Судя по этим кадрам, нам пока рано терять веру в добро, автор прослезился, пока готовил эту подборку

Каждый день мы пишем десятки историй. Некоторые из них задевают до кома в горле и больше не оставляют человека прежним. Мы гордимся такими историями и кадрами. Корреспондент НГС.Афиша собрал 13 фотографий, которые заставят вас пустить слезу. В этом материале мы вспомнили такие истории из архива НГС и нашли душераздирающие кадры извне — за каждым скрывается большая и грустная история.







Собаку Жужу пять лет назад сбила машина. Из-за травмы у животного отказали лапы и появилось недержание. Нынешний куратор Жужи Оксана помогает ей с 2014 года.







«Она была в плачевном состоянии. Её бросили у малоимущего человека другие кураторы, и Жужа просто гнила заживо, — рассказывает Оксана. — Я первым делом отвезла её на стрижку и обработку пролежней, стала ей помогать».





Naturelle Riviera





Когда случилась авария, Жужу подобрали женщины, отвезли в клинику и после недолгого ухаживания бросили. Тогда собаку осмотрел хирург и сказал, что Жужа никогда не будет ходить. Новый куратор не оставила собаку в беде и заказала ей специальную коляску.







«Когда Жужик обрела коляску, она была очень счастлива: сейчас гоняет как настоящий гонщик. Я с ней на прогулках всегда бегаю, и вообще Жужа очень любит прогулки», — говорит Оксана.





Сейчас Жужа находится на платной передержке, и куратору помогают благотворители с форума НГС «Помощь животным», где у собаки есть отдельная тема. Собаку водят на стрижку и покупают все необходимое. По словам куратора, Жуже нужен хозяин или не массовая передержка, потому что собаке необходимо внимание.





Фото Ольги Бурлаковой





Четверо промышленных альпинистов в костюмах супергероев пришли в гости к детям — пациентам областной больницы. Герои спускались с крыши на креплениях и заходили в палаты через окна. Маленькие пациенты тут же обступали своих любимых персонажей, пытаясь обняться или сфотографироваться с ними.





Фото Александра Ощепкова





Как рассказывали корреспонденту НГС альпинисты, вжиться в роль им было сложнее, чем работать на высоте областной больницы.





Фото Александра Ощепкова





«И страшновато было в палату идти к тяжелым лежачим детям: как, что им сказать. А они, наоборот, такие веселые, самые впечатлительные и радостные оказались», — отмечал Юрий Кокорин, сыгравший Человека-Паука.







Фото Кати Лыжиной





Иосиф Вальтер играет на улицах города, чтобы заработать на еду, лекарства и корм для животных. Причем, помимо собственных питомцев, Иосиф Александрович подкармливает собак, которые живут на стройке рядом с его домом. Собрать необходимые средства ему помогает благотворительный фонд «Евдокия» — передают продукты, нужные мази, дрова.







«Делали как-то крышу, чинили печку, косили траву в огороде, — рассказывает директор фонда Екатерина Соснова. — Оказывали помощь с его животными. Был период, когда его пес болел, и был большой чек на лечение собаки: мы искали возможность ежемесячно оплачивать лечение».





Пенсионер не придерживается какого-то графика, по которому он выходит играть на улицах, — найти его можно по линии метро, как на площади Маркса, так и на Заельцовской. Как подчеркивают в группе фонда «ВКонтакте», нужные вещи лучше передавать не на улице, а привезти домой, для чего нужно заполнить в «Евдокии» небольшую заявку. К тому же, по словам Екатерины, в этом случае важно личное общение, потому что выслушивать дедушку — это уже помощь.





Фото Ольги Бурлаковой





Фонд помощи животным «Варежка» организовал выставку кошек и собак, где каждый мог забрать себе питомца. Тот, кто хотел взять с собой кошку, должен был прийти с паспортом и переноской, а для собак требовались паспорт и поводок. При этом животных отдавали по договору — так можно интересоваться их судьбой в будущем.





Фото Ольги Бурлаковой





Волонтерам благодаря акции удалось собрать 73 тысячи рублей, а 22 кошки и одна собака наконец-то нашли хозяев.







Фото Оксаны Козыревой





Летом этого года корреспонденты НГС ездили в Центр кинологической службы областного ГУ МВД, чтобы сделать фоторепортаж. В этом центре живут около 80 собак, среди них бельгийские, восточно-европейские овчарки, лабрадоры и другие породы.







Фото Оксаны Козыревой





Бывает, что собак в центр привозят хозяева, которые не смогли справиться с питомцами, но чаще всего мохнатых помощников полиции специально выводят в питомнике, чтобы им передались способности и качества родителей. Собак в центре тренируют искать взрывчатку, преступников, наркотики и трупы. Для поиска их натаскивают с помощью игрушек с похожими запахами: испорченная свинина, например, заменяет запах трупа.







Фото предоставлено фондом «Солнечный город»





На этой фотографии открывали новую группу в Тогучинском центре помощи детям. Благотворительный фонд «Солнечный город» помогал модернизировать детские дома в семейную модель: у ребят появляются личные комнаты, где есть своя кровать, шкаф, письменный стол и полка, куда можно положить вещи. В модернизированном центре еще есть кухня и общая гостиная.





«Фото как раз из новой комнаты, — поясняет PR-директор фонда Мария Малкина. — Эту группу мы открывали вместе с партнерами, которые приняли участие в наших ежегодных турнирах по футболу и волейболу, а все средства, собранные с этих мероприятий, как раз были направлены на модернизацию групп в Тогучин».





Фото предоставлено фондом «Солнечный город»





Фотография сделана на открытии инклюзивной детской игровой площадки в Ояшенском доме-интернате: в нем живет более 440 детей, оставшихся без родителей, и ребята с ограниченными возможностями. Этот проект делал детский фонд «Солнечный город» вместе с хоккейным клубом «Сибирь». Как рассказывает Малкина, проект предложил сделать сам клуб. Специально для этого «Сибирь» разработала майки-джерси с логотипом «Солнечного города», в которых хоккеисты сыграли серию домашних игр и которые потом выставили на благотворительном аукционе. Средства на строительство площадки поступали еще за счет продажи браслетов — их продавали на домашних матчах, а сами спортсмены вложились в проект лично.







«Мы пригласили на открытие площадки представителей клуба, но не все хоккеисты смогли приехать, потому что у них очень плотный график. Но на открытии мы все вместе наблюдали, как ребята впервые играли в песочнице, катались на каруселях, — делится впечатлениями Малкина. — На фотографии одному из мальчишек 15–16 лет, и он первый раз в жизни играл на площадке. Это было очень круто, потому что возникающие эмоции нельзя было объяснить. Смотришь и понимаешь, что это все для того, чтобы дети в конкретный момент времени стали счастливы».





Читайте также:





Снег и грех: 12 самых откровенных, милых и трогательных фото сибиряков, которые рады зиме



Девушка разделась ради провокационных кадров на фоне моста, а влюбленные нашли замерзший водопад.

