 рублей, за которые посетитель получает бокал на высокой ножке (его можно потом забрать) и десять пивных пробок с логотипом фестиваля, которые здесь служат платежным средством — за них наливают пиво и дают закуски.







Главным новшеством этого года стало полное отсутствие так называемых «домашних пивоваров» — то есть любителей, которые сварганили чего-то у себя на кухне. Любителям, наверное, обидно, но, откровенно говоря, и у профессионалов-то на фестивале немало такого, чего я бы никогда не купил за деньги. Но они хотя бы знают о существовании каких-то санитарных норм (хотя используют ли эти знания — другой вопрос).







Домашним пивоварам фестиваль мог предложить только купить домашнюю пивоварню





Так что «любители» на этот раз смогли только дегустировать. И как будто специально для них поставщики оборудования привезли небольшие домашние пивоварни. В устройстве, которое обойдется где-то в 90 тысяч рублей можно и затирать, и варить. Для собственного употребления — можно.







Кроме дегустаций на фестивале было много активных развлечений.





В зале по периметру расставлены стойки участников. Некоторых представляют местные партнеры, но на «СибКрафт» едут издалека уже и сами пивовары. Это способ если не найти здесь рынок сбыта (в этом плане европейская часть России как-то перспективней), то по крайней мере посмотреть на то, чем живы коллеги. В списке сортов есть вся палитра пивоварения, но на виду, конечно, прежде всего всякая экзотика. Фестиваль для того и нужен, чтобы испытать новинки на людях.











В крафтовом мире, как и везде, есть свои мода и тренды. В прошлом году, например, участники привезли особенно много сидра. Причём как импортного, так и сброженного собственноручно. Кое-что из прошлогодних новинок уже пошло в народ. В этом году в Питере, заказав в баре сидр, я узнал знакомый вкус, — и действительно, это оказался напиток из Барнаула от пивоварни «Лось и кедр»: охмеленный сидр, который они привозили на прошлый фестиваль.







Сидры есть и сейчас. Вот совладелец бара The Rooks Игорь Каменев длинной струей из бутылки наливает «яблочное вино» из Сан-Себастьяна (Испания). Этот зрелищный прием не только часть шоу — падая с высоты почти метр жидкость насыщается кислородом, становясь живее.







Игорь Каменев демонстрирует как умеет испанский способ налива. В оригинале расстояние от бутылки до стакана должно быть раза в два больше





Однако мода недолговечна. В этом году, похоже, последний писк — это медовуха и какие-то вариации на эту тему. Получается местами странно. Тот же «Лось и кедр» привез в этот раз напиток на меду категории практически экстра брют — весь сахар в нем съели дрожжи. А из Курска приехала целая медоварня, где медовуха — основная специализация. Сами «меды», впрочем, на любителя, но хоть названия сортов предупреждают: «Черный вепрь», «Кровь валькирии».







Среди производителей пива все больше девушек





По всему фестивалю рассыпаны фрукты. Не в буквальном смысле — просто куда не пойди, везде наливают нечто фруктовое. Вот девушки из московской Lux in Tenebris привезли малинововый эль, который, вопреки ожиданиям, не сладок. Настолько, что его можно рекомендовать вместо кофе по утрам. Потому что он суров и беспощаден, как зеленое существо с красными волосами на банке с напитком.







Напиток с говорящим названием Tosol





Местами игра со смыслами и ассоциациями уходит совсем далеко. Не хотите бокал «Тосола»? Самое смешное, что он даже выглядит похоже. Это пиво от питерской Lis_brew с пробиотиками и красителем из синего чая и водросли-спирулины. Невероятно полезная для здоровья вещь, наверное. И отличное предложение для тех, кто хочет томно сидеть с бокалом весь вечер, а не просто «накидаться» побыстрей. Потому что много такой креативной жидкости не выпьешь.







Встречаются впрочем в этом цветовом безумии и приятные неожиданности. Так, у новосибирских «Гусей» обнаружилось секретное манговое пиво, которого не было в списке на стенде, но если вы внушаете доверие, то налить могут. Такую штуку можно смело рекомендовать вместо десерта.







Желающие могли бесплатно попробовать себя в качестве тату-художника





Фрукты на фестивале обнаружились даже там, где их совсем не ждешь встретить, — в тату-салоне. Чтобы прилечь публику, которой, возможно, неинтересны татуировки на себе, ребята дали возможность всем желающим набить на свой вкус рисунок на коже беззащитных апельсинов. Было бы очень органично, кстати, из этих татуированных фруктов тоже потом сварить что-то невероятно крафтовое.





Жизнь на фестивале кипит и пенится не только в залах дегустации, но и во дворе. На улице соорудили целый фуд-корт: плескавица (котлета в пите), такос, шашлыки и колбаски на гриле. Отовсюду пахнет едой, так что не хочешь, а встанешь в очередь. Королями вечеринки, впрочем, неожиданно стали продавцы сыра. Сыр, конечно, не из дешевых (от 2000 рублей за килограмм), но для хитрого пива, которое здесь наливают, он как раз то что нужно. А главное, тарелку с ассорти сыров, которые бойко режут кубиками в лавке, удобней носить с собой и есть.







На фестивале можно было встретить самых разных людей





Народ разный. Хватает, конечно, пивных гиков, которые что-то усердно записывают в розданные посетителям тетрадки. Но есть люди, которые просто пришли время провести. На улице для этого даже билета покупать не нужно. Правда, есть нюанс. К стойке бара «Фрай» подходят молодые люди.







— У вас это пиво какое?







— Это лимонады. Пива нет.







Ответ, явно ставит молодых людей в тупик (пивной фестиваль все-таки). Алкоголь, впрочем, на площадке все-таки купить было можно, но в довольно странной форме — мороженного (с виски, бренди и т. д.). Все остальное — доступно только обладателям билетов.







К точкам с уличной едой вечером выстроились очереди





Весь день (с начала работы фестиваля) на площадке играет музыка, а к вечеру, когда публика уже достаточно расслабилась, начинаются коллективные танцы. Солист группы Riot Folks так натурально изображает ирландский акцент, что разобрать можно от силы одно слово из трех, несмотря на то что песни на русском языке. Но прелесть этих кельтских ритмов в том, что слова там совершенно не принципиальны.







Готовность танцевать не связана с количеством выпитого пива, с ней нужно было уже прийти на фестиваль





Фестиваль идет уже пятый час, пиво льется рекой, но вдруг понимаешь, что чего-то не хватает. Да — нигде нет секьюрити (не считая охраны самого Технопарка). При этом нет и ощущения, что это секьюрити реально нужно. Откровенно пьяных незаметно, а собравшиеся совершенно не источают агрессии. Люди просто общаются, потягивают свои эли и «кисляки» (обиходное название одного из популярных направлений в пивоварении), пританцовывают, но даже не особенно порываются знакомиться. Сложные напитки привлекают умеренных людей.

