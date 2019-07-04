Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме с известными людьми и не подозревают об этом
Возможно, именно вы встречаетесь у лифта с внуками знаменитого актёра или сняли квартиру архитектора
В повседневной жизни мы никогда не задумываемся о том, что живем в доме, где когда-то проживал известный человек, который внес существенный вклад в развитие города. Более того, пробегая мимо, мы даже не видим табличку «Здесь жил и работал...». Еще сложнее представить, что мы обитаем в той же самой квартире, где когда-то жил ученый, в честь которого названа улица, а его открытия до сих пор ценны. Корреспондент НГС.Афиша попросила краеведов из Музея Новосибирска Дарью Гаркушу, Андрея Позднякова и Анну Васильеву рассказать про дома, в которых жили известные люди.
Дом, где жили инженеры
Чаплыгина, 35 (Урицкого, 12)
Дом номер 35 на улице Чаплыгина известен тем, что в свое время там проживало много инженеров. Это один из корпусов, построенных в 1933 году жилищным строительным кооперативным товариществом «Инженерно-технический работник». Кооперативное строительство было в те годы популярным, у государства катастрофически не хватало денег на жильё, поэтому строили за счёт жильцов. Такие дома были лучше по качеству, и жилплощадь проще было воспринимать своей, в отличие от рабочих городков.
Одним из самых известных жильцов дома стал Сергей Александрович Полыгалин (1899–1937) — руководитель строительства на тот момент новосибирского Дома науки и культуры, который нам привычнее называть НОВАТом или еще проще — оперным театром.
Полыгалин прибыл к нам работать из Томска после окончания учебы в институте в 1924 году. Инженер успешно проявил себя в нескольких городских проектах и в 1931 году приступил к своей самой важной и роковой стройке в жизни — возглавил строительство гигантского комплекса Дома науки и культуры. Полыгалин пропадал на стройке круглые сутки. Замысел был слишком грандиозным, а условия и человеческий фактор не позволяли закончить работу в срок. Когда стало ясно, что к 20-летию Октября в 1937 году здание не сдадут, нашли виноватых, и многие руководители строительства, от инженеров и проектировщиков до прорабов и десятников, стали жертвами абсурдных обвинений и были сосланы или казнены.
В декабре 1937 года Сергей Полыгалин был арестован, через десять дней по решению «тройки» Управления НКВД по Новосибирской области его расстреляли. В доме на Урицкого у него остались жена и две маленькие дочери. Имя Сергея Полыгалина занесено на мемориальную доску на здании Новосибирского театра оперы и балета.
Профессорский корпус Сибстрина
Ленинградская, 111
В 1933 году в Новосибирск из Томска был переведён Сибирский строительный институт. Для вуза был построен учебный корпус на улице Ленинградской и жилой дом на 40 квартир. Комплекс проектировала бригада архитекторов под руководством Н.С. Кузьмина при консультировании Андрея Крячкова. Здесь жили многие выдающиеся сибирские архитекторы и строительные инженеры.
Андрей Крячков (1876–1950) родился в Ярославской губернии в небогатой семье крестьян. Смог получить образование в Санкт-Петербургском институте гражданских инженеров. Сначала работал в Томске (при этом выполнял проекты по всей России), а в начале 1930-х вместе с Сибирским строительным институтом переехал в Новосибирск. В нашем городе Андреем Крячковым создано более 30 проектов: здание краеведческого и художественного музеев, дом правительства Новосибирской области, Госбанк, 100-квартирный дом и другие. На здании НГАУДИ ему установлена мемориальная доска, напротив 100-квартирного дома стоит памятник архитектору в полный рост. Сквер рядом с домом носит его имя.
В профессорском корпусе жил архитектор-художник Виталий Масленников (1880–1959), много проектировавший в дореволюционной Москве. В конце 1920-х годов Виталий Семёнович вместе со своим братом Борисом Масленниковым, одним из первых российских авиаторов, были «как вредные социальные элементы» сосланы в Сибирь — сначала в Омск, затем в Новосибирск. Виталий Масленников участвовал в разработке архитектуры оперного театра, а также стал соавтором Андрея Крячкова по проекту 100-квартирного жилого дома, высоко отмеченного в 1937 году на Международной выставке искусств и техники в Париже.
В самом обычном жилом доме по адресу Сибирская, 51 мирно жил заслуженный артист России Владлен Бирюков (фильмы «Молодая жена», «Бакенбарды», «Горячий снег»). Актёр переехал в квартиру типовой девятиэтажки в 1986 году, на следующий год после сдачи дома. Квартиру Бирюкову выдал Союз кинематографистов, до этого он жил по адресу Ленина, 32. Владлен Бирюков переехал в квартиру один — после развода с первой женой. А спустя время женился на Татьяне Фирсовой, которая по сей день там живет. Сам актёр прожил в квартире до самой смерти в 2005 году.
Дом политкаторжан
Фрунзе, 8
В этот дом селили всех партийных деятелей и революционеров, которые пострадали от царского режима и его несправедливости.
Самым знаменитым жителем дома стал Сергей Алексеевич Чаплыгин — советский математик и механик, один из основоположников современной аэродинамики — он первый вывел формулу крыла для самолета, которое имеет подъемную силу. Чаплыгин прибыл в Новосибирск в 1941 году вместе с семьей в уже немолодом возрасте после эвакуации ЦАГИ (Авиационного государственного научного центра России). В доме на Фрунзе Чаплыгин прожил всего один год — нервная работа и военное время сказались на его здоровье. Сергей Алексеевич умер в своей квартире и похоронен на территории СибНИА. В его старой квартире нет никакого музея, возможно, в ней живет тот, кто даже не знает, кем был предыдущий жилец.
Алёна Золотухина
Фото Ольги Бурлаковой (2, 4, 8), Татьяны Кривенко (6) предоставлены Дарьей Гаркушей (3, 5), «Театром Бирюкова» (7), ru.wikipedia.org (9)
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