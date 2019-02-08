Зумба за 99, абсент с Ван Гогом и ещё 8 заманчивых поводов выйти из дома в выходные

О том, чем развлечь себя в субботу и воскресенье, читайте в материале НГС

Морозы, наконец, отступают, и уже не так страшно выходить из дома. С долгожданным потеплением в городе стало гораздо активнее — в заведениях проводят игры и мастер-классы, к нам снова стали приезжать разные знаменитости, и в кино много приятных новинок. Варианты времяпрепровождения на любой вкус читайте в материале НГС.АФИША. Обратите внимание: на некоторые мероприятия действуют ограничения по возрасту.







Если вас всегда привлекали латиноамериканские ритмы и нога сама начинает отплясывать странный твист — сходите на открытый урок по зумбе и научитесь крутить пируэты правильно. Часовой танец обещает похудеть вас на 500 килокалорий. Звучит заманчиво.











Где: студия «Второе дыхание»

Когда: 9 февраля

Во сколько: 14:00

Сколько стоит: разовое занятие стоит 99 рублей







Главное рок-событие этой зимы — фестиваль Megagig — пройдет в стенах лофт-парка «Подземка» уже в эту субботу. Шесть лучших групп города выступят на сцене и зажгут танцпол своими хитами. Обещают крутые конкурсы и не менее крутые призы.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 9 февраля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: предпродажа от 350 рублей, на входе — 600 рублей







Невероятное желание нарисовать шедевр, но рука сама не поднимается, потому что нужен хороший повод, — сходите на художественный мастер-класс «Картина акрилом». Можно рисовать по уже имеющимся изображениям или обратиться к своей фантазии.









Где: арт-студия «Творчество»

Когда: 9 и 10 февраля

Во сколько: 14:00

Сколько стоит: 1500 рублей взрослым, 900 рублей детям







В открытом пространстве «Балкон» состоится музыкально-интеллектуальное шоу «Спасибо! Следующий!». Всем желающим предлагается угадывать клипы, песни и другие музыкальные загадки. Уметь петь совсем не обязательно, весело и интересно будет без этого. Действует ограничение по возрасту — 14+.











Где: ул. Кропоткина, 269/1

Когда: 9 февраля

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: бесплатно







Встреча с Ильей Красильщиком — журналистом и издателем — пройдет в субботу в зале кинотеатра «Победа». Илья Красильщик — бывший главный редактор журнала «Афиши», а затем издатель интернет-СМИ Meduza до начала 2019 года. Из-за разногласий внутри редакции он покинул должность. На встрече Красильщик обещает рассказать о том, что сейчас происходит с современной журналистикой в России.











Где: кинотеатр «Победа»

Когда: 9 февраля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 350 рублей







11 кинопремьер вышло к этим выходным — звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снялась в историческом триллере «Месть Лиззи Борден». 1892 год, служанка обнаружила изуродованные тела главы семейства и его жены. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью. Расследование этого преступления вылилось в одно из самых известных дел в истории американской криминалистики.

18+











История про знаменитого художника — «Ван Гог. На пороге вечности» — вышла на экраны 7 февраля. Картина рассказывает о жизни живописца и покажет путь его становления в мире искусства.

16+











Бельгийская драма «Девочка» про пятнадцатилетнюю Лару, которая мечтает стать балериной. Балетная жизнь предстает во всей жестокости, однако для Лары она еще сложнее, чем для других, — она никогда не танцевала классику, не стояла на пуантах и не обладает природной растяжкой. Лара родилась мальчиком по имени Виктор, и в течение ближайших двух лет ей предстоят гормональная терапия и операция, которые должны это обстоятельство изменить.

18+











Маленьким зрителям приглянется новая история про любимые игрушки из конструктора. «ЛЕГО фильм-2» вышел в прокат 7 февраля. На этот раз героям придется столкнуться с новой угрозой — из космоса прибыли захватчики Lego Duplo. Уже полюбившиеся герои вселенной отправятся в другую галактику, чтобы защитить свою.

6+









