Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме с известными людьми и не подозревают об этом

В повседневной жизни мы никогда не задумываемся о том, что живем в доме, где когда-то проживал известный человек, который внес существенный вклад в развитие города. Более того, пробегая мимо, мы даже не видим табличку «Здесь жил и работал...». Еще сложнее представить, что мы обитаем в той же самой квартире, где когда-то жил ученый, в честь которого названа улица, а его открытия до сих пор ценны. Корреспондент НГС.Афиша попросила краеведов из Музея Новосибирска Дарью Гаркушу, Андрея Позднякова и Анну Васильеву рассказать про дома, в которых жили известные люди.

Дом, где жили инженеры

Чаплыгина, 35 (Урицкого, 12)











Дом номер 35 на улице Чаплыгина известен тем, что в свое время там проживало много инженеров. Это один из корпусов, построенных в 1933 году жилищным строительным кооперативным товариществом «Инженерно-технический работник». Кооперативное строительство было в те годы популярным, у государства катастрофически не хватало денег на жильё, поэтому строили за счёт жильцов. Такие дома были лучше по качеству, и жилплощадь проще было воспринимать своей, в отличие от рабочих городков.







Одним из самых известных жильцов дома стал Сергей Александрович Полыгалин (1899–1937) — руководитель строительства на тот момент новосибирского Дома науки и культуры, который нам привычнее называть НОВАТом или еще проще — оперным театром.







Сергей Александрович Полыгалин (1899–1937) руководил строительством оперного театра





Полыгалин прибыл к нам работать из Томска после окончания учебы в институте в 1924 году. Инженер успешно проявил себя в нескольких городских проектах и в 1931 году приступил к своей самой важной и роковой стройке в жизни — возглавил строительство гигантского комплекса Дома науки и культуры. Полыгалин пропадал на стройке круглые сутки. Замысел был слишком грандиозным, а условия и человеческий фактор не позволяли закончить работу в срок. Когда стало ясно, что к 20-летию Октября в 1937 году здание не сдадут, нашли виноватых, и многие руководители строительства, от инженеров и проектировщиков до прорабов и десятников, стали жертвами абсурдных обвинений и были сосланы или казнены.





В декабре 1937 года Сергей Полыгалин был арестован, через десять дней по решению «тройки» Управления НКВД по Новосибирской области его расстреляли. В доме на Урицкого у него остались жена и две маленькие дочери. Имя Сергея Полыгалина занесено на мемориальную доску на здании Новосибирского театра оперы и балета.







Профессорский корпус Сибстрина

Ленинградская, 111







В этом доме жили еще два известных архитектора — Николай Кузьмин и Евгений Ащепков





В 1933 году в Новосибирск из Томска был переведён Сибирский строительный институт. Для вуза был построен учебный корпус на улице Ленинградской и жилой дом на 40 квартир. Комплекс проектировала бригада архитекторов под руководством Н.С. Кузьмина при консультировании Андрея Крячкова. Здесь жили многие выдающиеся сибирские архитекторы и строительные инженеры.





Андрей Крячков (1876–1950) родился в Ярославской губернии в небогатой семье крестьян. Смог получить образование в Санкт-Петербургском институте гражданских инженеров. Сначала работал в Томске (при этом выполнял проекты по всей России), а в начале 1930-х вместе с Сибирским строительным институтом переехал в Новосибирск. В нашем городе Андреем Крячковым создано более 30 проектов: здание краеведческого и художественного музеев, дом правительства Новосибирской области, Госбанк, 100-квартирный дом и другие. На здании НГАУДИ ему установлена мемориальная доска, напротив 100-квартирного дома стоит памятник архитектору в полный рост. Сквер рядом с домом носит его имя.







Слева Андрей Крячков, справа Виталий Масленников





В профессорском корпусе жил архитектор-художник Виталий Масленников (1880–1959), много проектировавший в дореволюционной Москве. В конце 1920-х годов Виталий Семёнович вместе со своим братом Борисом Масленниковым, одним из первых российских авиаторов, были «как вредные социальные элементы» сосланы в Сибирь — сначала в Омск, затем в Новосибирск. Виталий Масленников участвовал в разработке архитектуры оперного театра, а также стал соавтором Андрея Крячкова по проекту 100-квартирного жилого дома, высоко отмеченного в 1937 году на Международной выставке искусств и техники в Париже.





100-квартирный дом и памятник Андрею Крячкову





В самом обычном жилом доме по адресу Сибирская, 51 мирно жил заслуженный артист России Владлен Бирюков (фильмы «Молодая жена», «Бакенбарды», «Горячий снег»). Актёр переехал в квартиру типовой девятиэтажки в 1986 году, на следующий год после сдачи дома. Квартиру Бирюкову выдал Союз кинематографистов, до этого он жил по адресу Ленина, 32. Владлен Бирюков переехал в квартиру один — после развода с первой женой. А спустя время женился на Татьяне Фирсовой, которая по сей день там живет. Сам актёр прожил в квартире до самой смерти в 2005 году.





Семейное фото Владлена Бирюкова в квартире на Сибирской, 51





Дом политкаторжан

Фрунзе, 8











В этот дом селили всех партийных деятелей и революционеров, которые пострадали от царского режима и его несправедливости.









Самым знаменитым жителем дома стал Сергей Алексеевич Чаплыгин — советский математик и механик, один из основоположников современной аэродинамики — он первый вывел формулу крыла для самолета, которое имеет подъемную силу. Чаплыгин прибыл в Новосибирск в 1941 году вместе с семьей в уже немолодом возрасте после эвакуации ЦАГИ (Авиационного государственного научного центра России). В доме на Фрунзе Чаплыгин прожил всего один год — нервная работа и военное время сказались на его здоровье. Сергей Алексеевич умер в своей квартире и похоронен на территории СибНИА. В его старой квартире нет никакого музея, возможно, в ней живет тот, кто даже не знает, кем был предыдущий жилец.

