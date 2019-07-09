Ещё успеешь: 13 крутых фото, которые заставят вас отгулять вторую половину лета на полную катушку

Красотки в купальниках, Мальдивы у дороги и парящее видение — такое нельзя пропустить

Почти половина лета прошла. Но, несмотря на унылую погоду, сибиряки все же урвали несколько теплых деньков и в целом проводят сезон довольно позитивно. Как минимум у нас появился новый аттракцион на ТЭЦ-5, куда можно приехать просто ради любопытства, но шашлыки, палатки, бассейны и прочие развлечения никто не отменял. Главное — снега нет, с остальным легко можно справиться. Корреспондент НГС.Афиша собрала несколько фото с отдыха сибиряков — есть еще целых полтора месяца, чтобы восполнить пробелы и зарядиться эмоциями на все сто.

Сьесть сахарную вату где-нибудь на свежем воздухе — обязательно внесите это в список того, что нужно еще успеть (кто еще не успел, естественно). Вместо ваты может быть мороженое, фрукты и ягоды. Веселее, когда еду для пикника подбираешь в тон одежде или волосам — чтобы смотрелось гармонично.









В парке можно отдохнуть и полежать на солнышке. Можно почитать книгу, посмотреть фильм или просто поболтать. Главное, чтобы внезапно не начался дождь, а то такая шутка стала популярна у погоды.









Хотя шлёпать по лужам иногда тоже весело. А если босиком — так еще круче!









На «сибирские Мальдивы» корреспонденты НГС успели съездить еще в начале июня и нафотографировали много красоты.









Важно знать, что уровень радиации на золоотвале в норме. Если вы собрались на прогулку в аномальную зону — наденьте удобную обувь, не тряпочную, и будьте готовы к тому, что народу будет как на городском пляже в жаркий день.











Сибиряки не перестают толпами приезжать на ранее неприметное озеро, раздражая тем самым местных жителей. Особенно голубая вода привлекает блогеров и фотографов.







Ирина (фотограф) осталась довольна голубым озером: «Место очень понравилось, дорогу бы еще подремонтировать. Народу было — как на пляже, очень много, причем мы приехали в будний день».



Александра (модель) ожидала немного большего от «сибирских Мальдив»: «В целом место неплохое, цвет воды шикарный, необычный. Я думала, там будет очень красивый вид, но он оказался простым, точнее — не облагороженным. Самым завораживающим зрелищем из всего места была только вода».







Здесь летают голубые чайки, а вода убивает растения — купаться в ней нельзя. Но когда запреты останавливали сибиряков?









«Работяги, плавать там не опасно. На следующее утро мои ноги слегка покраснели и чесались дня два, потом все прошло. Но что не сделаешь ради таких снимков! Вода на вкус немного кисловата, похожа на мел», — написал Алексей Черенков под постом в профиле Instagram.











Среди общей массы фотографий у голубой воды Юлия, несомненно, выделилась — такой растяжке можно позавидовать.









Тем временем в городе сибиряки спасаются от жары, сидя в фонтане.









А более везучие развлекаются у бассейна. Посмотреть, как обстоят дела там, корреспонденты НГС тоже успели. Загорелые сибиряки рассказали, как относятся к знакомствам у воды и где проходят самые крутые пляжные вечеринки.









Не все девушки любят гламурный отдых в мягких подушках с кальянами у бассейна с хлорированной водой. Некоторым подавай ватник, плов на костре и порцию комаров — Ксению и ее подругу Евгению прогноз погоды не напугал. Отчаянные сибирячки собрали друзей и уехали-таки на берег с палатками на три дня.











Что происходит на этом фото — загадка. Какие ваши варианты? Мы предполагаем, что эта могла бы быть репетиция какого-нибудь спектакля, ведь перфомансы сейчас особенно популярны.







Тем временем у кинотеатра «Победа» и в его окрестностях фотограф Михаил Решетников и балерина Мария Машкина устроили очень красивую фотосессию. Дело было в понедельник («Утро одного понедельника», — написала Мария в соцсети Instagram), в любое другое время толпы зрителей было бы не избежать.