Крутите барабан: 10 классных поводов выйти из дома в эти выходные (Якубович ждёт вас)

В лофт-парке «Подземка» два дня подряд концерты — в субботу выступит российский хип-хоп-исполнитель Антоха MC. Говорят, что творчество этого парня нужно слушать именно вживую. На улицах Москвы раньше он играл на трубе и читал рэп.











Когда: 6 апреля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 1000 рублей







В воскресенье на той же сцене с новым концертным туром прогремят KADEBOSTANY — швейцарская музыкальная поп-группа. Наиболее известна синглами «Teddy Bear», «Castle in the Snow», «Mind if I Stay» и саундтреком к «50 оттенков серого» «Save me». Группу называют экспериментальным прорывом в современной музыке, интригует, не правда ли?









Когда: 7 апреля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1800 рублей до 3500 рублей





Концерт группы ЛСП — те, что поют про дырку в сердце, сквозь которую видно Луну. Не так давно ребята выпустили новую песню «Автоплей», которая уже довольно долго держится в топе музыкальных подборок во «ВКонтакте». В Новосибирске музыканты отыграют самый большой концерт в своей истории.









Где: Экспоцентр

Когда: 6 апреля

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 1400 рублей





Благотворительная фотосессия «Доброе сердце» с мягкими и пушистыми собаками состоится уже в это воскресенье. Четвероногие модели готовы позировать в объектив и покорять всех гостей своей невероятной мимимишностью. Одно фото — 100 рублей, все вырученные средства пойду в помощь подопечным организации защиты животных «Хочу жить».











Где: Первомайский сквер

Когда: 7 апреля

Во сколько: с 12:00 до 16:00

Сколько стоит: бесплатно







Фестиваль «Ноосфера» пройдет в воскресенье на «Этаже». Событие собирает музыкантов, актёров, поэтов, лекторов от искусства, художников и фотографов. Во время мероприятия можно будет посмотреть выставку фотографий, несколько спектаклей, послушать живую музыку. В другом зале будут читаться стихи-лекции на тему искусства.









Где: культурное пространство «Этаж»

Когда: 7 апреля

Во сколько: в 17:00

Сколько стоит: вход свободный





Очень полезный мастер-класс для любителей провалиться в соцсети и в них же и остаться. Обучение «Прокачай свой Instagram» проведут сразу два специалиста, и вполне возможно, что ваши «лайки» начнут собираться в сам момент посещения лекции. Слушайте и запоминайте.









Где: бар «113», Романова, 28

Когда: 7 апреля

Во сколько: с 13:00 до 16:00

Сколько стоит: 600 рублей





Почему-то практически все кинопремьеры этой недели выпали на 4 апреля — сразу 8 штук. И одно кино вышло в понедельник — «Счастье это… Часть 2». Российская семейная мелодрама в виде семи новелл о взаимоотношениях, любви, стремлениях к успеху. В ролях Ирина Алфёрова, Ксения Алфёрова, Леонид Якубович, Станислав Дужников и другие.

6+









Король ужасов Стивен Кинг снова вдохновил режиссеров на съемки очередного триллера по мотивам своего романа. «Кладбище домашних животных» в несколько измененном виде на экранах уже с четверга — Луис Крид и его семья переезжает в сельский дом, который расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных, где таится нечто зловещее.

18+









Кинолента «Шазам» — 14-летний подросток превращается во взрослого супергероя из-за древнего волшебства. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности.

12+









Мультфильм «Потерянное звено» про натуралиста Лайонела Фроста, который поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.

6+