«Разводит цветы на балконе» и еще 14 привычек мужчин, которые заставят женщин воскликнуть «О боже!»
Эти парни точно умеют удивлять своих дам — хотя по ним этого сразу и не скажешь
Даже самые суровые мачо рядом со своими любимыми превращаются в милых и ласковых, а порой ведут себя как дети — дурачатся и веселятся. Корреспондент попросила женщин назвать самые умилительные привычки своих половинок, те не задумываясь выложили целыми пачками все самое лучшее. Как заметила одна из наших собеседниц: «Пока рассказывала, аж влюбилась заново». Однако вскрылись и неожиданные детали — подробнее в материале НГС.Афиша.
Анастасия, 40 лет, врач-дерматовенеролог
Руслан, 40 лет, врач-стоматолог, ортопед, терапевт
«Часто готовит. Плов, например, готовит только он, я вообще не умею, ни разу не пробовала даже. Знает мой любимый магазин, может без моего ведома что-то там мне купить, выспросит консультантов, что я мерила, размер и сам берет. Я всегда от этого прихожу в восторг, обожаю сюрпризы. У него в любой сфере есть знакомые, очень общительный, веселый, порядочный. Его слова — "Не волнуйся, я все решу". Восхищаюсь его умением решать любые вопросы, он максимально ограждает меня от стрессовых ситуаций (финансы, общение с учителями, коммуналка, покупка продуктов, оплата и организация отдыха)».
Яна, 28 лет, логопед, преподает танцы
Александр, 33 года, инженер
«Саша — мой личный доктор: когда у меня болит голова, он может целый час массировать мне висок, заботится; когда заболею — попробуй ослушаться. Устраивает романтичные ужины по пятницам — это уже семейная традиция. Саша лёгкий на подъем — это потрясающе! Однажды мы поехали отвезти друга в гараж, а по пути он поделился желанием добраться до Томска, и мы подвезли. У меня с собой были только ключи от дома и телефон без зарядки. К счастью, у мужа был с собой бумажник, а в Томске — родственники. Я в восторге от того, что любая идея, даже самая бредовая на первый взгляд, может стать для нас невероятным приключением».
Лидия, 28 лет, фотограф
Дмитрий, 27 лет, специалист отдела разработки
«Он надевает любимую мною футболку, когда хочет меня порадовать, выбирает вместе со мной рецепты, которые мы потом будем вместе готовить. Определенно, я в восторге от его воспитания, когда он открывает девушкам двери, помогает донести сумки, подает куртки. А еще он быстро способен привыкнуть к изменениям. Когда он принимает всё так, как оно есть, наслаждаясь моментом, и не думает, как же оно могло быть иначе. Я так не умею».
Алина, 27 лет
Вячеслав, 29 лет
Работают вместе — менеджеры по работе с клиентами
«В будни каждое утро, пока я принимаю душ, Слава готовит завтрак и варит мне самый вкусный кофе на свете. Из душа всегда выхожу на аромат. Разводит цветы на балконе. Главная его черта — уверенность в себе, он всегда уверен в том, он делает. Рядом с ним я понимаю, что нет ничего невозможного».
Евгения, 28 лет, в декрете
Владимир, 27 лет, директор строительной компании
«Мой муж очень внимательный и чуткий — ко мне, к нашей дочери, к семье, к коллегам. Подмечает мелочи и желания, настроение, старается удивить и порадовать. Делает нам с дочкой сюрпризы, когда мы совсем этого не ждем. И сам весь светится, когда видит счастье на лицах близких».
Екатерина, 28 лет, специалист по аренде
Олег, 30 лет, персональный водитель
«Он готовит завтрак по утрам, в выходные. Это очень приятно. А еще мне нравится то, что он пунктуальный, и его чувство юмора, я прям в восторге».
Вероника, 26 лет, блогер
Дмитрий, 29 лет, работает в типографии
«Он очень задумчиво играет в "Зомби" на телефоне. Это так мило. Помогает мне по дому, без проблем вымоет посуду или пол, не считает это стыдным для мужчины. Очень гостеприимный, всегда помнит о просьбах, даже если я уже забыла, выполнит. Поддерживает во всех начинаниях. Может себе в чем-то отказать, но меня никогда не обделит. Разделяет работу и отношения в плане дома и семьи, плохое настроение или неполадки в делах оставляет там, за дверью. Пока рассказывала, аж влюбилась заново».
Алёна Золотухина
Фото Анастасии Алиевой (1), Яны Архиповой (2), Лидии Орембо (3), Алины Соколовой (4), Евгении Бахтиной (5), Екатерины Крот (6), Вероники Крыловой (7)
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