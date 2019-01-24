Плачут даже парни: 18 фото крошечных сибиряков, которые появились на свет только что

И их обалдевших от счастья родителей (одному малышу сразу подарили торт со свечкой и цифрой 0)

Маленькие дети всех приводят в восторг, крошечные пальчики и пяточки заставляют любого, даже самого серьезного взрослого хотя бы немного улыбаться. А кадры из роддома так вообще вызывают невероятный шквал эмоций. Корреспондент НГС.АФИША решила вас разумилять и собрала трогательные кадры первых минут жизни маленьких сибиряков: на снимках вы увидите неподдельные эмоции родителей, много любви и немного слёз. Для пущего умиления мы решили добавить пару снимков, на которых родные и близкие знакомятся с новым членом семьи. Запаситесь платками, сдержаться вряд ли получится.





Не каждая женщина решится впустить в палату фотографа. Однако кадры, которые запечатлел Антон Уницын при помощи врача Ларисы Свиридовой, бесценны, это стоило присутствия в палате посторонних.









Уставшие, но счастливые мамы. Спустя годы они покажут эти фотографии своим уже повзрослевшим детям.









Отрываться от мамы никак не хочется, ведь в ее животе было так уютно и комфортно.









Юлия Дудина тоже снимает моменты рождения. Девушка говорит, что каждый раз, когда она выходит из родзала, у нее чувство, «будто тебя накачали счастьем, как шарик гелием, и ты вот-вот полетишь». Идея снимать процесс родов возникла у нее после того, как она сама стала мамой, но никто не смог запечатлеть первые моменты жизни ее ребёнка.









На фото — Дарья, её муж Алексей и их новорожденная дочь. Алексей принимал участие в партнерских родах и все время был рядом.









А этот малыш еще не успел родиться, а ему уже подарили целый торт со свечкой. Когда еще цифра 0 будет актуальна на праздничном пироге?









Плакать с таким милейшим выражением лица умеют только дети. Чем больше скуксишься, тем милее будешь.









Не каждая мама согласится на съемку во время родов, но на выписку фотографов приглашают обязательно.





К Лизе Ралдугиной помимо мужа Александра пришли её мама и подруга. Девушка не смогла сдержать слёз.









«Я очень сильно хотела домой, хотела поскорее познакомить сына с его домом. Безумно соскучилась по мужу и домашнему уюту, поэтому расплакалась, когда увидела Сашу», — делится воспоминаниями Елизавета.









А другие родители приглашают фотографа домой, чтобы запечатлеть первый месяц жизни ребенка.





Светлана и Иван Скорицкие, историю которых НГС публиковал в прошлом году, стали счастливыми родителями двух мальчиков — Влада и Саши. Молодой человек присутствовал при родах, поддерживал жену. Не каждый мужчина осмелится на такой поступок.











«На момент съёмки мальчикам было всего три недели. Я еще даже не начала привыкать к тому, как это — быть мамой. Просто умилялась и улюлюкала. Во время съемки дети преимущественно спали», — делится Светлана.





А этого малыша зовут Лев, на фото ему всего 5 дней. Мама и папа основательно готовили его к фотосессии — купали, причесывали и наряжали. Ну разве можно позировать без модной укладки? Екатерина и её муж Евгений говорят, что привыкли запечатлевать все важные события в их семье с фотографом: «Можно сказать, для нас это уже обязательная процедура по сохранению памятных моментов».







Фотомодель готова к съемке, родители довольны. По словам мамы, малыш даже пытался вглядеться повнимательнее в огромный чёрный объектив.









Фотограф Никита Хнюнин тоже поделился своим снимком из семейного архива. На фото два его сына, старший и младший. «Второго только что привезли из роддома, мама даёт первому его подержать», — рассказывает Никита.









Марина, Пётр и их сын Лев. По словам мамы, маленький Лёва спал, несмотря ни на что: «Просыпался, только чтобы сменить шапку и смешно зевнуть». Во время фотосессии вся семья веселилась и слушала любимую грузинскую пластинку Mgzavrebi и саундтреки из фильма «Ла-Ла Ленд».









Малышка Марфа — второй ребенок Марии и Дмитрия Подкорытовых. Их старший сын Мирон явно очень рад появлению дома маленькой сестры и уже готов стать ее защитником, ну или просто вместе играть для начала.







«Когда родился Мирон, почему-то мы не делали такую фотосессию, думали, что сами его много фотографируем. Но с рождением малышки все-таки решили, что домашняя уютная фотосессия нам нужна, без всяких нарядов, чтобы мы были такими, какие есть. Марфа на тот момент была совсем маленькой и все время спала, только один раз проснулась перекусить», — рассказывает Мария.