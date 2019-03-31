Не будь как чёрствый сухарик в хлебнице — и тогда, может, повезёт спасти чью-то жизнь

В заботах и мелочных проблемах, неоплаченных счетах и минутных ссорах мы забываем о том, что быть и оставаться человеком просто. Достаточно не проходить мимо чужой беды и не думать, что кто-то остановится, а я, пожалуй, пойду по своим делам, — это эгоистично и не всегда срабатывает. Редакция НГС.АФИША собрала 7 историй зверей, которые оказались в безвыходном положении, их ждала мучительная смерть, но на помощь пришел человек.









Ещё котёнком Оззи ощутил на себе возможности человеческой жестокости. Стриженные усы, ссадины, кровоподтеки и полное отсутствие нижней челюсти. Но эта история имеет счастливый финал.





Оззи сумел адаптироваться к новой жизни и влюбить в себя семью волонтера, у которого жил на передержке





Малыш Оззи обманул всех. Вплоть до самой кастрации все думали, что это кот, но на самом же деле из-за длинной шерсти ничего не смогли разобрать, и Оззи — это девочка.







Сейчас даже не верится, что этот жизнерадостный пёс Пряник когда-то целых 3 дня пролежал у дороги, дожидаясь помощи. Он один из тех, кого волонтеры спасали на протяжении нескольких месяцев. Он очень старался поскорей поправиться, учился заново ходить и полностью оправдал все надежды. Теперь Пряника ждет полноценная жизнь на всех четырех лапах. Тем более его забрала к себе новая семья.





Первое время, оказавшись рядом с хозяевами, пес сильно боялся потеряться и на прогулке постоянно прижимался к своему человеку. По словам хозяйки, он любит бегать и обниматься





Чёрный, или Ник Фьюри, как настоящий супергерой, не сдавался и просил о помощи людей. Да, его терпению и желанию жить точно можно позавидовать.





Он раз за разом приходил в ТЦ и ждал, когда на него обратят внимание, охрана выгоняла его, но упрямый котенок пробрался в зоомагазин и жадно пил из ведра, которое стояло на полу





Неравный бой маленького кота и охранников закончился выдворением животного из ТЦ в подъезд ближайшей девятиэтажки. Там его и нашла неравнодушная девушка, которой рассказали о коте в зоомагазине. Сейчас Ник Фьюри счастлив и спасает мир, уже будучи домашним котиком.







В мае 2016 года Ланса сбила машина, была сильно травмирована лапа. Пришлось ампутировать несколько пальцев, вставал вопрос о пересадке кожи, поскольку раны были очень серьезными и никак не хотели заживать. Но Ланс — умничка, терпеливо переносил многочисленные болезненные обработки, и спустя несколько месяцев уже никто не мог поверить, что когда-то у этой собаки было что-то не так.





Лансер встретил свою новую семью. И при первом знакомстве дал им лапу (его этому не учили), а затем сам запрыгнул в машину и уехал в новую жизнь





Новая хозяйка Ланса делится впечатлениями:







«Ланс первые два дня стеснялся, лежал только на подстилке, которую ему показали, разыграть его было невозможно. Дома один не хотел оставаться: начинал скрести дверь и лаять, но на третий день освоился, уже сам стал приставать с игрушками, спать решил на кресле. Мальчик очень терпеливый, ни разу дома не наделал делов и вещи, кстати, тоже не портит. С собаками на улице дружелюбен и не прочь с ними поиграть».





Лилу была найдена на улице с мелкими порезами, истощенной и с отсутствием кожи на задней лапе. В ветеринарной клинике выяснилось, что из-за удара все внутренние органы сместились в легкие, перекрывая кошке кислород.





Сейчас малышка Лилу дома, здорова и счастлива. Она очень игрива, и в этом её поддерживает самый младший член семьи





История Грея произошла совсем недавно и взбудоражила общественность. Грей в прошлом — главное действующее «лицо» нашумевшего случая: бегал по городу с ножом в морде и этим пугал людей.





На операцию собаке собирали всем Новосибирском, благодаря неравнодушным горожанам все ужасы для Грея остались позади





Этот пес еще и стал звездой после того, как участвовал в фотосессии «Животные и достопримечательности», про него писали на различных информационных платформах, но это все не имеет никакого значения, для Грея важна лишь его новая семья.





Чипа нашли под окнами многоэтажки, котёнок едва мог шевелиться, из носа и рта текла кровь. Как оказалось, малыш Чип выпал с 9-го этажа.





Чип был совсем хрупким и беззащитным котенком, а теперь стал крупным котярой — целых 5 килограмм





Сейчас это крупный и ленивый котик — лучший друг самого младшего ребенка. Несмотря на то что малыш совсем еще кроха, отношения у них теплые, и он интуитивно обращается с котом крайне бережно, что очень важно для Чипа. Кстати говоря, Чип остался жить в семье, где уже живет Оззи.