Сьесть сахарную вату где-нибудь на свежем воздухе — обязательно внесите это в список того, что нужно еще успеть (кто еще не успел, естественно). Вместо ваты может быть мороженое, фрукты и ягоды. Веселее, когда еду для пикника подбираешь в тон одежде или волосам — чтобы смотрелось гармонично. 


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


В парке можно отдохнуть и полежать на солнышке. Можно почитать книгу, посмотреть фильм или просто поболтать. Главное, чтобы внезапно не начался дождь, а то такая шутка стала популярна у погоды.


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Хотя шлёпать по лужам иногда тоже весело. А если босиком — так еще круче! 


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


На «сибирские Мальдивы» корреспонденты НГС успели съездить еще в начале июня и нафотографировали много красоты.


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Важно знать, что уровень радиации на золоотвале в норме. Если вы собрались на прогулку в аномальную зону — наденьте удобную обувь, не тряпочную, и будьте готовы к тому, что народу будет как на городском пляже в жаркий день.


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Сибиряки не перестают толпами приезжать на ранее неприметное озеро, раздражая тем самым местных жителей. Особенно голубая вода привлекает блогеров и фотографов. 


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Ирина (фотограф) осталась довольна голубым озером: «Место очень понравилось, дорогу бы еще подремонтировать. Народу было — как на пляже, очень много, причем мы приехали в будний день». 


Александра (модель) ожидала немного большего от «сибирских Мальдив»: «В целом место неплохое, цвет воды шикарный, необычный. Я думала, там будет очень красивый вид, но он оказался простым, точнее — не облагороженным. Самым завораживающим зрелищем из всего места была только вода».


Здесь летают голубые чайки, а вода убивает растения — купаться в ней нельзя. Но когда запреты останавливали сибиряков? 



«Работяги, плавать там не опасно. На следующее утро мои ноги слегка покраснели и чесались дня два, потом все прошло. Но что не сделаешь ради таких снимков! Вода на вкус немного кисловата, похожа на мел», — написал Алексей Черенков под постом в профиле Instagram.



Среди общей массы фотографий у голубой воды Юлия, несомненно, выделилась — такой растяжке можно позавидовать.


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Тем временем в городе сибиряки спасаются от жары, сидя в фонтане. 



А более везучие развлекаются у бассейна. Посмотреть, как обстоят дела там, корреспонденты НГС тоже успели. Загорелые сибиряки рассказали, как относятся к знакомствам у воды и где проходят самые крутые пляжные вечеринки


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Не все девушки любят гламурный отдых в мягких подушках с кальянами у бассейна с хлорированной водой. Некоторым подавай ватник, плов на костре и порцию комаров — Ксению и ее подругу Евгению прогноз погоды не напугал. Отчаянные сибирячки собрали друзей и уехали-таки на берег с палатками на три дня. 


Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку


Что происходит на этом фото — загадка. Какие ваши варианты? Мы предполагаем, что эта могла бы быть репетиция какого-нибудь спектакля, ведь перфомансы сейчас особенно популярны. 



Тем временем у кинотеатра «Победа» и в его окрестностях фотограф Михаил Решетников и балерина Мария Машкина устроили очень красивую фотосессию. Дело было в понедельник («Утро одного понедельника», — написала Мария в соцсети Instagram), в любое другое время толпы зрителей было бы не избежать. 