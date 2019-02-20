Все мысли только об отпуске: 7 простых способов понять, что вы не на своем месте и можете пострадать

Время от времени все люди устают, хандрят, злятся и раздражаются. Для некоторых такое состояние — почти случайность, для других — закономерность. Мы попытались понять, как отличить мимолетное плохое настроение от проблем с самореализацией. Психолог и профконсультант Ирина Мамаева помогла редакции составить 7 пунктов, которые могут указать на эти проблемы, а также предложила способ проверить себя прямо сейчас.





Для этого каждому пункту поставьте балл от 0 до 10. Ставьте 0, если это к вам не относится вообще, и 10, если вам это до боли знакомо и вы сталкиваетесь с этим практически каждый день. 5 ставьте, если утверждение к вам относится, но в общем-то особо жить не мешает.







1. Вы хронически устали, тонус на нуле, часто болеете и хандрите.





«Причины такой усталости могут быть разные: проблемы со здоровьем, сложные отношения с родными или что-то ещё. Как здесь отделить одно от другого? Очень просто. Подумайте над тем, как вы чувствуете себя вне работы? Как вы чувствуете себя на выходных или в отпуске? Если всё прекрасно и замечательно, а усталость проявляется только на работе, вот вам и ответ, в чём причина этой усталости. Но если, например, и в свободное от работы время чувствуете себя не очень хорошо, то здесь можно поискать и другие причины», — рассказывает эксперт.







2. Часто меняете место работы.





«Посчитайте, сколько раз за последние 5 лет вы сменили место работы? Часто — 1 раз в год и более. Если за последние 5 лет сменили 4–5 мест работы, то это уже часто. Тут не важны причины, по которым вы это делали. Был ли у вас плохой начальник, или вам мало платили. Важен сам факт того, что вы сменили работу», — рассказывает Ирина.







3. Вы тяжело встаете по утрам.







«Если вам огромных усилий стоит вытащить себя из-под одеяла. Если ваше тело начинает активно сопротивляться и говорит вам: "Нет, я никуда не хочу идти". На что мозг отвечает: "Нет, нам нужно идти на работу, мы должны зарабатывать деньги". Если ваше утро проходит в таком противоборстве между телом и головой», — комментирует эксперт.







4. Все мысли только об отпуске.











5. Вы на распутье и не знаете, какой сделать следующий шаг.





«Вам предложили перейти на другую должность в отделе или руководитель предлагает вам пройти курсы повышения квалификации за счёт фирмы, а вы не знаете, хотите этого или нет. Вы вообще не понимаете, нужно ли вам туда идти или нет. Возникает ощущение полной потерянности и непонимания, что вообще вокруг происходит», — описывает такое состояние Ирина.







6. Вас преследует ощущение, что жизнь проходит мимо.









7. Вас все раздражает.





Посчитайте свои баллы. Если набралось меньше 20 баллов — скорее всего, вы любите свою работу. Может быть, немного устали или есть другие негативные факторы, но в целом ничего серьезного.







Если 20–50 баллов — возможно, вы просто плывете по течению. Работа какая-никакая есть, зарплату платят. Не то чтобы вы обожаете свою работу, но более-менее терпимо. Возможно, вы хотели бы что-то изменить — вам или лень, или вы просто не знаете, как это сделать. В таком состоянии человек может находиться всю жизнь. Но в конце обычно всё равно может возникнуть сожаление о том, что вы не сделали что-то важное и полезное в этой жизни.





Если 50–70 баллов — в жизни у вас все непросто. И если в ближайшее время вы что-то не исправите, то ничем хорошим это не закончится. Как минимум в таком состоянии можно заработать нервный срыв. Как максимум глубокая и долгая депрессия вам обеспечена.





Конечно, причины такого состояния могут быть не только в том, что человек себя не реализует. В этом случае рекомендую обратить внимание на другие сферы жизни. Возможно, там есть какие-то хронические проблемы, которые отнимают много энергии и влияют на все остальные сферы жизни.





Если все-таки приходите к выводу, что основная проблема — это работа. Дальше, по словам эксперта, самый сложный и важный шаг — это понять, чего вы хотите на самом деле. Для этого Ирина советует составить список всего, чем вы занимались в детстве. Из него выделите 2–3 пункта, чем вам нравилось заниматься больше всего или чем занимались чаще. Это будет вашей первой подсказкой.





«Скорее всего, сейчас у вас уже есть какая-то профессия. Как вы её выбрали? Куда ещё хотели пойти учиться, но почему-то не сделали этого? Если бы могли вернуться в прошлое и сделать иной выбор, как бы вы поступили? Исследовав своё прошлое, вы точно сможете увидеть 1–2 направления, которые вас привлекали, куда хотелось, но вы почему-то туда не пошли», — считает эксперт.