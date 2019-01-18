Пышки против красоток: и еще 8 поводов выйти из дома в эти выходные

О том, куда пойти и чем заняться в субботу и воскресенье, — в материале НГС

Город, наконец, просыпается от постпраздничной спячки и массово начинает петь — об этом свидетельствует большое количество концертов. В каждом втором баре кто-то что-то поет или виртуозно играет на гитаре — заходи в любой и наслаждайся; за некоторые площадки, правда, придется заплатить. Неожиданно снова покажут знаменитый спектакль, поставленный итальянцами, в целом театральная жизнь тоже будто проснулась. А в кино — там все по накатанной: две королевы сражаются за престол, псих с расстройством личности и террорист вместе ловят врагов, Дженнифер Энистон учит быть красивой, а любимый герой детских мультиков опять влип в приключение.





Парень с дерзким именем — Грязный Рамирес, а на самом деле Серёжа Желнов из Нижневартовска, посетит Новосибирск с концертом. В шоу-бизнесе он числится как один из самых неоднозначных рэперов, услышав песни которого, возникает два желания — как можно скорее помыться или испачкаться еще больше. Такой вот он, Рамирес.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 20 января

Во сколько: сбор гостей с 19:00, начало в 20:00

Сколько стоит: от 700 рублей







Пятый отборочный тур 5-го сезона фестиваля Emergenza пройдёт 20 января. Около десятка групп будут бороться за возможность стать лучшими. Прямо как на шоу «Голос», эксперты и члены жюри по совместительству говорят или да, или нет, оценивая оригинальность музыкальных композиций.











Где: London bar

Когда: 20 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 300–450 рублей







Питерский музыкант Михаил Башаков — яркий представитель питерской рок-тусовки, каждый второй в городе на Неве знает его имя и приходит послушать душевные композиции в андеграундные пабы Петербурга. Если вам глубоко в душе не хватает легкого блюза, потопать ногой в такт завлекающему джазу, подвигаться под регги — и все это с рок-подоплекой, то концерт Башакова точно поставит все на свои места.











Где: кафе «Арт П.А.Б.», Академгородок

Когда: 20 января

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 500 рублей







Спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Зима» покажут в субботу в театре «Южный полюс». Это история двух молодых солдат, получивших задание, которое они должны выполнить во что бы то ни стало. Возможно, сама судьба свела их в условиях суровой тайги.









Где: театр «Южный полюс»

Когда: 19 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 200 до 500 рублей







Пьеса «Пер Гюнт» Генрика Ибсена вернулась в стены театра «Старый дом». Это та самая, которую когда-то воплотила итальянская постановочная группа во главе с Антонио Лателла. Пер Гюнт — авантюрный персонаж, который всю жизнь путешествует в самых разных пространствах: реальных и вымышленных, во снах и наяву. Спектакль вошел в список лучших спектаклей России (long-list) по версии фестиваля «Золотая Маска» в 2014 году.











Где: театр «Старый дом»

Когда: 19 января

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: от 450 до 800 рублей





Киношный мир тоже не дремлет — вышло 10 премьер сразу. Мы расскажем про самые яркие из них, опираясь на данные сайта «КиноПоиск».





Актёрский состав фильма «Стекло» уже вызывает желание посмотреть трейлер: Джеймс Макэвой, Сара Полсон, Брюс Уиллис, Самюэл Л. Джексон и другие снялись в фантастическом триллере про похитителя с множественным расстройством личности и террориста-инвалида мистера Стекло, которые объединились против своих давних противников.

16+











Фильм о соперничестве Елизаветы I (Марго Робби) и Марии Стюарт (Сирша Ронан) «Две королевы» вышел на экраны 17 января. История рассказывает, как в мире, которым правят мужчины, за престол сражаются две женщины.

18+











Комедия «Пышка» с Дженнифер Энистон в главной роли покажет историю девушки по имени Уиллоудин — полной дочери-подростка бывшей королевы красоты (Энистон). Вскоре к ней присоединяются другие девушки, отличающиеся от общепринятых стандартов.

16+











Мультик про знаменитых галлов «Астерикс и тайное зелье» расскажет историю того самого зелья, в которое в детстве упал Обеликс. Друид, который его готовил, свалился с дерева и сломал обе ноги. Друзья отправятся в далекое путешествие, чтобы найти нового друида, который сможет приготовить для них магический напиток.

6+



