Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой

В сетях может бесконечно продолжаться игра «Покажи себя в детстве». Даже сейчас, когда мир погружен в другие челленджи и флешмобы, фото детей 80–90-х вызывают улыбку. Такие серьезные, будто на встрече с президентом, модные костюмы зайчиков у мальчиков и невероятных размеров банты у девочек. Корреспондент НГС.АФИША собрала несколько кадров юных сибиряков — всегда приятно вспомнить, какими мы были. Осторожно, фотоподборка вызывает ностальгию и срочное желание обнять родных. 


Яна и Максим вместе с самого детства. Они встретились в детском саду, а потом родители отдали их в одну школу. Молодые люди до сих пор вместе, счастливо женаты, воспитывают сына. Так бывает, да.


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Их отношения начались в старших классах школы. Потом пара рассталась, а спустя время они встретились вновь и поженились. 


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


А еще у Яны и Максима была одинаковая фамилия — Поповы. Повезло — после свадьбы не было мороки с документами. Удобно, правда? 


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Мама Анастасии очень любила завязывать дочери огромные банты. Очень. А сама Настя про себя говорит, что маленькой была послушной и не препятствовала маме импровизировать с прическами. Легко всему обучалась, ничего не выпрашивала в магазинах, хорошо кушала и всегда убирала за собой игрушки.


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Но в деревне у бабушки иногда позволяла себе расслабиться.


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Татьяна тоже проводила довольно много времени в деревне. До сих пор в обязанности девушки входит сажать и копать картошку.


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Но наряжаться в Красную Шапочку и встречать Новый год в мишуре ей тоже нравилось, как и почти всем девочкам.


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


К слову о новогодних костюмах — юный Павел мечтал быть одной из черепашек-ниндзя или Человеком-пауком, но мама неизменно наряжала его в костюм зайчика. Говорит, что был егозой, любознательным и вредным. 


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Узнаете местность? Там до сих пор ничего не изменилось, можно смело фотографировать Анастасию 20 лет спустя в той же позе. Девушка рассказывает, что, когда делали это фото, на улице было холодно, но она все равно упросила папу купить ей мороженое. 


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Дарья была очень серьезной девочкой, близко лучше не подходить. В детстве мечтала стать скрипачкой или певицей, ездить на гастроли, менять наряды. А еще спортсменкой — тренироваться день и ночь и получать медали. В общем и целом и то и другое практически удалось. Медалей и гастролей нет, но петь и тренироваться никто не запрещает. 


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Этот милый парнишка в бабочке — Алексей, был вторым ребёнком в семье. И всякий раз, когда его старшая сестра-студентка заглядывала в гости домой, Алексей уверенно заявлял с порога: «Моя мама!». Спустя 30 лет эта фраза в шутливой форме продолжает звучать во время семейных встреч у в гостях у мамы. 


Вылетит птичка: 13 старых фото, на которых сразу видно, кто вырастет боссом, а кто суперкрасоткой


Екатерина рассказывает, что настолько сильно любила ходить в детский сад, что под впечатлением от волевого характера заведующей приходила домой и рассаживала полтора десятка любимых кукол в ряд и строжилась, призывая к хорошему поведению: «Тише, дети, сейчас придет заведующая и наругает вас». Вот такие они, заведующие в детском саду.