Больше никакой бани: 8 снежных фильмов с особой атмосферой — они заменят «Иронию судьбы» и удивят

Какая бы амбициозная программа ни была заготовлена на новогодние праздники, все равно мы станем заложниками кресла и окажемся в плену у праздничной лени. Именно поэтому лучше заранее подготовить новые кинематографические впечатления. Мы не призываем рушить традиции — смотреть «Иронию судьбы» или «Один дома» можно и нужно. Корреспондент НГС.АФИША предлагает взглянуть шире на подбор кино, которое может стать близким к вашим чувствам и настроению в Новый год.





Мы так устроены, что вольно или на подсознании подводим итоги уходящего года: пытаемся его завершить, оставив все тяжелое и неприятное в прошлом и взяв с собой только самое ценное.







Смотреть: «Это всего лишь конец света»









Герой картины выросшего французского режиссера-вундеркинда Ксавье Долана приезжает в родной дом после долгого отсутствия, чтобы перед родственниками вынуть наружу из юношеского шкафа «скелет» из прошлого и нерадостную новость из настоящего. Сюжет этого кино строится на подготовке к большому семейному ужину. И хоть это не Рождество, в фильме присутствуют дух и мысли, которые часто витают в канун уходящего года: и предпраздничная суета, и хлопоты по приготовлению обеда, разбавленные цветными воспоминаниями (представленными в фильме в виде сочных на грани с пошлостью клипов), и шумные семейные склоки и обиды, которые принято не забирать в новый год, и встреча с теми, кого любишь, но давно не видел, и тайны, которыми можно поделиться только в такие особенные дни. Все вышеперечисленное на месте и разбавлено то отчаянным юмором, то явной сатирой, которые сопровождают праздничные посиделки только самых родных людей. Даже если они, как им кажется, перестали быть друг другу близкими.







Смотреть: «С широко закрытыми глазами»









По факту эта драма является полноценным новогодним фильмом — все происходящее в нем случилось накануне Рождества со всей сопутствующей ему атрибутикой (елки, гирлянды, подарки, торжества). Но его автор не Крис Коламбус или Гэрри Маршалл, а главный мистификатор и монументальная глыба кинематографа — Стэнли Кубрик. Герои фильма, успешная и эффектная пара, с развитием сюжета все больше запутываются в своих фантазиях и запретных желаниях. В канун Рождества они проходят различные виды грехопадения и нарушения общепринятых устоев морали, чтобы в итоге понять, насколько близки друг другу. Да только прежними они уже не будут никогда. Атмосфера съемок фильма была настолько пропитана его тематикой, что реальный брак Круза и Кидман распался сразу после его выхода, а гениальный Кубрик не дожил до окончательного монтажа.





Есть фильмы, в которых без прикосновений к тематике Нового года незримо присутствует его настроение. А создают его обилие снега в кадре и атмосфера зимы, которая передается даже через экран.







Смотреть: «Фарго»









К просмотру рекомендуются оба киношедевра: и полнометражный фильм братьев Коэнов, и его более новая сериальная версия (на данный момент состоящая из трех сезонов), созданная под их же размашистыми крыльями. Эти заснеженные нуары, периодически раскрашенные густыми яркими красками (преимущественно в красно-бурых тонах), не имеют прямого отношения к празднованию Рождества или Нового года. Но вечное белое безмолвие окрестностей городка, уютный свитер Мартина Фримана или красный берет Кирстен Данст, теплая цветокоррекция картинки и зачастую неспешность происходящего создают-таки предновогоднее ощущение.









И пускай с развитием сюжета снег из белого становится кровавым, а неторопливость и уют сменяются бешеным драйвом и членовредительством, тем не менее киновселенная «Фарго» очень хорошо подходит под то, чтобы быть открытой в Новый год.







Смотреть: «Омерзительная восьмерка»









В этом фильме Тарантино возвращается к своей излюбленной форме — максимально камерной обстановке, обильно засыпая героев и зрителя снегом. Холодная стужа и метель особенно чувствуются на контрасте с теплой ламповой обстановкой таверны в богом забытых землях, где и происходят детективные события сюжета. А горячие и горячительные напитки под обжигающую похлебку, потрескивание дров в камине и шерстяные пледы, в которые укрываются разношерстные грешники, придают всему действию поистине новогоднюю атмосферу. И пусть вас не смущает развязка, также по-тарантиновски жесткая и бескомпромиссная.







В Новый год принято входить хоть с чем-то новым: у кого-то это просто новые носки, надетые в новогоднюю ночь, а у кого-то — начало новой жизни. И поэтому очень к месту будет посмотреть фильмы, которые вдохновят вас если не на радикальные изменения, то хотя бы заставят задуматься об открытиях и приключениях.







Смотреть: «В диких условиях»









Кто из нас не мечтал бросить все и отправиться с одним рюкзаком по неизведанным горным маршрутам и диким лесным тропам? Безусловно, в реальности этот шаг может позволить себе не каждый. Более того, в этом красочном и невероятно красивом фильме Шона Пенна красной нитью проходит как раз обратная мораль: о легкомысленности и эгоизме такого поступка. Но также фильм говорит нам о том, что никогда не рано и не поздно решиться кардинально изменить свою жизнь в любую сторону. Герой это сделал в день окончания колледжа. Каждый из вас может это сделать в Новый год: пообещать себе если не стать бродягой, то хотя бы съездить с одним рюкзаком на пару недель в дикие условия, например, Горного Алтая.







Смотреть: «Терминал»









Далеко не всегда наши планы имеют свойство сбываться. Но даже тогда судьба может сделать самый интересный поворот и показать нам невидимый ранее путь в новую жизнь. Именно такая история случилось с героем фильма Спилберга — человеком из несуществующей восточно-европейской страны, застрявшим в аэропорту Нью Йорка и проводящим там не одну неделю. Сам фильм просто искрится рождественскими символами, темами и чувством ожидания чуда. Того самого, которое и случилось с героем в итоге: будучи заложником обстоятельств, пройдя через неприятие, отторжение и непонимание, он воплотил свою мечту. Поэтому если вы строите планы на будущее в Новый год и они кажутся вам несбыточными, просто будьте готовы к тому, что у Вселенной на вас тоже могут быть свои планы.







Россия считается правопреемником Советского Союза во многом, не обошло это стороной и традиции новогоднего кино. В подавляющем большинстве современные фильмы на Новый год несут в себе все те же посылы, настроения и образы, которые были характерны для их советских первоисточников (за исключением масштаба таланта их создателей). Но среди бесконечных «Ёлок» и ремейков появляются совершенно новые и действительно актуальные для нашего времени фильмы на новогоднюю тематику.







Смотреть: «О чем еще говорят мужчины»









Продолжение франшизы о мужчинах, которым всегда есть о чем поговорить. В этой части герои встречаются и, как обычно, обсуждают все, что только можно, в канун Нового года. Особый шарм и даже своеобразный уют создают условия, при которых героям некуда деваться, и они должны провести вместе эти предновогодние часы. Пока их дамы сердца готовят классические блюда, мужчины устраивают себе закуски из тех скудных ингредиентов, которые они не донесли домой, и откупоривают элитные спиртные напитки, чтобы скоротать время и подвести итоги не только года, но и жизни к своему возрасту.







Смотреть: «Страна 03»









Безумное новогоднее попурри, которое значится за авторством Василия Сигарева, человека сколь глубокого, столь же и непримиримого в своих оценках и коннотациях современного российского общества. Режиссера, который на выжженной своим же талантом земле (многие путают ее с «черноземом», то есть «чернухой») все равно оставляет ростки надежды, орошенные пусть горькой, но иронией и укрытые любовью ко всем видам человеческого уродства. «Страна 03» уже своим названием очень точно озвучивает загадочность русской души, причем не только в период празднования Нового года, но и в самые будничные дни: в поисках сказочных приключений и дивного волшебства некоторые особенно активные граждане находят лишь суровый взгляд врача скорой помощи и жесткую больничную койку. Это кино примечательно и яркими актерскими работами, и хлесткими запоминающимися цитатами, и фейерверками, и даже фантастикой. То есть все признаки новогоднего фильма на месте. Только то, как они поданы, может не понравиться вашей маме.