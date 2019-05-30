Если вам снятся сны, это обязательно что-то значит. Нередко это не просто переизбыток эмоций и впечатлений за день, а подсказка от мозга, обозначение проблемы и даже указание к направлению ее решения. К снам нельзя относиться халатно, но и слишком серьезно тоже не надо. Редакция НГС.Афиши попросила психолога Ирину Мамаеву трактовать распространенные кошмары и эротические сновидения — может быть, кто-то узнает в этих формулировках себя.

Преследование







По мнению эксперта, скорее всего, в жизни человека, которому снится такой сон, происходят ситуации, связанные с риском или опасностью. Также он может ощущать бессилие перед сложившимися обстоятельствами. Бегство от погони может означать, что он не может найти в себе силы справиться с жизненными проблемами и сложностями. Или всеми силами стремится избежать проблем, но чувствует, что ему это не удается.





Во сне вас кто-то или что-то стремительно старается настичь. Вы пытаетесь скрыться. Чаще всего опасность так и не настигает вас



Ощущения: тревога, страх, ужас, надвигающаяся угроза







«Например, человек теряет работу, а ему нужно платить за ипотеку. И перспектив трудоустройства в ближайшее время не предвидится. В этом случае человеку может сниться, что его преследуют коллекторы или ужасные монстры. Или он совершил какой-то неблаговидный поступок, но вынужден это скрывать», — считает Ирина.







Психолог советует проанализировать, с какой жизненной ситуацией в настоящий момент связаны эти эмоции. Во сне человек старается от неё сбежать. В реальной жизни лучше будет посмотреть ей в глаза, попытаться понять, что именно пугает и почему.





По мнению Ирины, это может означать, что не стоит откладывать принятие важного решения. В подобных ситуациях важно в первую очередь не «залипать» (уходить) в эмоции, а трезво и рационально подходить к решению проблемы. Возможно, даже составить план действий.





Лестницы, ведущие в никуда





Во сне вы поднимаетесь по лестнице, но она не кончается или резко обрывается



Ощущения: потерянность, беспокойство, непонимание, шок







По мнению психолога, такой сон может означать, что человек идёт неверным путём. Либо он принял какое-то решение, а оно оказалось ошибочным. Он боится принять какое-то важное для себя решение.







«Например, женщина, которая должна выйти замуж, но по каким-то причинам сомневается в своём избраннике, во сне может видеть, как она идёт вверх по лестнице в подвенечном платье и в какой-то момент оступается и срывается вниз. Или мужчина принял решение о покупке собственного загородного дома, сделка вот-вот должна состояться. Внешне всё выглядит хорошо, но почему-то покупатель внутри себя чувствует беспокойство. Во сне он видит, как поднимается по лестнице в своём новом доме на второй этаж, но лестница неожиданно ломается, и мужчина падает вниз, в подвал», — рассказывает эксперт.





По мнению психолога, во втором случае сон может указывать на то, чтобы ещё раз перепроверить чистоту сделки.





Ирина советует признать ошибку и постараться найти способы выхода из сложившейся ситуации. По мнению эксперта, лучше всего обсудить свои тревоги, опасения с кем-то близким или выписать их на бумагу, а потом сжечь. Также важно оценить, можете ли вы реально на что-то повлиять в этой ситуации. Если это возможно, то предпринять меры. Если же нет, то просто принять её.





Падение







Во сне вы падаете с обрыва, летите в пропасть или находитесь в падающем самолёте



Ощущения: страх, ужас, бессилие







Эксперт считает, что такой сон может означать сложный момент в жизни. Ощущение, словно почва уходит из-под ног. Человек потерял опору, не знает, как жить или действовать дальше. Ощущение потери контроля над своей жизнью. Также может быть связано с нехваткой денег, проблемами в отношениях, невозможностью построить карьеру или плохим отношением окружающих.





Подобные сны могут быть связаны с переходом на новый уровень жизни или сознания. Этап, когда необходимо отпустить старое и впустить изменения в свою жизнь. Возможно, в жизни человека начались изменения, к которым, как ему кажется, он не вполне готов.





«Также это может быть связано с тем, что человек теряет опору: рушатся старые принципы, устои, мировоззрение, а новые опоры ещё не построены. Поэтому человек может испытывать ощущение, что ему не на что опереться. В целом это может быть связано с глобальными изменениями в жизни, с мощным внутренним ростом, саморазвитием», — рассказывает Ирина.





Психолог советует найти опору внутри себя. Вспомните, что вам помогло пережить сложные периоды в жизни. Может быть, это ваша надежда, что в будущем всё будет хорошо. Это может быть вера в то, что всё в жизни происходит правильно. Также очень мощную поддержку даёт любовь: любовь к себе, к миру, к жизни, к окружающим людям.







Также будет полезно найти опору снаружи. Это могут быть люди, которые окружают: друзья, родственники, близкие, которым вы можете довериться. Опору можно найти и в хобби, увлечениях, занятиях спортом. В моменты, когда на ситуацию объективно невозможно повлиять, лучше всего переключиться на какое-то дело или занятие.





Опоздание на поезд или самолёт







Во сне вы очень спешите на поезд или самолёт, но, несмотря на все усилия, всё равно не успеваете



Ощущения: злость, разочарование, гнев, досада, раздражение, бессилие







Психолог считает, что такой сон можно трактовать множеством вариантов: начиная от дедлайна на работе и страха не успеть закончить проект вовремя, заканчивая депрессией и ощущением, что упускаешь в жизни что-то важное и ценное. Если сон сопровождается чувством бессилия, это может быть связано с жизненной ситуацией, на которую вы хотели бы, но никак не можете повлиять.







Ирина уточняет, что важно выявить проблемную ситуацию и разрешить себе не торопиться, а жить и действовать в своём темпе. Стать к себе менее требовательным, избавиться от перфекционизма.





Сон, в котором никак не удается решить задачу или сдать экзамен





Во сне вы точно знаете ответ к билету на экзамене, но никак не можете его вспомнить. Или вам известен ключ к головоломке, но почему-то вы его забыли



Ощущения: тупика, раздражение, досада







Ирина считает, что такой сон означает, что в вашей жизни возникла ситуация, с которой вы не можете справиться. Но все ресурсы для этого есть. И решение на бессознательном уровне уже тоже есть, только вы пока его не осознали.







Психолог советует попробовать найти решение в состоянии покоя. Перед отдыхом или сном задайте себе вопрос: «Как мне наилучшим образом решить эту ситуацию?», — и отправляйтесь отдыхать. Бессознательное само выдаст вам ответ в нужный момент.





Сон и ситуация во сне каждый раз связана с одним и тем же человеком







Вам периодически снится один и тот же сценарий с участием одного и того же человека





По мнению эксперта, ощущения в этом случае зависят от отношений с человеком: злость, гнев, ненависть, непонимание, тревога, ощущение угрозы. Это может быть про незавершённые отношения. Возможно, к этому человеку остались какие-то эмоции, которые человек не смог или не успел выразить. Во сне он пытается завершить эту ситуацию.





Также, возможно, он находится под влиянием этого человека. Возможно, этот человек управляет им, его деятельностью, работой, поэтому неосознанно приходит в сон. К примеру, это может быть руководитель проекта.





«Во сне материализуются наши желания и мечты. Например, вы поругались с любимым человеком. После начал сниться сон о примирении. Здесь сон — результат вашего желания», — считает Ирина.





Психолог советует, если возможно, выяснить отношения с человеком в реальности. Если по каким-то причинам личная встреча невозможна, попробуйте выполнить технику «Письмо прощения».







Во сне вы вступаете в романтические отношения с доминантной фигурой







Ощущения могут быть самые разные, в зависимости от отношений с этим человеком





Психолог считает, что такой сон может означать бессознательное желание близости с этим человеком, но невозможность этого ввиду социальной иерархии. Есть чувства и эмоции к этому человеку (например, влюблённость), но в силу разных обстоятельств другой вынужден это скрывать.







Также такие сновидения могут означать желание обрести власть над этим человеком через сексуальную близость. Особенно если такой сон снится женщине. Например, она считает, что это самый действенный способ управления другим человеком.







«Тут важно осознать свои истинные чувства, которые вы испытываете по отношению к этому человеку. Разрешить себе иметь эти чувства. Важно не душить их, не отгораживаться от них, а просто позволить им быть. Любые чувства и эмоции — это часть нас, и не нужно пытаться от них отгородиться. Важно принимать любые свои чувства и эмоции. Нужно ли говорить о своих чувствах человеку, который их вызывает, — зависит от ситуации», — заключает Ирина.





А вам снятся тревожные сны? Пытаетесь их как-то трактовать? Расскажите об этом в комментариях под материалом.