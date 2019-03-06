Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой

Сибиряки показали себя в детстве и сейчас — нам одним кажется, что их будущее было предопределено

В сетях может бесконечно продолжаться игра «Покажи себя в детстве». Даже сейчас, когда мир погружен в другие челленджи и флешмобы, фото детей 80–90-х вызывают улыбку. Такие серьезные, будто на встрече с президентом, модные костюмы зайчиков у мальчиков и невероятных размеров банты у девочек. Корреспондент НГС.АФИША собрала несколько кадров юных сибиряков — всегда приятно вспомнить, какими мы были. Осторожно, фотоподборка вызывает ностальгию и срочное желание обнять родных.







Яна и Максим вместе с самого детства. Они встретились в детском саду, а потом родители отдали их в одну школу. Молодые люди до сих пор вместе, счастливо женаты, воспитывают сына. Так бывает, да.









Их отношения начались в старших классах школы. Потом пара рассталась, а спустя время они встретились вновь и поженились.









А еще у Яны и Максима была одинаковая фамилия — Поповы. Повезло — после свадьбы не было мороки с документами. Удобно, правда?









Мама Анастасии очень любила завязывать дочери огромные банты. Очень. А сама Настя про себя говорит, что маленькой была послушной и не препятствовала маме импровизировать с прическами. Легко всему обучалась, ничего не выпрашивала в магазинах, хорошо кушала и всегда убирала за собой игрушки.









Но в деревне у бабушки иногда позволяла себе расслабиться.









Татьяна тоже проводила довольно много времени в деревне. До сих пор в обязанности девушки входит сажать и копать картошку.









Но наряжаться в Красную Шапочку и встречать Новый год в мишуре ей тоже нравилось, как и почти всем девочкам.









К слову о новогодних костюмах — юный Павел мечтал быть одной из черепашек-ниндзя или Человеком-пауком, но мама неизменно наряжала его в костюм зайчика. Говорит, что был егозой, любознательным и вредным.









Узнаете местность? Там до сих пор ничего не изменилось, можно смело фотографировать Анастасию 20 лет спустя в той же позе. Девушка рассказывает, что, когда делали это фото, на улице было холодно, но она все равно упросила папу купить ей мороженое.









Дарья была очень серьезной девочкой, близко лучше не подходить. В детстве мечтала стать скрипачкой или певицей, ездить на гастроли, менять наряды. А еще спортсменкой — тренироваться день и ночь и получать медали. В общем и целом и то и другое практически удалось. Медалей и гастролей нет, но петь и тренироваться никто не запрещает.









Этот милый парнишка в бабочке — Алексей, был вторым ребёнком в семье. И всякий раз, когда его старшая сестра-студентка заглядывала в гости домой, Алексей уверенно заявлял с порога: «Моя мама!». Спустя 30 лет эта фраза в шутливой форме продолжает звучать во время семейных встреч у в гостях у мамы.









Екатерина рассказывает, что настолько сильно любила ходить в детский сад, что под впечатлением от волевого характера заведующей приходила домой и рассаживала полтора десятка любимых кукол в ряд и строжилась, призывая к хорошему поведению: «Тише, дети, сейчас придет заведующая и наругает вас». Вот такие они, заведующие в детском саду.

