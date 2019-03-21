К выходным в городе будет отличная солнечная погода — самое время гулять днем, а вечером развлекать себя на концертах, в кино или на закрытых дизайнерских показах. На этой неделе к нам не приехал ни один рэпер, что странно, самое время отдохнуть от хип-хоп-тусовки и дать возможность зажечь рокерам — родной дом с концертом навестила группа «Калинов мост». Для собачников состоится очень полезная лекция от лучших кинологов города — если ваш пёс в очередной раз поужинал плинтусом и частью обоев, то советуем сходить и послушать. 


Уже в эту субботу состоится второй полуфинал большого фестиваля Emergenza. На сцене между собой будут соревноваться 15 коллективов, готовые зажечь, показать шоу и пробиться в финал. 


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 23 марта
Во сколько: 17:00 до 00:00
Сколько стоит: билет у участников групп — 350 рублей, в день концерта на входе 500 рублей


Наши земляки из группы «Калинов мост» в честь 55-летия Дмитрия Ревякина проведут большой концерт в ДК железнодорожников. В рамках концерта зрители услышат любимые хиты и все лучшие песни из альбомов.


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Где: ДКЖ
Когда: 23 марта
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1200 рублей до 2500 рублей


В рамках Транссибирского арт-фестиваля 2019, который продлится с 21 марта по 13 апреля будет множество разных мероприятий, одно из которых выпадает на выходной день. В субботу в зале филармонии имена А. Каца пройдет концерт Иоганнеса Брамса.


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Где: новосибирская филармония, зал имени А. Каца
Когда: 23 марта
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 300 рублей до 1500 рублей


В арт-пространстве с уютным названием «Как дома» пройдет бесплатная игра в мафию. Отличный повод собрать близких и провести время не так, как обычно в выходной день. Если у вас работает смекалка и вы можете заговорить кого угодно — никто в жизни не догадается, что мафия — это именно вы.


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Где: арт-пространство «Как дома»
Когда: 23 марта
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: бесплатно


Большая дог-конференция состоится в лофте «Пчела». Благотворительное мероприятие по кинологии для всех, у кого есть собака. На площадке соберутся кинологи города и поделятся теми вещами, которые должен знать каждый собачник. Все вырученные средства пойдут на открытие нового пёсокафе.


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Где: лофт «Пчела»
Когда: 24 марта
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1900 рублей


Настоящее арт-шоу пройдет в субботу в ТЦ «МЕГА» — Fashion Activist. Программа обещается насыщенная — показ мод, вручение премий, театральная afterparty и встреча с популярными сибирскими дизайнерами. Хороший способ немного раскрасить привычный выходной чем-то непривычным.


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Где: ТЦ «МЕГА»
Когда: 23 марта
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: взять пригласительный билет можно в ТЦ «МЕГА»


Мир кино не дремлет — 10 кинопремьер от экшенов до ужастиков. 


Российский боевик «Балканский рубеж» с Гошей Куценко в главной роли. Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами.

16+


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Австралийская драма «Стёртая личность» история сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.

18+


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Яркий мульт про собаку — «Королевский корги» — рассказывает историю любимца королевы Англии. Спасаясь от политических интриг, пёс вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.
6+


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Боевик «Закатать в асфальт» с Мэлом Гибсоном в одной из главных ролей. Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в Сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.

18+


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома


Фильм ужасов «Другой» — про мальчика Криса и его мать Сару, которые (по классике) переезжают в дом на окраине небольшого городка. Однажды Сара находит сына посреди леса рядом с гигантской воронкой от падения метеорита. Постепенно у сына появляются необычайные способности и странные привычки, и Сара все больше убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с мальчиком в лесу. Что примечательно — фильм имеет положительный рейтинг кинокритиков 87% по версии сайта «КиноПоиск». 
16+


Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома