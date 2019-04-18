С псом под венец: 12 фото сибиряков, которые чересчур любят своих собак
Эти милые пёсики вовсю позируют перед камерой, виляют хвостом и дают пять молодожёнам
Зачастую собаки для нас не просто друзья, а часть нашей семьи — к ним мы готовы быстрее бежать с работы, вставать для прогулки хоть в 6 утра даже в дождь и вьюгу. Но что делать, если у хозяев скоро свадьба? Очень обидно оставить своего лучшего друга скучать дома весь день или на передержке. Обожающие своих псов сибиряки показали, как прогуливали своих питомцев в белых платьях и смокингах, — пусть на банкет любимцы не попали, зато устроили отличный забег женихам и невестам, а фотографы рассказали, почему не надо бояться брать на свадебные фотосессии животных. Самые красивые и счастливые молодожёны и их милейшие собаки — в материале НГС.АФИША.
Благородные сибирские хаски давно заслужили звание звёзд любой фотосессии — только взгляните, как круто смотрятся эти два парня в галстуках-бабочках.
«Наши собаки Кипер и Грей, и они члены семьи, так сказать, неотъемлемая часть нашей жизни. Захотелось, чтобы они тоже присутствовали на снимках. Одного я с собой забирала на ночь перед свадьбой в родительский дом, а второй остался с мужем», — рассказывает о свадьбе сибирячка София.
Как признаётся София, двум хаски было всё равно на фотосессию — Кипер и Грей резвились в своё удовольствие, но, чтобы псы не переутомились и не мешали гостям во время банкета, после прогулки их оставили дома.
Технически съёмка с животными сложнее, но фотограф Никита Хнюнин считает, что интересные кадры того стоят.
«Для меня съёмка с животными более интересная, чем сложная, — я снимаю в репортажном ключе и готов ловить моменты. Животные очень непредсказуемые, им сложно приказать занять какую-то позу, они подвижные — в этом смысле животные и дети очень похожи. Собаки разбавляют съёмку. На мой взгляд, если у молодожёнов есть собака, то запечатлеть её на свадебных снимках — это очень здорово, будет хорошая память», — объясняет Никита Хнюнин.
Молодой самоед Алтай отличается весёлым и добрым нравом, за что хозяева Анастасия и Василий ласково называют его Алташа. Пёс очень привязан к людям и готов поддержать любую их задумку.
«Мы с радостью берем его почти на все движняки, а он с радостью в них участвует! Так, например, пёсель с нами полгода пожил в Москве. Ну а свадебную фотосессию провести без его участия мы не могли тем более», — рассказывает о любимце Анастасия.
«Несмотря на то что настроен он был веселиться ещё с самого утра, когда к нам в дверь позвонили первые гости, за лакомство старался вести себя послушно, как хороший мальчик. Нашей первой локацией был пляж. Как только мы вышли из машины, от вида волн и свежего ветра ему снесло крышу, и он порвал поводок. Немного побегал и вернулся работать на камеру и лопать вкусняшки, потом пришлось водить его на галстуке», — поясняет Анастасия.
«Несмотря на то что в этот праздничный день я была нарядна, я, как всегда, убирала за своим питомцем какашки в пакетик. Ребята, это уважительно к окружающим, просто и нормально!» — напоминает о чистоте в городе Анастасия
Елизавета и Руслан переехали в Москву, но прилетели к родителям в Новосибирск, чтобы устроить маленькое семейное торжество — а какой праздник без пушистого любимца?
Фотограф Светлана Ерыгина считает, что животные помогают людям здорово расслабиться перед камерой. Если вы стесняетесь или не знаете, как себя вести перед камерой, берите в поддержку барбоса.
«Я люблю динамичные и живые кадры, поэтому съёмки с животными мне по душе. Когда на фотосессии есть собака, люди не спрашивают, что им делать, как встать, куда смотреть. Всё понятно: нужно и очень хочется играть с собакой. А где игры — там улыбки и непосредственность в выражении эмоций. Кошку хочется тискать, лошадь гладить и рассматривать. Фигура фотографа полностью затмевается собачьим, кошачьим, конячьим обаянием. Я всегда хочу, чтобы на съёмке обо мне забыли: животные (и ещё дети) для этого подходят идеально. Главное — помнить, что у зверей свои чувства и потребности, они не реквизит; особенно достаётся кроликам. Звери ничего не стесняются, у них нет комплексов, они не боятся нелепо выглядеть и незаметно учат этому и людей», — рассказывает Светлана Ерыгина.
«Взяли мы его в феврале 2014 года из приюта. Увидели объявление на "Авито", что волонтеры подобрали 6 щенят у ИКЕА, доставили на передержку. Мы приехали посмотреть щенят, не могли выбрать мальчика или девочку. Взяли день на раздумье, а когда на следующий вернулись за девочкой, остался только этот парень. Между Филиппом и Шариком остановились на имени Ньютон — в семье инженеров не могло быть иного», — рассказывает Юлия.
«У нас была регистрация и небольшая вечеринка в кругу семьи на даче. Мы совершили небольшую фотопрогулку после загса и потом заехали домой прогулять собаку перед поездкой на дачу. Решили сделать пару памятных кадров с ним. В 2017 году у нас родился ребёнок. Очень переживали за поведение пса. Но зря, Ньютон — отличная нянька и самый добрый добряк», — добавляет Юлия.
Если нет своей собаки, то пёсик друзей будет очень рад спонтанной прогулке — свадьбы обычно длятся целый день, и собаки могут заскучать, пока их хозяева гуляют на банкете.
«Идея устроить фотосессию с собакой возникла случайно. Мы просто не продумали места для свадебной фотосессии заранее. Поэтому когда друзья нам сказали, что поедут погулять со своей собакой до банкета, нам и фотографу это показалось весьма неплохой идеей. Тем более Барн, можно сказать, профессиональная фотомодель — он неоднократно участвовал в благотворительных фотосессиях в помощь приюту Академгородка. Ну а также невероятно обаятельный и веселый пес породы дворянский стаффордширский терьер. Фотосессия прошла отлично, это было очень смешно и мило, ну а самое главное — получились живые и веселые кадры», — рассказала Ольга.
Дарья Януш
Фото Никиты Хнюнина (1–7, 10–12), Светланы Ерыгиной (8, 9)
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