Зимой особенно хочется мяса. Но хороший стейк дорог, а какая-нибудь отбивная приедается. Хороший компромисс в этом случае — колбаски: они могут быть очень разными, а стоят сравнительно недорого. Одно плохо — в стандартном гриль-баре это просто обязательный номер программы. Покупают их уже готовыми и особо не парятся над содержимым. Но и это блюдо можно сделать увлекательным. Обозреватель НГС.Афиша нашел несколько мест, куда за колбасками стоит идти специально.

Исторически колбасу делали мясники, это был способ утилизации остатков. Большие куски продавались или превращались в более дорогие блюда (какой-нибудь окорок, например), а обрезки можно было смешать, приправить и набить ими кишки, полученные из той же самой туши. Потом, конечно, процесс был поставлен на широкую ногу, и теперь что там внутри колбасы, которую вы покупаете в супермаркете, сам чёрт не разберет. Конечно, есть специальные серии индустриальных колбасок для ресторанов, но заведениям, которые действительно хотят сделать что-то стоящее, приходится браться за дело самим.







Schulz







Белые баварские колбаски традиционно подаются просто в чашке с горячей водой





Сеть баров с песнями на немецком, германской кухней и старомодным «деревенским» интерьером. Колбасок в меню целый набор (семь видов, от 250 до 330 рублей за порцию). Мне лично больше понравились «штутгартские». Это классика жанра, разве что внутрь добавили немного халапеньо. Но острота его едва чувствуется, она нужна, только чтобы сделать более выпуклым вкус самого мяса. Внутри отчетливо ощущающиеся кусочки, а не просто однородная масса.







«Штутгардские» колбаски в баре «Шульц» за 300 рублей





Интересны также мелкие (с мизинец толщиной) и короткие — «нюрнбергские». Из-за размеров стандартная порция на тарелке выглядят впечатляющей горкой. Внутри сочный фарш со сложной смесью специй. Идеальны как закуска под лагер. Их даже резать особо не нужно — подцепил вилкой, окунул в горчицу, и в рот. И уже там эта малютка взрывается маленькой сочной бомбочкой.







«Нюрнбергские» колбаски в баре «Шульц» за 300 рублей





Здесь ещё гордятся своими белыми колбасками, которые подаются с брецелем (прекрасным, кстати). Я, правда, их таки и не оценил. Идеал именно этого вида колбасок, мне кажется, должен вообще быть лишен каких-то включений. Это нежная (действительно почти белая внутри) сосиска с нежным нейтральным вкусом, которой даже интенсивная температурная обработка противопоказана. Её и подают, просто положив в горячую воду. В «Шульце», кстати белые сосиски даже жарят «по настойчивым просьбам клиентов». Возмутительно, просто шайсе какое-то!







Grill Wurst







Первая специализированная «колбасная», то есть место, где колбаски стали основным блюдом. У создателей были минимальные ресурсы на старте, и поэтому они выбрали работу на доставку. Само заведение находится в районе «Студенческой», но это место не особенно проходное. Тем не менее поесть можно и в зале, пусть и в довольно аскетической обстановке.







Порция фраувурст за 188 рублей (картофельные шарики обойдутся ещё в 110 рублей)





Колбасок тут с десяток разных видов, причем цены начинаются с 97 рублей за мини-порцию (2 штуки «швабских» весом 100 грамм). Полноценная же порция (250 грамм) тянет всего на 219 рублей. И это самое лучшее сочетание цены и качества.







Потому что с качеством здесь тоже хорошо. В одних колбасках используется белое вино, в других — оливковое масло, в третьих чувствуется кориандр. В общем, если вы придете компанией и закажите ассорти, то вечер будет не скучным. Ну, в плане поесть — точно.







MooCrew







Колбаска с салатом, соусом и перцем халапеньо за 350 рублей в бургерной MooCrew





Вообще-то это бургерная (одна из лучших в городе, если вас интересует моё мнение). Но здесь тоже есть колбаски, которые ребята делают сами. Блюда, возможно, придется подождать. Я пришел в обед и застал почти полный зал, да ещё курьер «Яндекс.Еды» ждал заказа стоя. Колбаски были готовы через минут 25, но это того стоило. Я взял маленькую порцию (две штуки), к которой мне хватило благоразумия не добавить картошки. Мало того что сами колбаски довольно крупные, так в порцию входят еще приличная плошка салата «Коул Слоу» и два поджаренных куска вкусного ноздреватого хлеба.







Уже по внешнему виду можно понять, что с сочностью здесь всё прекрасно — сок буквально вырывался наружу через незаметные глазу отверстия. Поверхность колбаски представляла собой какую-то миниатюрную долину гейзеров.







Фарш — смесь свинины и говядины (причем жир именно говяжий), но главное здесь — смесь специй. Первое, что видно уже сразу на срезе, — это паприка. Но в составе ещё много чего, так что во рту разворачивается целый спектакль. Честно говоря, я не большой поклонник чистого вкуса мяса, но здесь все сделано так убедительно, что отказаться невозможно. Это не просто вкусно, нет — вкус наполняет вас полностью, и это ощущение тепла длится ещё потом довольно долго.







Street food pub FRY







Карривурст из бара Fry за 270 рублей





Небольшой бар во дворе, который первым ввел в широкий обиход берлинские сосиски с пряным соусом — карривурст. Кроме собственно карривурста здесь можно заказать братвурст и кезевурст. Цены одинаковые на все — 270 рублей за три колбаски с маринованными овощами, хлебом и горчицей.







Братвурст в баре Fry за 270 рублей





Здесь подход утилитарный — колбаски набивают более однородным фаршем, что делает их похожими на просто хорошие сосиски. Такие отлично шли бы в каких-нибудь крафтовых хот-догах. Они не так сочны, как у «Шульца» или в «МуКрю», но они тут и сделаны в духе незамысловатой немецкой уличной еды, а летом именно так — на улице, во дворе вокруг бара — в значительной степени и потребляются.







«Пиво Factory»





Ассорти и четырех видов колбас в «Пиво Factory» за 1380 рублей





Большой ресторан с собственной пивоварней. Колбасок здесь четыре вида, но по отдельности можно взять только три. Цены уже рассчитаны на людей основательных — порция стоит 580 рублей. Если вы придете сюда втроем, впрочем, рекомендую взять ассорти. Мало того что выйдет дешевле, так тут ещё бонусом идет колбаска из печени с гречкой. Она, конечно, на любителя, но попробовать любопытно.





Самые интересные здесь «нюрнбергские». В ПF их делают иначе, чем в других заведениях (и разумеется, считают именно свой вариант правильным). Здесь начинка, кажется, взбита в какую-то мясную пену — то того легка и нежна. А вот бюргерские купаты, напротив, кажется, специально сделаны для грубоватого, но основательного немецкого фермера. К колбаскам, кстати, по умолчанию идёт капуста, приготовленная с душистым перцем и жареным беконом. Это что-то фантастическое — я бы её приходил поесть просто так, безо всякого основного блюда, ей богу.