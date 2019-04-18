Подготовка к свадьбе — довольно нервное занятие для пары, зато можно расслабиться на фотосессии с любимым псом

Зачастую собаки для нас не просто друзья, а часть нашей семьи — к ним мы готовы быстрее бежать с работы, вставать для прогулки хоть в 6 утра даже в дождь и вьюгу. Но что делать, если у хозяев скоро свадьба? Очень обидно оставить своего лучшего друга скучать дома весь день или на передержке. Обожающие своих псов сибиряки показали, как прогуливали своих питомцев в белых платьях и смокингах, — пусть на банкет любимцы не попали, зато устроили отличный забег женихам и невестам, а фотографы рассказали, почему не надо бояться брать на свадебные фотосессии животных. Самые красивые и счастливые молодожёны и их милейшие собаки — в материале НГС.АФИША.





Благородные сибирские хаски давно заслужили звание звёзд любой фотосессии — только взгляните, как круто смотрятся эти два парня в галстуках-бабочках.





В день свадьбы галстуки-бабочки должны быть даже у собак





«Наши собаки Кипер и Грей, и они члены семьи, так сказать, неотъемлемая часть нашей жизни. Захотелось, чтобы они тоже присутствовали на снимках. Одного я с собой забирала на ночь перед свадьбой в родительский дом, а второй остался с мужем», — рассказывает о свадьбе сибирячка София.







Говорят, собаки похожи на своих хозяев, а вы как думаете?





Как признаётся София, двум хаски было всё равно на фотосессию — Кипер и Грей резвились в своё удовольствие, но, чтобы псы не переутомились и не мешали гостям во время банкета, после прогулки их оставили дома.





Сибирские хаски — очень активные собаки. Могут устроить пляски ещё до банкета





Технически съёмка с животными сложнее, но фотограф Никита Хнюнин считает, что интересные кадры того стоят.





«Для меня съёмка с животными более интересная, чем сложная, — я снимаю в репортажном ключе и готов ловить моменты. Животные очень непредсказуемые, им сложно приказать занять какую-то позу, они подвижные — в этом смысле животные и дети очень похожи. Собаки разбавляют съёмку. На мой взгляд, если у молодожёнов есть собака, то запечатлеть её на свадебных снимках — это очень здорово, будет хорошая память», — объясняет Никита Хнюнин.





«Вы там можете жениться, а я пойду побегаю по морю», — пёс Алташа





Молодой самоед Алтай отличается весёлым и добрым нравом, за что хозяева Анастасия и Василий ласково называют его Алташа. Пёс очень привязан к людям и готов поддержать любую их задумку.





«Мы с радостью берем его почти на все движняки, а он с радостью в них участвует! Так, например, пёсель с нами полгода пожил в Москве. Ну а свадебную фотосессию провести без его участия мы не могли тем более», — рассказывает о любимце Анастасия.





Мода на свадебные фотосессии заметно меняется — сейчас молодожёны всё чаще хотят получить от фотографа живые эмоциональные фото, а не просто красивую картинку из журнала





«Несмотря на то что настроен он был веселиться ещё с самого утра, когда к нам в дверь позвонили первые гости, за лакомство старался вести себя послушно, как хороший мальчик. Нашей первой локацией был пляж. Как только мы вышли из машины, от вида волн и свежего ветра ему снесло крышу, и он порвал поводок. Немного побегал и вернулся работать на камеру и лопать вкусняшки, потом пришлось водить его на галстуке», — поясняет Анастасия.





Пара трюков в исполнении собаки сделает фотографии более динамичными





«Несмотря на то что в этот праздничный день я была нарядна, я, как всегда, убирала за своим питомцем какашки в пакетик. Ребята, это уважительно к окружающим, просто и нормально!» — напоминает о чистоте в городе Анастасия







Разве можно сдержать умиление от улыбки этой обаятельной собаки?





Елизавета и Руслан переехали в Москву, но прилетели к родителям в Новосибирск, чтобы устроить маленькое семейное торжество — а какой праздник без пушистого любимца?





Тут сразу ясно, кто главный герой торжества





Фотограф Светлана Ерыгина считает, что животные помогают людям здорово расслабиться перед камерой. Если вы стесняетесь или не знаете, как себя вести перед камерой, берите в поддержку барбоса.





«Я люблю динамичные и живые кадры, поэтому съёмки с животными мне по душе. Когда на фотосессии есть собака, люди не спрашивают, что им делать, как встать, куда смотреть. Всё понятно: нужно и очень хочется играть с собакой. А где игры — там улыбки и непосредственность в выражении эмоций. Кошку хочется тискать, лошадь гладить и рассматривать. Фигура фотографа полностью затмевается собачьим, кошачьим, конячьим обаянием. Я всегда хочу, чтобы на съёмке обо мне забыли: животные (и ещё дети) для этого подходят идеально. Главное — помнить, что у зверей свои чувства и потребности, они не реквизит; особенно достаётся кроликам. Звери ничего не стесняются, у них нет комплексов, они не боятся нелепо выглядеть и незаметно учат этому и людей», — рассказывает Светлана Ерыгина.





Собаки так сильно любят своих хозяев и готовы быть рядом всегда, что не стоит им отказывать в празднике





«Взяли мы его в феврале 2014 года из приюта. Увидели объявление на "Авито", что волонтеры подобрали 6 щенят у ИКЕА, доставили на передержку. Мы приехали посмотреть щенят, не могли выбрать мальчика или девочку. Взяли день на раздумье, а когда на следующий вернулись за девочкой, остался только этот парень. Между Филиппом и Шариком остановились на имени Ньютон — в семье инженеров не могло быть иного», — рассказывает Юлия.







Пёс Ньютон не только отличный свидетель на свадьбе, но и крутая нянька





«У нас была регистрация и небольшая вечеринка в кругу семьи на даче. Мы совершили небольшую фотопрогулку после загса и потом заехали домой прогулять собаку перед поездкой на дачу. Решили сделать пару памятных кадров с ним. В 2017 году у нас родился ребёнок. Очень переживали за поведение пса. Но зря, Ньютон — отличная нянька и самый добрый добряк», — добавляет Юлия.







Нет собаки? Попросите у друзей — псы будут в восторге





Если нет своей собаки, то пёсик друзей будет очень рад спонтанной прогулке — свадьбы обычно длятся целый день, и собаки могут заскучать, пока их хозяева гуляют на банкете.





«Идея устроить фотосессию с собакой возникла случайно. Мы просто не продумали места для свадебной фотосессии заранее. Поэтому когда друзья нам сказали, что поедут погулять со своей собакой до банкета, нам и фотографу это показалось весьма неплохой идеей. Тем более Барн, можно сказать, профессиональная фотомодель — он неоднократно участвовал в благотворительных фотосессиях в помощь приюту Академгородка. Ну а также невероятно обаятельный и веселый пес породы дворянский стаффордширский терьер. Фотосессия прошла отлично, это было очень смешно и мило, ну а самое главное — получились живые и веселые кадры», — рассказала Ольга.