Крутые диджеи, умильные медведи и еще 9 классных поводов выйти из дома в эти выходные

О том, как полезно и приятно провести субботу и воскресенье – в материале НГС

Предстоящие выходные богаты на события, которые можно назвать — из крайности в крайность. Зажигательные вечеринки, концерты, обучающие мастер-классы – было бы желание вытащить себя из дома в субботу и воскресенье. Сладкоголосый рэпер и суровые мужчины – все поют о жизни, туса до утра после, на следующий день полезный урок на тему – как научиться успевать всё. Театральные премьеры для любителей культурного отдыха. В кино все по плану – новинок на две недели вперед, скучать точно не придется.







В лофт-парке «Подземка» в эти выходные несколько ярких событий подряд. Помимо субботней D&B-вечеринки Break It – крутые диджеи на винилах, электронная музыка и сумасшедшие танцы



Когда: 16 марта

Во сколько: с 23:00 до 06:00

Сколько стоит: 300 рублей, 18+











Организаторы проведут два концерта:







Первой на сцене выступит московская рэп-группа «Кровосток». Творчество этих парней у кого-то вызывает восторг, у кото-то отвращение, но, тем не менее, свой зритель у ребят есть. Презентация альбома «ЧБ», а так же все любимые треки группы за 15 лет.









Когда:16 марта

Во сколько: 20:00 – 22:00

Сколько стоит: 3000 рублей







А следом, в воскресенье сладкоголосый рэпер Мот исполнит свое «Когда исчезнет слово» и другие хиты. Мот (Матвей Мельников) выходец из банды Тимати, исполняет композиции в стиле хип-хоп. Девочкам нравится.











Когда: 17 марта

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 1800 рублей







Спектакль «Мёртвые души» по произведению Гоголя от Новосибирского Классического театра пройдёт 16 марта в концертном зале Художественного музея. Сюжет всем знаком, а если нет, напомним: бывший коллежский советник Павел Иванович Чичиков выдает себя за помещика и скупает у местных важных обитателей города души мертвых крестьян, которые еще числятся в реестре как живые.











Где: Художественный музей, Свердлова 10

Когда: 16 марта

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: 300-400 рублей







Мастер-класс по созданию мультфильмов на «Этаже». Специалист расскажет о мире анимации и покажет, как оживить картинку, познакомит с различными техниками stop-motion анимации и покажет, как проходят съёмки на настоящем мульт-станке.











Где: культурный центр «Этаж»

Когда: 16 марта

Во сколько: 16:00

Сколько стоит: вход бесплатный







Еще один мастер класс «Побудильник», на котором вас научат успевать всегда и везде. Техника тайм-менеджмента, где специалист поможет составить план дня и придерживаться его, объяснит, как без ущерба для себя совмещать дом и работу, покажет много других полезных фишек.











Где: студия PRO Танцы, Кирова 29

Когда: 17 марта

Во сколько: с 12:00 – 14:30

Сколько стоит: 800 рублей, за двоих – 600 рублей







Почти по классике – 14 киноновинок к выходным дням. Самые ожидаемые по версии сайта «Кинопоиск»:







Чулпан Хаматова и Юрий Колокольников в российской драме «ВМаяковский». Взгляд на прошлое через наше настоящее – главные герои фильма перевоплощаются в кумиров того времени – Владимира Маяковского и его женщин.

16+











Боевик с Николь Кидман в главной роли – «Время возмездия». Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную.

18+











Фильм «Середина 90-х» про малыша Стиви, которого все еще держат за ребенка. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчик сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными.

18+











Мелодрама «Чайка» - Молодой драматург Константин Треплев ставит собственную пьесу в провинциальной усадьбе, отдав единственную роль своей амбициозной возлюбленной Нине. Провал спектакля, но успех актрисы разрушат прежние взаимоотношения и положат начало новым роковым связям. Фильм примечателен тем, что картины русского быта снимали американцы.

12+











Мультфильм про белых медведей «Норм и Несокрушимые: ключи от королевства» вышел в прокат 14 марта. Сюжет рассказывает историю медведя Норма, который был выбран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду — Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда.

6+









