Кимчи с вами: Стас Соколов тестировал новое кафе — там меняют до неузнаваемости привычные продукты
Создатели корейского фастфуда Сhingu открыли заведение, где мясо можно жарить прямо на столе
В минувшие выходные на Вокзальной магистрали заработало кафе японско-корейской кухни Chingu\Yoossi. В заведении пока хватает странностей, и это далеко не первая попытка приучить новосибирцев к кимчи и бибимбабу. Однако, по мнению обозревателя НГС.Афиша, у новичка есть шансы завоевать сердца и кошельки потребителей. Сюда стоит идти из-за настоящих корейских вкусов, огромных порций и вмонтированных в столы жаровень, за которыми поваром может стать каждый.
Chingu\Yoossi — это новый проект создателей корейского фастфуда Chingu — заведения, которое совершенно выбивается из всего, что работает на фуд-кортах новосибирских торговых центров. В отличие от большинства заведений такого формата, заказанные блюда приходится подождать, а подача напоминает кафе, а не фастфуд. Первая точка открылась в 2015 году и работает до сих пор. Владельцы пытались превратить Chingu в сеть, но второе заведение в ТРЦ «Сан Сити» оказалось менее успешным, и его пришлось закрыть.
Chingu\Yoossi занял небольшую часть помещения, которое освободил закрывшийся здесь меховой салон Capitol. Зал совсем невелик: в нем всего пять столиков на четверых и четыре парных. Часть кухни формально сделана открытой, но из зала происходящее за стеклом практически не видно из-за высокого бортика и обилия посуды, которая громоздится вдоль всей витрины.
В заведении несколько технических фишек (в том числе неожиданных). Главное, конечно, — это две небольшие электрические жаровни в столах для корейского барбекю. Над жаровней свисает труба вытяжки, которую можно опустить пониже, чтобы запахи меньше расползались по залу. Еще один гаджет ждет посетителей в туалете, где установлено корейское сиденье с подогревом, водными процедурами и сушкой.
Меню два (как и названия), причем в японском значительно больше позиций, правда, нет картинок. Зачем это сделано — понятно (суши и роллы публике пока ближе), хотя не уверен, что стоило уж так заморачиваться. Если человек действительно хочет чего-то японского, он пойдет в соответствующее место, а для клиентов, которым нужно «каких-нибудь роллов», хватило бы нескольких наиболее ходовых позиций.
Корейский раздел в целом такой же, как в точке из «Ройял Парка». Главное тут — вместительные миски с наваристыми острыми супами, которые сопровождают целый выводок традиционных закусок. Стоят они по большей части 379 рублей, но это блюдо вам точно заменит первое, второе и салат. Обеденные наборы, представляющие собой квадратную миску с рисом, овощами и мясом (есть вариант с рыбой), стоят 220 рублей.
Во вкусе и ароматах всех этих дендянтиге, кальбитана и так далее мне чудится что-то от почвы. Они происходят из корейских традиционных паст, получаемых глубокой ферментацией, когда природа сама постепенно, но неотвратимо меняет до неузнаваемости привычные продукты. И даже если в Chingu слегка адаптировали свою кухню под местные вкусы, то все равно она не утратила своего ни на что не похожего очарования, которое или принимаешь, или отвергаешь сразу.
Для тех, кто еще недостаточно проникся корейским духом в новом Chingu, добавили так называемое «корейское барбекю». На самом деле подобный способ подачи есть и в Японии, и в Китае, но у корейцев оно как-то особенно прижилось. Суть проста: посреди стола стоит жаровня, на которой посетители сами обжаривают кусочки мяса, рыбы, овощей или тофу. Это, конечно, больше аттракцион — такую штуку хорошо брать на компанию. Но есть в подобном способе и свой гастрономический смысл. Можно попробовать разные степени обжарки: один кусочек прожарить основательно, другой — слегка прихватить, третий вообще соединить в жаровне с перцем и чесноком. Одним словом, творчество.
Я взял мясной комплект для барбекю стандартного размера (1100 рублей), и через какое-то время на стол начали прибывать миски, чашки и блюда. Сет состоял из шести закусок, большой тарелки супа, подноса с тремя видами мяса (свиная грудинка, маринованная говядина и просто нарезанная дольками мраморная говядина), появились также миска с рисом и тарелка с хрустящим зеленым салатом. Еды здесь как минимум на двоих, а если вы захотите взять чего-то еще по мелочи, то можете смело заказывать стандартную порцию, придя вчетвером. Там есть еще вариант на компанию (1800), но тогда придется звать родственников или идти в кафе всем офисом.
Честно говоря, не очень понимаю, как эта «компанейская» порция может уместиться на столе — в моем случае стандартная подача заняла практически всё пространство. Нужно ли говорить, что больше половины мне пришлось попросить завернуть с собой (в Азии это совершенно нормально).
Корейская кухня давно уже пытается завоевать сердца и кошельки новосибирцев. Старожилы могут вспомнить «Собэк» (а потом и «Новый Собэк»). Уже в 2000-х от нас ушел большой ресторан «Сеул» на Маркса. В 2014 году на Ленина открылся недешевый Han Bel (там тоже можно было жарить продукты на столе), но не смог пережить кризис. Не выжила и Silla на Достоевского (здесь в жаровни и вовсе насыпали настоящие угли).
Новый Chingu пока выглядит немного сыроватым, чувствуется недостаток опыта работы с собственным залом. Но у него есть крепкая основа в виде настоящей кухни, за которой совсем не грех поехать через весь город. При этом, в отличие от прежних попыток работать в этом жанре, заведение лишено всего этого псевдоэтнического колорита. Попадая сюда, вы оказываетесь в неком универсальном уютном пространстве, где главные события происходят не на стенах, а у вас в тарелке. Точнее, в большом количестве больших и маленьких тарелок.
Стас Соколов
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