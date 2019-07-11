Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)

Мини-Алтай, «мертвое море» и озеро, которое разгладит морщины, — это недалеко, но не все в восторге

В это трудно поверить, но скоро уже середина лета. Ещё немного, и начнет желтеть листва, а там и до Нового года рукой подать. Если обстоятельства не позволяют вам покинуть Новосибирск надолго, то нужно найти хотя бы выходные, чтобы вырваться из города на пару дней. Обозреватель НГС.Афиша собрал несколько достойных вариантов бюджетных и не очень маршрутов выходного дня. Для равновесия описание каждого места дополнено как положительными, так и отрицательными отзывами.





Бердские скалы







Бердские скалы — хороший вариант для поездки выходного дня. По сути, это просто кусок высокого скалистого берега реки Бердь в том месте, где она делает крутой поворот. Территория имеет статус природного памятника местного значения, расположены скалы в 140 км от Новосибирска. Главное здесь, конечно, виды и природа.









Можно приехать на день, пожарить шашлыки (есть беседка и костровище), а можно и остаться на выходные. Рядом расположено село Новососедово, где можно остановиться в гостинице «Таёжная заимка» или на базе отдыха «Новососедово», которая зимой обслуживает горнолыжный комплекс. От поселка к Бердским скалам ведет грунтовая дорога (около 2 км). Простой двухместный номер с собственным туалетом и душем здесь стоит от 1500 рублей, комната в блоке с общим санузлом — от 500 рублей. Кроме ночлега на базе можно заняться рыбалкой, сплавиться по Берди и покататься на лошадях. В общем, простые летние развлечения. Не гламурно, но недорого и не нужно далеко ехать.





Анна Динельт: «Была впервые на Бердских скалах в июне. Это маленький Алтай недалеко от города. Природный заповедник с прекрасным видом со скал на изгиб реки Бердь, сибирским лесом. Рядом есть несколько гостевых домиков и гостиниц».







Отзыв на turizm.ngs.ru: «Достаточно бюджетный вариант поездки... Ехать лучше компанией. Иначе можно немного заскучать».





Беловский водопад











Небольшой, но настоящий водопад — редкое для наших равнинных мест явление. Расположен недалеко от деревни Белово, в 100 км от Новосибирска. Водные каскады здесь возникли сравнительно недавно, после того как затопило старый угольный карьер и прорвало дамбу. Никакой инфраструктуры тут нет, но это одновременно и недостаток, и достоинство. Можно просто смотреть на потоки воды, можно рыбачить, а можно сесть в водопад — будет гидромассаж (совершенно бесплатно). Чтобы попасть на водопад, нужно добраться до села Белово (сейчас проще настроить навигатор, чем объяснять все повороты) и проехать его насквозь. Дальше свернуть налево, пересечь березовый лес и подняться в гору. Там-то и расположен бывший карьер.





Отзывы на turizm.ngs.ru:





«Был вчера с семьей на водопаде. Впечатления от водопада неописуемые. Лучше испытать их самому, а не слушать рассказы других. Место интересно для отдыха хоть на 1 день, хоть на выходные. Можно приехать и на неделю. Деревня Белово находится не так далеко, но и не совсем рядом (примерно километра 2), что в принципе хорошо».





«Для людей, которые побывали в живописных местах нашей необъятной страны (и не только нашей), — делать там нечего. Нет ничего интересного. Не тратьте время».







Караканский бор











Длинная полоса естественного соснового леса вдоль Обского водохранилища. Начинается от села Завьялово в Искитимском районе, тянется вплоть до Алтайского края. Ближайшие к Новосибирску базы отдыха расположены в 120 километрах от города, в районе села Завьялово, там, где в Обь впадает речушка Каракан. Здесь расположены сразу три базы — «Завьялово», «Сфера» (обе на берегу Обского моря) и «Каракан» (на берегу небольшого залива в месте впадения одноименной речки. Чуть дальше расположен пансионат «Синеморье».







Главное очарование этого места — сочетание соснового бора и водной глади. Обское море здесь уже выглядит просто как широкая река. На базах предлагают стандартный набор водных развлечений: водные лыжи, парашют, катание на «банане» и прочие курортные радости. Остановиться на ночь здесь будет стоить от 1250 рублей (комната в летних домиках с общим туалетом).







Мария Куприянова (о пансионате «Синеморье»): «Корпуса советской постройки, такая же набережная с потрескавшимися плитами. Но само место изумительное. Ельцовка, впадающая в Обское море, коршуны и сосны. Если установлен мост над протокой, можно жарить шашлыки на противоположном берегу реки, слушая эхо звуков пансионата. Можно собирать грибы в Каракане, загорать, купаться».







Отзыв на turizm.ngs.ru (о базе «Каракан»): «Нас никто не встретил. При бронировании от администрации не было информации о питании. Было предложено готовить самим, что не входило в наши планы, или питаться в столовой. Повара готовили вкусно, но на следующий день после нашего приезда они уехали на выходные домой».







Абрашинский карьер











Формально это часть Караканского бора, однако собственный, совершенно особенный водоем позволяет выделить его в самостоятельный пункт назначения. Когда-то здесь добывали мрамор, затем карьер затопили, и получилось глубокое озеро со скальным дном и прозрачной водой. Во-первых, это просто красиво, даже если вы сидите на берегу или плаваете. Но для любителей дайвинга в наших краях карьер — настоящая находка, поскольку здесь можно не только погружаться под воду, но и довольно много увидеть. Добавьте к этому сосновый бор, обступающий озеро плотным кольцом, и вы поймете, что место это действительно уникальное. Прямо на берегу озера расположена база «Оазис». Здесь можно снять маленький домик на двоих (2000 рублей в сутки) или палатку (300 рублей). Кроме того, на базе организуют погружения сдают в аренду водолазные костюмы.





Отзыв на «Трипэдвайзер»: «Необыкновенной красоты озеро. Озеро с прозрачной чистой водой. В нем водится форель».





Отзыв на Drom.ru: «Попытался паромом, послал всё и больше на такие подвиги не рвусь. Толпы дикого народу, которому надо срочно уехать именно на этом пароме».





Озеро Горькое











Тем, кто готов на дальнее путешествие, можно посоветовать озеро Горькое. Расположено оно в районе деревни Новоключи (Купинский район). За пару часов сюда, конечно, уже не доберешься — расстояние от Новосибирска около 500 километров. Но на выходные съездить все же можно. Главное отличие озера — высокое содержание целебных солей. Концентрация их настолько велика, что человек может лежать на поверхности. Такое вот наше местное Мертвое море. Поселиться можно в оздоровительном комплексе «Озеро Горькое», который включает в себя 60 летних деревянных домиков, кафе, две бани-сауны. На территории есть оборудованный пляж. Аренда домика (вмещает 4 человека) в июле обойдется в 2300 рублей в сутки.





Отзывы на turizm.ngs.ru: «Обычно отдыхали на Средиземном или Черном море, но захотелось разнообразить отдых и мы отправились туда отдыхать из Омска. Дорога была ужасной: щебенка полпути, пыль, жара и пейзажи вокруг не предвещали хорошего отдыха. Но мы понимали, что туда едем не развлекаться, а полечиться. Как только доехали, разведали домики и частный сектор. Домики не понравились, и мы сняли комнату у старушки с банькой вечером. Тихо, спокойно по-деревенски. Вода в озере отличная, берег — мелкий песочек, отдохнули хорошо».





«Хуже отдыха, чем на этом озере, у меня еще не было. Домик был старый, вонючий, постель от прошлых постояльцев не была убрана, так и лежала рядом с выходом все дни, которые мы жили. Этот отдых — зря потраченное время и только негативные эмоции. Душ — это громкое название черной большой бочки на поляне. Там все отвратительно».







Яровое и Малиновое озера











Расположены довольно далеко, только до Ярового порядка 430 километров из Новосибирска. Известно соленой водой, которая обладает целебными свойствами. Для туриста, который едет просто отдыхать, преимущество Ярового — в давно сложившейся и постоянно развивающейся инфраструктуре. По сути, это настоящий курорт, который предлагает довольно широкий выбор развлечений (здесь есть свой аквапарк, например), вариантов жилья и заведений общепита. Цены на ночлег в частном секторе начинаются от 500–600 рублей (очень спартанские условия), номер в гостинице с минимумом удобств стоит от 1500 рублей.









Доехав до Ярового, можно сделать ещё рывок к Малиновому озеру (Михайловский район Алтайского края). Необычный цвет вызван пигментом, который вырабатывают живущие в озере мелкие рачки. Его интенсивность, правда, зависит от освещения и времени года. Самый яркий цвет у озера весной, а потом оно постепенно темнеет, становясь осенью бурым. Так что стоит поторопиться. Кроме необычного цвета вода имеет целебные свойства и вроде как лечит кожные заболевания и даже разглаживает морщины.







Отзывы на otzovik.com: «Удивительное необычное зрелище. Вода в озере действительно имеет насыщенный малиновый цвет. И это стоит увидеть хотя бы один раз. Малиновое озеро находится сразу за деревней с одноименным названием. Вокруг озера — сосновый бор. В деревне можно снять дом или комнату. Жители приветливые, туристов стараются привлекать. Малиновое озеро подойдет для любителей дикого отдыха, сервиса не ждите».





«Все озеро — один сплошной минус. Для проживания сняли домик недалеко от озера. На озере просто тихий ужас, берег заросший, на дне тина, пляжа нет, жуткая трупная вонь и просто рои кусачих насекомых, с ребенком подойти к озеру невозможно. За всей этой береговой растительностью я даже не увидел малинового цвета воды. Не ведитесь на все красивые отзывы и не приезжайте сюда».







«Сибирские Мальдивы»









Одно из самых зрелищных и одновременно наименее приспособленных для отдыха мест, куда можно рвануть в выходные, находится всего в нескольких километрах от черты города. Это отстойник ТЭЦ-5, так что здешняя бирюзовая вода совершенно не подходит не то что для купания, но даже для фотосессий в воде. Но сделать несколько кадров на фоне необычного пейзажа заехать можно. А потом отправиться уже куда-то в менее экзотичное, но зато не столь опасное для здоровья место.