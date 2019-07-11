Бердские скалы


Бердские скалы — хороший вариант для поездки выходного дня. По сути, это просто кусок высокого скалистого берега реки Бердь в том месте, где она делает крутой поворот. Территория имеет статус природного памятника местного значения, расположены скалы в 140 км от Новосибирска. Главное здесь, конечно, виды и природа.


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Можно приехать на день, пожарить шашлыки (есть беседка и костровище), а можно и остаться на выходные. Рядом расположено село Новососедово, где можно остановиться в гостинице «Таёжная заимка» или на базе отдыха «Новососедово», которая зимой обслуживает горнолыжный комплекс. От поселка к Бердским скалам ведет грунтовая дорога (около 2 км). Простой двухместный номер с собственным туалетом и душем здесь стоит от 1500 рублей, комната в блоке с общим санузлом — от 500 рублей. Кроме ночлега на базе можно заняться рыбалкой, сплавиться по Берди и покататься на лошадях. В общем, простые летние развлечения. Не гламурно, но недорого и не нужно далеко ехать.


Анна Динельт: «Была впервые на Бердских скалах в июне. Это маленький Алтай недалеко от города. Природный заповедник с прекрасным видом со скал на изгиб реки Бердь, сибирским лесом. Рядом есть несколько гостевых домиков и гостиниц».


Отзыв на turizm.ngs.ru: «Достаточно бюджетный вариант поездки... Ехать лучше компанией. Иначе можно немного заскучать».


Беловский водопад



Небольшой, но настоящий водопад — редкое для наших равнинных мест явление. Расположен недалеко от деревни Белово, в 100 км от Новосибирска. Водные каскады здесь возникли сравнительно недавно, после того как затопило старый угольный карьер и прорвало дамбу. Никакой инфраструктуры тут нет, но это одновременно и недостаток, и достоинство. Можно просто смотреть на потоки воды, можно рыбачить, а можно сесть в водопад — будет гидромассаж (совершенно бесплатно). Чтобы попасть на водопад, нужно добраться до села Белово (сейчас проще настроить навигатор, чем объяснять все повороты) и проехать его насквозь. Дальше свернуть налево, пересечь березовый лес и подняться в гору. Там-то и расположен бывший карьер.


Отзывы на turizm.ngs.ru: 


«Был вчера с семьей на водопаде. Впечатления от водопада неописуемые. Лучше испытать их самому, а не слушать рассказы других. Место интересно для отдыха хоть на 1 день, хоть на выходные. Можно приехать и на неделю. Деревня Белово находится не так далеко, но и не совсем рядом (примерно километра 2), что в принципе хорошо».


«Для людей, которые побывали в живописных местах нашей необъятной страны (и не только нашей), — делать там нечего. Нет ничего интересного. Не тратьте время».


Караканский бор


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Длинная полоса естественного соснового леса вдоль Обского водохранилища. Начинается от села Завьялово в Искитимском районе, тянется вплоть до Алтайского края. Ближайшие к Новосибирску базы отдыха расположены в 120 километрах от города, в районе села Завьялово, там, где в Обь впадает речушка Каракан. Здесь расположены сразу три базы — «Завьялово», «Сфера» (обе на берегу Обского моря) и «Каракан» (на берегу небольшого залива в месте впадения одноименной речки. Чуть дальше расположен пансионат «Синеморье».


Главное очарование этого места — сочетание соснового бора и водной глади. Обское море здесь уже выглядит просто как широкая река. На базах предлагают стандартный набор водных развлечений: водные лыжи, парашют, катание на «банане» и прочие курортные радости. Остановиться на ночь здесь будет стоить от 1250 рублей (комната в летних домиках с общим туалетом).


Мария Куприянова (о пансионате «Синеморье»): «Корпуса советской постройки, такая же набережная с потрескавшимися плитами. Но само место изумительное. Ельцовка, впадающая в Обское море, коршуны и сосны. Если установлен мост над протокой, можно жарить шашлыки на противоположном берегу реки, слушая эхо звуков пансионата. Можно собирать грибы в Каракане, загорать, купаться».


Отзыв на turizm.ngs.ru (о базе «Каракан»): «Нас никто не встретил. При бронировании от администрации не было информации о питании. Было предложено готовить самим, что не входило в наши планы, или питаться в столовой. Повара готовили вкусно, но на следующий день после нашего приезда они уехали на выходные домой».


Абрашинский карьер


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Формально это часть Караканского бора, однако собственный, совершенно особенный водоем позволяет выделить его в самостоятельный пункт назначения. Когда-то здесь добывали мрамор, затем карьер затопили, и получилось глубокое озеро со скальным дном и прозрачной водой. Во-первых, это просто красиво, даже если вы сидите на берегу или плаваете. Но для любителей дайвинга в наших краях карьер — настоящая находка, поскольку здесь можно не только погружаться под воду, но и довольно много увидеть. Добавьте к этому сосновый бор, обступающий озеро плотным кольцом, и вы поймете, что место это действительно уникальное. Прямо на берегу озера расположена база «Оазис». Здесь можно снять маленький домик на двоих (2000 рублей в сутки) или палатку (300 рублей). Кроме того, на базе организуют погружения сдают в аренду водолазные костюмы.


Отзыв на «Трипэдвайзер»: «Необыкновенной красоты озеро. Озеро с прозрачной чистой водой. В нем водится форель».


Отзыв на Drom.ru: «Попытался паромом, послал всё и больше на такие подвиги не рвусь. Толпы дикого народу, которому надо срочно уехать именно на этом пароме».


Озеро Горькое


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Тем, кто готов на дальнее путешествие, можно посоветовать озеро Горькое. Расположено оно в районе деревни Новоключи (Купинский район). За пару часов сюда, конечно, уже не доберешься — расстояние от Новосибирска около 500 километров. Но на выходные съездить все же можно. Главное отличие озера — высокое содержание целебных солей. Концентрация их настолько велика, что человек может лежать на поверхности. Такое вот наше местное Мертвое море. Поселиться можно в оздоровительном комплексе «Озеро Горькое», который включает в себя 60 летних деревянных домиков, кафе, две бани-сауны. На территории есть оборудованный пляж. Аренда домика (вмещает 4 человека) в июле обойдется в 2300 рублей в сутки. 


Отзывы на turizm.ngs.ru: «Обычно отдыхали на Средиземном или Черном море, но захотелось разнообразить отдых и мы отправились туда отдыхать из Омска. Дорога была ужасной: щебенка полпути, пыль, жара и пейзажи вокруг не предвещали хорошего отдыха. Но мы понимали, что туда едем не развлекаться, а полечиться. Как только доехали, разведали домики и частный сектор. Домики не понравились, и мы сняли комнату у старушки с банькой вечером. Тихо, спокойно по-деревенски. Вода в озере отличная, берег — мелкий песочек, отдохнули хорошо».


«Хуже отдыха, чем на этом озере, у меня еще не было. Домик был старый, вонючий, постель от прошлых постояльцев не была убрана, так и лежала рядом с выходом все дни, которые мы жили. Этот отдых — зря потраченное время и только негативные эмоции. Душ — это громкое название черной большой бочки на поляне. Там все отвратительно».


Яровое и Малиновое озера


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Расположены довольно далеко, только до Ярового порядка 430 километров из Новосибирска. Известно соленой водой, которая обладает целебными свойствами. Для туриста, который едет просто отдыхать, преимущество Ярового — в давно сложившейся и постоянно развивающейся инфраструктуре. По сути, это настоящий курорт, который предлагает довольно широкий выбор развлечений (здесь есть свой аквапарк, например), вариантов жилья и заведений общепита. Цены на ночлег в частном секторе начинаются от 500–600 рублей (очень спартанские условия), номер в гостинице с минимумом удобств стоит от 1500 рублей. 


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Доехав до Ярового, можно сделать ещё рывок к Малиновому озеру (Михайловский район Алтайского края). Необычный цвет вызван пигментом, который вырабатывают живущие в озере мелкие рачки. Его интенсивность, правда, зависит от освещения и времени года. Самый яркий цвет у озера весной, а потом оно постепенно темнеет, становясь осенью бурым. Так что стоит поторопиться. Кроме необычного цвета вода имеет целебные свойства и вроде как лечит кожные заболевания и даже разглаживает морщины.


Отзывы на otzovik.com: «Удивительное необычное зрелище. Вода в озере действительно имеет насыщенный малиновый цвет. И это стоит увидеть хотя бы один раз. Малиновое озеро находится сразу за деревней с одноименным названием. Вокруг озера — сосновый бор. В деревне можно снять дом или комнату. Жители приветливые, туристов стараются привлекать. Малиновое озеро подойдет для любителей дикого отдыха, сервиса не ждите».


«Все озеро — один сплошной минус. Для проживания сняли домик недалеко от озера. На озере просто тихий ужас, берег заросший, на дне тина, пляжа нет, жуткая трупная вонь и просто рои кусачих насекомых, с ребенком подойти к озеру невозможно. За всей этой береговой растительностью я даже не увидел малинового цвета воды. Не ведитесь на все красивые отзывы и не приезжайте сюда».


«Сибирские Мальдивы»


Почти курорт: куда поехать на выходные к воде, если у вас немного денег и времени (а в отпуск охота)


Одно из самых зрелищных и одновременно наименее приспособленных для отдыха мест, куда можно рвануть в выходные, находится всего в нескольких километрах от черты города. Это отстойник ТЭЦ-5, так что здешняя бирюзовая вода совершенно не подходит не то что для купания, но даже для фотосессий в воде. Но сделать несколько кадров на фоне необычного пейзажа заехать можно. А потом отправиться уже куда-то в менее экзотичное, но зато не столь опасное для здоровья место. 