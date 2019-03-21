Королевский корги, бесплатная мафия и еще 9 достойных поводов провести выходные вне дома

О том, чем занять себя в субботу и воскресенье, — в материале НГС

К выходным в городе будет отличная солнечная погода — самое время гулять днем, а вечером развлекать себя на концертах, в кино или на закрытых дизайнерских показах. На этой неделе к нам не приехал ни один рэпер, что странно, самое время отдохнуть от хип-хоп-тусовки и дать возможность зажечь рокерам — родной дом с концертом навестила группа «Калинов мост». Для собачников состоится очень полезная лекция от лучших кинологов города — если ваш пёс в очередной раз поужинал плинтусом и частью обоев, то советуем сходить и послушать.





Уже в эту субботу состоится второй полуфинал большого фестиваля Emergenza. На сцене между собой будут соревноваться 15 коллективов, готовые зажечь, показать шоу и пробиться в финал.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 23 марта

Во сколько: 17:00 до 00:00

Сколько стоит: билет у участников групп — 350 рублей, в день концерта на входе 500 рублей







Наши земляки из группы «Калинов мост» в честь 55-летия Дмитрия Ревякина проведут большой концерт в ДК железнодорожников. В рамках концерта зрители услышат любимые хиты и все лучшие песни из альбомов.











Где: ДКЖ

Когда: 23 марта

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1200 рублей до 2500 рублей







В рамках Транссибирского арт-фестиваля 2019, который продлится с 21 марта по 13 апреля будет множество разных мероприятий, одно из которых выпадает на выходной день. В субботу в зале филармонии имена А. Каца пройдет концерт Иоганнеса Брамса.











Где: новосибирская филармония, зал имени А. Каца

Когда: 23 марта

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 300 рублей до 1500 рублей







В арт-пространстве с уютным названием «Как дома» пройдет бесплатная игра в мафию. Отличный повод собрать близких и провести время не так, как обычно в выходной день. Если у вас работает смекалка и вы можете заговорить кого угодно — никто в жизни не догадается, что мафия — это именно вы.











Где: арт-пространство «Как дома»

Когда: 23 марта

Во сколько: 18:30

Сколько стоит: бесплатно







Большая дог-конференция состоится в лофте «Пчела». Благотворительное мероприятие по кинологии для всех, у кого есть собака. На площадке соберутся кинологи города и поделятся теми вещами, которые должен знать каждый собачник. Все вырученные средства пойдут на открытие нового пёсокафе.











Где: лофт «Пчела»

Когда: 24 марта

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 1900 рублей







Настоящее арт-шоу пройдет в субботу в ТЦ «МЕГА» — Fashion Activist. Программа обещается насыщенная — показ мод, вручение премий, театральная afterparty и встреча с популярными сибирскими дизайнерами. Хороший способ немного раскрасить привычный выходной чем-то непривычным.











Где: ТЦ «МЕГА»

Когда: 23 марта

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: взять пригласительный билет можно в ТЦ «МЕГА»







Мир кино не дремлет — 10 кинопремьер от экшенов до ужастиков.





Российский боевик «Балканский рубеж» с Гошей Куценко в главной роли. Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами.

16+









Австралийская драма «Стёртая личность» — история сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.

18+









Яркий мульт про собаку — «Королевский корги» — рассказывает историю любимца королевы Англии. Спасаясь от политических интриг, пёс вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.

6+









Боевик «Закатать в асфальт» с Мэлом Гибсоном в одной из главных ролей. Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в Сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.

18+









Фильм ужасов «Другой» — про мальчика Криса и его мать Сару, которые (по классике) переезжают в дом на окраине небольшого городка. Однажды Сара находит сына посреди леса рядом с гигантской воронкой от падения метеорита. Постепенно у сына появляются необычайные способности и странные привычки, и Сара все больше убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с мальчиком в лесу. Что примечательно — фильм имеет положительный рейтинг кинокритиков 87% по версии сайта «КиноПоиск».

16+







