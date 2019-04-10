Эти парни точно умеют удивлять своих дам — хотя по ним этого сразу и не скажешь

Даже самые суровые мачо рядом со своими любимыми превращаются в милых и ласковых, а порой ведут себя как дети — дурачатся и веселятся. Корреспондент попросила женщин назвать самые умилительные привычки своих половинок, те не задумываясь выложили целыми пачками все самое лучшее. Как заметила одна из наших собеседниц: «Пока рассказывала, аж влюбилась заново». Однако вскрылись и неожиданные детали — подробнее в материале НГС.Афиша.

Анастасия, 40 лет, врач-дерматовенеролог

Руслан, 40 лет, врач-стоматолог, ортопед, терапевт







Вместе 23 года





«Часто готовит. Плов, например, готовит только он, я вообще не умею, ни разу не пробовала даже. Знает мой любимый магазин, может без моего ведома что-то там мне купить, выспросит консультантов, что я мерила, размер и сам берет. Я всегда от этого прихожу в восторг, обожаю сюрпризы. У него в любой сфере есть знакомые, очень общительный, веселый, порядочный. Его слова — "Не волнуйся, я все решу". Восхищаюсь его умением решать любые вопросы, он максимально ограждает меня от стрессовых ситуаций (финансы, общение с учителями, коммуналка, покупка продуктов, оплата и организация отдыха)».





Яна, 28 лет, логопед, преподает танцы

Александр, 33 года, инженер





«Саша — мой личный доктор: когда у меня болит голова, он может целый час массировать мне висок, заботится; когда заболею — попробуй ослушаться. Устраивает романтичные ужины по пятницам — это уже семейная традиция. Саша лёгкий на подъем — это потрясающе! Однажды мы поехали отвезти друга в гараж, а по пути он поделился желанием добраться до Томска, и мы подвезли. У меня с собой были только ключи от дома и телефон без зарядки. К счастью, у мужа был с собой бумажник, а в Томске — родственники. Я в восторге от того, что любая идея, даже самая бредовая на первый взгляд, может стать для нас невероятным приключением».





Вместе 4 года





Лидия, 28 лет, фотограф

Дмитрий, 27 лет, специалист отдела разработки





Вместе почти 1 год





«Он надевает любимую мною футболку, когда хочет меня порадовать, выбирает вместе со мной рецепты, которые мы потом будем вместе готовить. Определенно, я в восторге от его воспитания, когда он открывает девушкам двери, помогает донести сумки, подает куртки. А еще он быстро способен привыкнуть к изменениям. Когда он принимает всё так, как оно есть, наслаждаясь моментом, и не думает, как же оно могло быть иначе. Я так не умею».







Алина, 27 лет

Вячеслав, 29 лет

Работают вместе — менеджеры по работе с клиентами





В отношениях почти 4 года





«В будни каждое утро, пока я принимаю душ, Слава готовит завтрак и варит мне самый вкусный кофе на свете. Из душа всегда выхожу на аромат. Разводит цветы на балконе. Главная его черта — уверенность в себе, он всегда уверен в том, он делает. Рядом с ним я понимаю, что нет ничего невозможного».







Евгения, 28 лет, в декрете

Владимир, 27 лет, директор строительной компании





Вместе 4 года





«Мой муж очень внимательный и чуткий — ко мне, к нашей дочери, к семье, к коллегам. Подмечает мелочи и желания, настроение, старается удивить и порадовать. Делает нам с дочкой сюрпризы, когда мы совсем этого не ждем. И сам весь светится, когда видит счастье на лицах близких».







Екатерина, 28 лет, специалист по аренде

Олег, 30 лет, персональный водитель





Вместе 8 лет







«Он готовит завтрак по утрам, в выходные. Это очень приятно. А еще мне нравится то, что он пунктуальный, и его чувство юмора, я прям в восторге».







Вероника, 26 лет, блогер

Дмитрий, 29 лет, работает в типографии





В браке 6 лет







«Он очень задумчиво играет в "Зомби" на телефоне. Это так мило. Помогает мне по дому, без проблем вымоет посуду или пол, не считает это стыдным для мужчины. Очень гостеприимный, всегда помнит о просьбах, даже если я уже забыла, выполнит. Поддерживает во всех начинаниях. Может себе в чем-то отказать, но меня никогда не обделит. Разделяет работу и отношения в плане дома и семьи, плохое настроение или неполадки в делах оставляет там, за дверью. Пока рассказывала, аж влюбилась заново».