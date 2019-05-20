Это я 100 лет назад: сибирячки показали фото своих прабабушек — сходство поражает (и немного пугает)

Иногда удивительно, насколько внешне мы похожи на своих родителей. Если поставить всех родственников в ряд, то на первый взгляд и вовсе может показаться, будто клонировали одного и того же человека, даже не смотря на возрастные изменения. Корреспондент НГС.Афиша собрала дочек и мам, внучек, бабушек и прабабушек, как две капли воды похожи друг на друга — и спросила у представителей младшего поколения какие мудрые советы дали им мамы и бабушки. Некоторые семьи до сих пор сохраняют традициями, начатые еще в начале прошлого века.





Дарья (26) и её прабабушка Капитолина Панфиловна









«У моей прабабушки Капитолины Панфиловны судьба была непростой. В войну она потеряла мужа, братьев, а после одна воспитывала двух дочерей. В семье у всех красивые имена — например, её маму звали Евдокией. Как после таких имён дошли до Даши — история умалчивает. Капитолина много шила — от нижнего белья до верхней одежды без готовых выкроек и швейной машинки. Научила этому мою бабушку Веру Фёдоровну, а она уже мою маму. Во мне талант дизайнера пока что не проснулся».





Екатерина (29) и ее мама Лариса (56), прабабушка Елена









«Мне пригодились и до сих пор пригождаются все мамины советы. Чаще они касаются того, как вести себя в определенной жизненной ситуации, или отношений с мужчинами — женщина должна создать ту атмосферу в семье, чтобы муж хотел возвращаться домой, чтобы у него не было желания уходить куда-то. Мама всегда говорила и говорит по сей день, что когда хочется что-то понять по отношению к кому-то, ставь себя на место этого человека, попробуй понять, какого будет ему. Я всегда советуюсь с родителями и своим детям буду говорить все то же, что когда-то говорила мне мама. Семейные традиции у нас начались именно с маминого поколения — когда она была маленькой, в их семье их не было и, будучи взрослой, мама старается их создавать. Все праздники мы проводим вместе — пасха, 8 марта, новый год, готовили много еды, ждали гостей





Моя прабабушка Елена никогда ни на кого не держала зла, была очень добрым и справедливым человеком. Этому она учила своих детей. Она практически одна воспитала пятерых детей, потому что её муж ушел на войну, а после не вернулся сразу домой, а уехал к другой женщине. Потом вернулся, но идеальным мужем не был. Прабабушка была очень работящей, очень любила свою семью, все ее дети были друг за друга, внутри семьи всегда была и взаимопомощь, и взаимовыручка».







Екатерина (28) и ее мама Марина (53 года) и бабушка Мария Александровна (85 лет)









«Мама научила меня видеть красоту природы, привила любовь ко всему живому. Мама поделилась советами — если что-то запланировала, нельзя об этом рассказывать, нужно слушать свою интуицию и не отмахиваться от неё. Бабушка, как человек переживший войну, научила нас ценить близких людей, защищать их в любой ситуации, а потом уже, наедине, можно и по душам поговорить. У нас простая традиция, как у многих — собираться всей семьёй на праздники. В любой ситуации поддерживать друг друга».





А вы соблюдаете семейные традиции, начатые еще бабушками и прабабушками? Рассказывайте свои семейные истории в комментариях под статьей.