«Близкие намекали мне»: 6 сибиряков, которые круто изменили свою жизнь (мы восхищены их смелостью)

Самый популярный челлендж начала 2019 года заставил весь мир ностальгировать, вспоминая себя прошлого, молодого и красивого, перелопачивать архивы десятилетней давности в поисках того самого фото, на котором разница в преображении видна невооруженным глазом. Мы специально ждали, когда ажиотаж слегка поутихнет, и собрали несколько историй сибиряков — на фото они показывают, как изменились за 10 лет, стали красивее, худее, успешнее. Они рассказали нам о самых значимых переменах в жизни: работник железной дороги нашел любовь на путях, а простой продавец исполнила давнюю мечту и улетела в другую страну плавать с дельфинами. Шесть историй десятилетнего преображения в материале НГС.АФИША.





Игорь, 34 года, финансист











«10 лет назад я работал на Красноярской железной дороге, куда попал во время распределения после университета. Согласно договору, я должен был отработать там 5 лет. Поработав полгода в сфере электроснабжения железных путей, я понял, что это абсолютно не моя профессия. Я гуманитарий, который любит цифры, финансы. Я понял, что нужно что-то менять, стал интересоваться саморазвитием, инвестициями, стал пробовать себя в этой сфере. В период работы на железной дороге меня послали на курсы по повышению квалификации в Новосибирск, там я познакомился со своей будущей женой Юлей и принял решение уволиться и переехать в другой город».







Катарина, 24 года, работает администратором









«Я была серой зажатой девчонкой, на меня не обращали внимания, и мне это нравилось. Мне не нравилась моя фигура, стиль одежды. Одевалась я невзрачно и старалась слиться с толпой. Сейчас же — только дай волю пройти первой перед толпой — уверенный шаг, улыбка, звук каблуков. Цвет одежды стал ярким, появился макияж, аксессуары. Раньше я слова "мода" толком не знала, разве что на слуху иногда мелькало, не интересовалась, как одеваются люди. Самым трешовым был период, когда в 16 лет я решила, что я опять ребёнок, — стала одеваться во все белое, носила детскую корону, я даже ногти белым цветом красила и повсюду за собой таскала плюшевого медведя.







Если я хотела как-то выделиться, то надевала каблуки, выглядела безумно нелепо, так как в гардеробе абсолютно не было женственной одежды. Картина была следующая: толстовка, джинсы и каблуки с сомнительной походкой. Даже неловко вспоминать те времена, однако тогда я про себя думала, что вроде красивая. Мне кажется, тогда меня старило все — я не следила за собой, мне было плевать на красоту одежды, лица, волос и маникюра.











Тот период помог мне посмотреть на себя и на других, я начала менять образы, цвет волос, появились платья. С того времени все поменялось кардинально — от внешнего вида до отношения к себе. Сейчас я выбираю одежду только по фигуре, только то, что пойдёт именно мне. Считаю, что не обязательно одеваться по моде, главное — со вкусом. Многие тренды остались ещё с 60–80-х годов, поэтому тут уже дело фантазии. Для меня важны не переизбыток лишних аксессуаров, подходящий макияж, аккуратность, индивидуальность».





Дина, 31 год, офис-менеджер











«Десять лет назад я была жгучей блондинкой, носила 48–50-й размер одежды, иногда худела до 46-го, но это было временно. Никогда не занималась спортом и уж тем более не следила за питанием. Тогда мне казалось, что я выгляжу нормально.







Самый эпичный образ был в школе: красные волосы, дикий макияж с кирпичными тенями и темно-коричневым оттенком помады, ботинки на 100-этажной платформе, клёш — чем шире, тем лучше. Но это и возраст был тот самый, когда все делали с собой сомнительные эксперименты и следовали бешеной моде вещевых рынков и примеряли вещи на картоне. Как бы странно и нелепо я ни выглядела, меня никогда не обвиняли в безвкусице, каждому времени своя мода. Но фигурой я не могла гордиться.











В моем случае спорт сыграл большую роль, не без труда, конечно, причем огромного. Без экспериментов не обошлось — размер XS, вес 46 кг и набор массы, очередные похудения, сушки. Это непросто, главное — найти середину. Тем более я даже и не думала о том, что когда-то я пойду в зал, откажусь от искушений и возьму себя в руки. Это однозначно поспособствовало тому, что в свои 31 я выгляжу лучше, чем в 21 год».







Вячеслав, 31 год, руководитель проектов IT-компании











«Десять лет назад я как раз оканчивал университет. В целом меня все устраивало и все нравилось. О внешнем виде я особо не задумывался, носил то, что подходило по размеру в магазине. Понимание того, что пора что-то менять, появилось несколько позже, 4 года назад. Необходимо было срочно похудеть — мне стало тяжело передвигаться. Было сложно без одышки подняться даже на второй этаж, в голове прочно засела мысль о том, что такой вес просто опасен не то что для здоровья, а даже для жизни. Близкие намекали мне на лишний вес, это тоже повлияло на то, что за 10 лет моя жизнь круто изменилась.











В итоге с помощью правильного питания и физической активности мне удалось скинуть вес почти на 80 кг, что очень сильно повлияло и на внешний вид, и на общее состояние. Я и выглядеть стал моложе, и чувствовал себя гораздо лучше. Как раз тогда, когда я начал худеть, стал задумываться и об изменении своего внешнего вида. Понял, что можно носить не ту одежду, что подошла по размеру, а ту, что понравится. За модой я по-прежнему не слежу, ношу что удобно».





Мария, 30 лет, работает в дельфинарии











«10 лет назад я решила, что уеду из родного города после окончания университета. Я поехала на юг, сменила 11 поездов, побывала во многих городах и по итогу выбрала Новосибирск. Устроилась работать продавцом-консультантом в магазин. Начала путешествовать, и однажды в Китае я побывала на шоу морских животных и поняла, что хочу работать с ними. Дельфины стали моей мечтой. В Турции я впервые плавала с ними в свой день рождения, и это стало традицией. В Новосибирске я даже заполняла анкету и звонила в дельфинарий, но мне так и не ответили.











Я решила, что поеду к морю в другую страну и буду рядом с дельфинами. Через год я переехала в Турцию окончательно, но и там мне не удалось устроиться в дельфинарий. Продавать плавания я не хотела, но я дружила с персоналом в дельфинарии, часто плавала с дельфинами, помогала на тренировках. За этот год я заговорила на турецком, и мне сделали, наверное, самое крутое предложение — я стала ведущей шоу, а иногда даже выполняю некоторые трюки с дельфинами в воде. Я похудела на 20 кг, мне пришлось поменять паспорт, потому что не пускали в поезда и самолеты».







Сабина, 32 года, свой бизнес









«За 10 лет внешне изменений особо у меня нет, отросли волосы, появились мышцы. Раньше я была просто худой — 44 кг, а сейчас появился рельеф, вес около 49 кг при росте 158 см. Я увлеклась фитнес-бикини и в этом году заняла 3-е место на городских соревнованиях Sunday. Костюмы на выступления шью сама — раньше это было просто моим увлечением, а как раз за этот период в 10 лет хобби переросло в магазин.





У меня не было безумных экспериментов с внешностью и стилем, всегда слышала от людей, что хорошо одеваюсь, видимо, потому, что за модой не гналась особо. Было как-то, что красилась в вишневый цвет. Вот тогда действительно выглядела старше, чем сейчас».