Слетать на обед: 5 ланчей, которые почти заменят отпуск (200 рублей, и вы чувствуете запах океана)

Скоро лето, отпуск, но хочется сорваться куда-то уже сейчас. Можно сделать это практически без отрыва от производства (или что вы там делаете в своих офисах), отправившись на обед в интересное место. Мы выбрали пять точек, где не только вкусно, но можно себя почувствовать в путешествии хотя бы на полчаса, отведенные для еды.

Dimsum Bao





Обеденный набор в «Димсам Бао» за 249 рублей. Кружка с имбирным горячим напитком в кадр не попала





Начнем с Востока. Представьте себе, что вокруг шумный Гонконг — теснота, маленькие столики, уходящий куда-то в глубину странной загогулиной зал. Через стекло виден спуск куда-то вниз — мир здесь спрессован, а вкусы и ароматы — сконцентрированы. За стойкой ни на минуту не прекращающийся балет поваров, которые что-то жарят, нарезают и раскладывают по тарелкам. Периодически поднимаются клубы пара — это открыли одну из пароварок.







За стойкой на открытой кухне постоянно происходит что-то интересное





Основное блюдо здесь, конечно, те самые димсамы и бао, которые вынесены на вывеску. В меню на бизнес-ланч можно взять, например, ассорти этих самых димсамов (249 рубей). Разноцветные мешочки из теста с разными начинками, правда, выглядят лучше, чем оказываются на вкус. Но, собственно, это же просто пельмени.







Лучше взять обеденный набор из китайского супа с помидорами и яйцом, лапши с овощами и чая. Во-первых, конечно, сам суп. Большая миска с густым варевом — кисловатым, пряным и текстурно богатым — тут и кусочки помидоров, и древесные грибы, и лохмотья яичного белка, и овощи. Увлекательно и совершенно непохоже на то, к чему мы привыкли.







Little India







Вегетарианский обед в Little India за 300 рублей





По пути на Запад остановимся на пересечении Ипподромской и Фрунзе. Это, конечно, не центр, но для индийского ресторанчика место выбрано идеально. Вокруг, знаете ли, пахнет каким-то Бомбеем: нагромождение домов, небоскрёбы, выросшие бок о бок с кварталами лачуг, — кажется, что наш отечественный «миллионер из трущоб» должен был бы начать свой путь к успеху откуда-то отсюда. Нет, конечно, в Новосибирске есть места много хуже, но оттуда и к успеху идти гораздо дальше. Уже на входе тебя встречают сумрак, запах сандала и железные слоны в проходе. В зале, однако, довольно светло, сверху натяжной потолок из текстиля, ультра-эконом в индийском стиле.







Войдя внутрь, чувствуешь, что попал в какой-то иной мир. По крайней мере пока смотришь наверх





Здесь два ланча — с мясом и вегетарианский. Я бы советовал последний — иначе какой смысл так далеко ехать. В наборе небольшая миска пряного пустого супа, который тут за аперитив. Основное блюдо состоит из четырех частей. Кроме пушистого риса и овощного салата здесь картофель и молодой сыр в разных соусах. Дополняет это всё вздутая изнутри лепешка — эдакий индийский вариант итальянской фокаччо. Вкусы, конечно, уже адаптированы, но это вот ощущение соприкосновения с иной кулинарной цивилизацией всё равно остаётся. И что интересно: всего вроде помаленьку, но уже на половине обеда чувствуешь себя сытым. Что-то они такое добавляют в свои густые соусы.







«Каприччио»







Пицца «Арлекин» из обеденного меню «Каприччо» за 180 рублей





Вот мы и добрались до Европы. Пока — южной. Перед вами маленькая траттория где-то на Сицилии. Знаете такие старые места, где молодым человеком сиживал ещё какой-нибудь Кирк Дуглас (можно погуглить, кто это). Внутри, вроде, и нет ничего особенного. Да и расположен этот ресторанчик так, что не сразу найдешь. Но вес прожитых лет дополняет старые стены и потёртую мебель каким-то особенным очарованием. Со старыми заведениями в Новосибирске, конечно, непросто, но «Каприччио» вполне справляется с задачей. Потому что ну а кто ещё-то?







Интерьер кафе выглядит как декорации к какому-то очень старому фильму





Здесь главное, конечно, пицца, которую пекут в дровяной печи. Сегодня этим уже никого не удивишь, но 20 лет назад это было настоящим прорывом. Впрочем, извините, я оговорился. Какие 20 лет, если тут бывал Кирк Дуглас? Конечно, 200, не меньше, — гляньте только на интерьер, так уже лет 100 никто не делает.





Обеденная пицца в «Каприччо» стоит от 120 до 180 рублей, их тут семь штук. Делают её здесь тонюсенькой - именно так, как принято у местных адептов настоящей «итальянской пиццы». Откуда пошла мода теперь и не упомнишь. Возможно, отсюда и пошла. И теперь уже не поспоришь - традиция.









John Gregor Old Pub





Салат кортрейк (70 рублей), суп с копчёностями (70 рублей) и брамбораки с мясом (140 рублей) в обеденном меню бара John Gregor





Подвал где-то в старом городе в северной или центральной Европе. Стена с веселыми картинками на пивоваренные темы, вереница какой-то старой утвари под потолком. Место выглядит старым и современным одновременно. В обед тут бывает многолюдно, причём это какая-то модная тусовка, где люди больше фотографируют, выкладывают сторис и отвечают на комментарии, чем едят. Нет, народ явно зашел сюда пообедать и пообщаться.







В углу притаилась маленькая, но симпатичная виселица





Ланчи тут регулярно меняются. Но в любом случае это набор из блюд национальных кухонь «пивного пояса» Европы — от Бельгии до Чехии. Подача без затей, зато всё быстро — главное, успеть увернуться от летящей по залу официантки с пятью-шестью тарелками.







Я выбрал салат кортрейк (70), суп с копчёностями (70) и брамбораки (140). Салат невзрачен, но на удивление хорош сочетаниями. Суп — просто честная похлёбка с копчёностями. К слову, если дополнить её салатом, то никакое горячее уже не нужно. Так что за 140 рублей вы можете поесть лучше, чем в столовой, практически за ту же цену. Но если этого мало, то ещё горячее способно утолить голод даже человеку, который занимался тяжёлым физическим трудом. Брамбораки, к слову, — это просто драники. Но стоит их назвать по-новому, и, кажется, слышишь за окном цокот копыт по пражским мостовым.







Taqueria del Centro







Обеденный набор в Taqueria del Centro за 320 рублей





Перенесемся через океан. Мехико — бесконечный шумный город, хаос из людей, машин, звуков и запахов. Внутри белая плитка и художественный хаос бутылок, плакатов, тарелок с начинками для такосов и бурито. Внутри бывает пусто, но это такая пустота, в которую в любой момент может зайти кто угодно — и дорожные рабочие, и голливудская звезда, и какой-нибудь наркобарон (возможно даже, что они припрутся все вместе).











В обеденном наборе сегодня (330 рублей) салат с редиской и помидорами, суп чаудер с креветками и кукурузными чипсами начос и два тако с мясом и сыром, завернутые в рулет. Набор фиксированный — выбрать можно только напиток: лимонад или горячий чай из гибискуса. Суп странноватый (в нем нет привычной для чаудера сливочности), но по-своему интересный. Опять же, кто их знает в этом Мехико. Может, так и положено, и это любимый рецепт наркобарона?