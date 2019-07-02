В минувшие выходные на Вокзальной магистрали заработало кафе японско-корейской кухни Chingu\ Yoossi. В заведении пока хватает странностей, и это далеко не первая попытка приучить новосибирцев к кимчи и бибимбабу. Однако, по мнению обозревателя НГС.Афиша, у новичка есть шансы завоевать сердца и кошельки потребителей. Сюда стоит идти из-за настоящих корейских вкусов, огромных порций и вмонтированных в столы жаровень, за которыми поваром может стать каждый.

Порция корейского барбекю за 1100 рублей





Chingu\Yoossi — это новый проект создателей корейского фастфуда Chingu — заведения, которое совершенно выбивается из всего, что работает на фуд-кортах новосибирских торговых центров. В отличие от большинства заведений такого формата, заказанные блюда приходится подождать, а подача напоминает кафе, а не фастфуд. Первая точка открылась в 2015 году и работает до сих пор. Владельцы пытались превратить Chingu в сеть, но второе заведение в ТРЦ «Сан Сити» оказалось менее успешным, и его пришлось закрыть.







Chingu\Yoossi занял небольшую часть помещения, которое освободил закрывшийся здесь меховой салон Capitol. Зал совсем невелик: в нем всего пять столиков на четверых и четыре парных. Часть кухни формально сделана открытой, но из зала происходящее за стеклом практически не видно из-за высокого бортика и обилия посуды, которая громоздится вдоль всей витрины.







В маленьком заведении совмещаются две концепции





В заведении несколько технических фишек (в том числе неожиданных). Главное, конечно, — это две небольшие электрические жаровни в столах для корейского барбекю. Над жаровней свисает труба вытяжки, которую можно опустить пониже, чтобы запахи меньше расползались по залу. Еще один гаджет ждет посетителей в туалете, где установлено корейское сиденье с подогревом, водными процедурами и сушкой.







Меню два (как и названия), причем в японском значительно больше позиций, правда, нет картинок. Зачем это сделано — понятно (суши и роллы публике пока ближе), хотя не уверен, что стоило уж так заморачиваться. Если человек действительно хочет чего-то японского, он пойдет в соответствующее место, а для клиентов, которым нужно «каких-нибудь роллов», хватило бы нескольких наиболее ходовых позиций.







В зале порядка 30 посадочных мест





Корейский раздел в целом такой же, как в точке из «Ройял Парка». Главное тут — вместительные миски с наваристыми острыми супами, которые сопровождают целый выводок традиционных закусок. Стоят они по большей части 379 рублей, но это блюдо вам точно заменит первое, второе и салат. Обеденные наборы, представляющие собой квадратную миску с рисом, овощами и мясом (есть вариант с рыбой), стоят 220 рублей.







Во вкусе и ароматах всех этих дендянтиге, кальбитана и так далее мне чудится что-то от почвы. Они происходят из корейских традиционных паст, получаемых глубокой ферментацией, когда природа сама постепенно, но неотвратимо меняет до неузнаваемости привычные продукты. И даже если в Chingu слегка адаптировали свою кухню под местные вкусы, то все равно она не утратила своего ни на что не похожего очарования, которое или принимаешь, или отвергаешь сразу.





Жаровня расположена в центре стола, уровень прожарки придется определять самим





Для тех, кто еще недостаточно проникся корейским духом в новом Chingu, добавили так называемое «корейское барбекю». На самом деле подобный способ подачи есть и в Японии, и в Китае, но у корейцев оно как-то особенно прижилось. Суть проста: посреди стола стоит жаровня, на которой посетители сами обжаривают кусочки мяса, рыбы, овощей или тофу. Это, конечно, больше аттракцион — такую штуку хорошо брать на компанию. Но есть в подобном способе и свой гастрономический смысл. Можно попробовать разные степени обжарки: один кусочек прожарить основательно, другой — слегка прихватить, третий вообще соединить в жаровне с перцем и чесноком. Одним словом, творчество.







Выдвижная вытяжка над столами





Я взял мясной комплект для барбекю стандартного размера (1100 рублей), и через какое-то время на стол начали прибывать миски, чашки и блюда. Сет состоял из шести закусок, большой тарелки супа, подноса с тремя видами мяса (свиная грудинка, маринованная говядина и просто нарезанная дольками мраморная говядина), появились также миска с рисом и тарелка с хрустящим зеленым салатом. Еды здесь как минимум на двоих, а если вы захотите взять чего-то еще по мелочи, то можете смело заказывать стандартную порцию, придя вчетвером. Там есть еще вариант на компанию (1800), но тогда придется звать родственников или идти в кафе всем офисом.







Честно говоря, не очень понимаю, как эта «компанейская» порция может уместиться на столе — в моем случае стандартная подача заняла практически всё пространство. Нужно ли говорить, что больше половины мне пришлось попросить завернуть с собой (в Азии это совершенно нормально).







Кимчи из набора закусок, которые сопровождают любое блюдо





Корейская кухня давно уже пытается завоевать сердца и кошельки новосибирцев. Старожилы могут вспомнить «Собэк» (а потом и «Новый Собэк»). Уже в 2000-х от нас ушел большой ресторан «Сеул» на Маркса. В 2014 году на Ленина открылся недешевый Han Bel (там тоже можно было жарить продукты на столе), но не смог пережить кризис. Не выжила и Silla на Достоевского (здесь в жаровни и вовсе насыпали настоящие угли).





Формально кухня сделана открытой, но что там происходит, особенно не разглядишь





Новый Chingu пока выглядит немного сыроватым, чувствуется недостаток опыта работы с собственным залом. Но у него есть крепкая основа в виде настоящей кухни, за которой совсем не грех поехать через весь город. При этом, в отличие от прежних попыток работать в этом жанре, заведение лишено всего этого псевдоэтнического колорита. Попадая сюда, вы оказываетесь в неком универсальном уютном пространстве, где главные события происходят не на стенах, а у вас в тарелке. Точнее, в большом количестве больших и маленьких тарелок.

