Прогулка в подземелье, тест-драйв хвостатых и один покемон: 10 ярких событий наступающих выходных

О том, как интересно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Самое масштабное событие наступающих выходных, несомненно, акция «Ночь в музее» — программа и все яркие моменты по версии НГС были опубликованы еще в середине недели . Но если музейная тема не привлекает, предлагаем обратить внимание на другие мероприятия, которые пройдут в два (так мало!) выходных дня. Повторный показ нашумевшего спектакля, гастроли именитого танцора, прогулки с самыми обаятельными собаками и возвращение на экраны любимца детства покемона Пикачу — не пропустите.

Для тех, кто не успел посмотреть популярный спектакль в жанре променад «Время ожидания истекло», — в субботу снова появится возможность сделать это. Последний в сезоне 2018–2019 ночной показ, где зритель увидит семь разных историй из серии абсурда и реальности. Обратите внимание, на спектакль действует возрастное ограничение 18+.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 18 мая

Во сколько: 23:59

Сколько стоит: 1500 рублей





На следующий день в том же месте впервые в нашем городе танцевальный мастер-класс от Ильдара Гайнутдинова — солиста танцевального театра Аллы Духовой — Todes. Молодой человек является победителем ТВ-шоу «Танцуют все», входит в Топ-4 «Танцы на ТНТ» в 4-м сезоне. А в 2018 году Ильдар победил в конкурсе, организованном Дженифер Лопес, — WORLD of DANCE.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 19 мая

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 1000 рублей





В Первомайском сквере пройдет благотворительная акция «Тест-драйв» — пушистые и невероятно милые собаки из приюта съедутся для того, чтобы обрести хозяина. Во время акции вы сможете погулять с понравившейся собакой, и, возможно, вместе уехать счастливыми домой. Документы и поводок пригодятся.









Где: Первомайский сквер

Когда: 19 мая

Во сколько: с 12:00 до 15:00

Сколько стоит: вход свободный





Поэтический вечер с актуальным названием «Не май месяц». Если вы любитель и ценитель поэзии, неважно какого периода — от Петрарки до Бродского, и всегда мечтали прочесть отрывок из любимого произведения на публике — есть отличный шанс это сделать в субботний вечер. Подготовьтесь заранее и приходите пораньше, чтобы занять хорошие места, и возьмите с собой группу поддержки.









Где: молодежный центр «Продвижение»

Когда: 18 мая

Во сколько:18:00

Сколько стоит: вход свободный





Приехал комик Иван Абрамов. Коллеги называют его самым интеллигентным участником проекта StandUp, а юмор классифицируют как эстетически-приятный. Иван является единственным музыкальным комиком в шоу — свои монологи он подкрепляет игрой на музыкальных инструментах. По мнению артиста, именно так удается говорить о серьезных вещах с юмором.









Где: ДКЖ

Когда: 18 мая

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1900 до 2500 рублей





К выходным в прокат вышло 11 киноновинок — все от 16 мая, много французских. Мы расскажем про самые ожидаемые зрителем фильмы.





Третья часть фильма про суперкиллера «Джон Уик 3». В этой истории после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов, Джон получает статус изгоя. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

18+









Полнометражный фильм про общепризнанного любимца — милого жёлтого покемона Пикачу. «Покемон. Детектив Пикачу» — это история, которая начинается с исчезновения частного детектива, которое предстоит расследовать его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого.

Фильм имеет рейтинг PG









«Новая жизнь Аманды» — фильм про одинокого мечтателя Давида, который, гуляя по Парижу, случайно влюбляется в свою знакомую Лену. Но все в его жизни резко меняется после внезапной гибели старшей сестры. Теперь Давиду придется принять решение — сможет ли он нести ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду.

12+









Приключенческий вестерн «Малыш Кид» рассказывает историю подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке Малыш Кид, и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом.

18+









Если вам в руки попало письмо с меткой «Письмо смерти» — самое время впадать в панику. Новый фильм ужасов «Проклятые» — по жуткой традиции бедолага, получивший зловещее письмо, обязан сразу же переправить его другому адресату. В противном случае проклятие начнёт действовать, и несчастного станут преследовать темные силы, способные довести до безумия.

16+



