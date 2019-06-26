Пора пикников наступила (и никакая погода этому уже не может помещать). Конечно, выпивать и закусывать на природе можно всем, что попалось под руку, но мы надеемся, все же, что для таких вылазок большинство используется, преимущественно легкие напитки. Обозреватель НГС вместе с рестораторами собрал список относительных новинок, которые можно купить в магазинах. А заодно и попытался подобрать к ним какую-то еду, которую здесь же, на пикнике, можно приготовить. Обычное пиво и слабоалкогольные коктейли мы брать не стали, поскольку уверены, что с ними читатели точно справятся без чужих советов.

Крафтовое пиво





Строго говоря, конечно, крафтовым может быть пиво в любом стиле в принципе. Но у нас (да и в мире) с этим понятием ассоциируются прежде всего с характерным вкусом и ароматикой: IPA (и другие разновидности Pale Ale), Sour Ale (пиво с повышенной кислотностью, сложные стауты и т. д..







Собственноручно приготовленный бургер можно приспособить практически к любому напитку. Вопрос в том, что положить между булочек и каким это приправить соусом





В принципе, несмотря на определенную вычурность, эти виды пива довольно гастрономичны и прекрасно подойдут к шашлыкам, свиным ребрам на гриле, бургерам и другим, привычным блюдам для барбекю. Однако, руководитель пивоварни и ресторанов «Гуси» Сергей Цуркан предлагает простой, но совсем не банальный рецепт закуски, которую можно взять с собой или изготовить на месте:







«Блюдо простое как пицца. Основа в нем — пачка чипсов и сырые яйца. Остальное — уже по возможности и по вкусу. Например, можно взять немного сыра, свиного вяленного окорока, вяленый помидор и перец (по 25 грамм окорока и сыра на 2 яйца). Чипсы размять раскрошить прямо в пачке, и только потом ее открыть. Все остальное мелко порубить и добавить к чипсам. Яйца взбить и добавить туда же. Варить минут 10 прямо в пачке».







Сидр







Его порой называют «яблочным пивом», хотя это, конечно, неправильно, поскольку сидр готовится без нагревания — это продукт брожения яблочного сока. Бутылку с надписью сидр можно было заметить ещё в советском мультике «Ну погоди». Но в современной России еще лет десять назад этот напиток был для большей части населения совершенной экзотикой. Однако, последние годы здесь случился настоящий прорыв — сидры теперь не только активно везут из-за границы, но и делают в России.







Цены на сидр могут колебаться от 80 до 800 рублей





Из того, что более или менее регулярно можно купить в магазинах на верху ценовой пирамиды стоят французские сидры из Нормандии и Бретани. Обычно они стоят где-то 300–400 рублей, но отдельные экземпляры могут доходить 800 рублей за бутылку. Чуть дешевле (в среднем) обойдется продукция испанских сидроделов. В районе 100–200 рублей стоит сидр из Прибалтики и некоторые российские «крафтовые» образцы. Самый дешевый (из тех, что можно пить) удалось найти в «Ашане» — это «5-ый океан». Особняком стоят охмеленные сидры, которые делают например в Барнауле «Лось и кедр». Это такой промежуточный вариант между сидром и пивом. Напиток, который может устроить любителей и пива и сидра. А может не устроить никого.







К сухим сидрам проще всего взять рыбу или морепродукты





Игорь Каменев (The Rooks): Сухие традиционные баскские сидры, уже встречающиеся в Новосибирске, например, La Sidra, а также отечественные вариации на эту школу сидроделия от компании «Яблочный спас», сухие сидры St Anton, отлично подойдут к рыбе на гриле, закускам из сыров и курице/индейке. Также можно просто пить сухой сидр вприкуску с хрустящим хлебом, зажаренном на огне. Полусладкие русские сидры хороши с морепродуктами на гриле, сырами и шампиньонами на гриле. Французские сидры, от брютов до розе и полу-сладкого пуаре (это как сидр, только из груш) можно пить с ягодами — с черешней, вишней, клубникой и даже жимолостью. Собрать то, что есть на даче и добавить прямо в бокал с сидром.





Ламбик (Фруктовое пиво)







По российскому законодательству такой продукт нужно называть пивным напитком, хотя перед вами может быть и шедевр какой-нибудь бельгийской пивоварни. Но сути это не меняет — речь о пиве, в которое при варке добавлен фруктовый сок. В дорогом, качественном продукте ягоды (или фрукты) участвуют во вторичном брожении, делая вкус и аромат конечного продукта глубже и насыщенней. Но есть и более дешевые (и одновременно более «плоские») аналоги — например Karmi.







К вишневому пиву можно взять сыры с ярким вкусом или вообще горький шоколад





Даниил Прицкау (New Mexico, «Гриль и Бутыль»): к сладкому пиву с интенсивным вкусом трудно подобрать еду, которая хорошо бы с ним «монтировалась». Тут должно быть что-то не менее яркое — например сыры. К вишневому подойдет козий или блюда, в которых он играет значительную роль. Но можно сразу отнести его к десертам и есть с фруктами или горьким шоколадом.







Алкогольный квас





Вообще-то, изначально квасом назывался слабоалкогольный напиток. И в квасе, который делается дома, алкоголь в небольших количествах есть, и его долю можно при желании поднять. Тем, кому такими опытами заниматься не хочется, можно попробовать бражки промышленного изготовления. Яркий пример здесь — «Елаха» (это одновременно и бренд и одно из старых названий напитка). Например, Елаха ржаная — интересная штука с отчетливым вкусом хлебной корки и минимальным содержанием сахара.





В стакане елаху несложно перепутать с квасом, так что с этим напитком стоит соблюдать осторожность. В нем, всё же, 4,5% алкоголя





Ржаную елаху можно спокойно ставить на сто вместо или вместе с пивом — она прекрасно будет уживаться с колбасками, шашлыками или жаренными на углях бифштексами. Ягодные версии могут неплохо проявить себя с бараниной.







Солодовые ароматизированные напитки







Отдельный раздел, отличающийся от пива с фруктами тем, что солодовая основа в нём лишена собственного яркого вкуса — за него отвечают фруктово-ягодные добавки. Основа прозрачна (или слегка замутнена, что позволяет придавать таким напиткам любой цвет и запах. Наиболее часто встречающийся в магазинах представитель S&R's Garage (В России его выпускает и продает компания «Балтика»).







Напитки такого рода понравятся тем, кто любит послаще





Даниил Прицкау: здесь вряд ли вообще имеет смысл подбирать пару. Это напиток не гастрономичный, он будет забивать любую еду. Но если уж вы непременно хотите подобрать что-то под этот тип напитков, то лучше идти от противного — брать острые шашлычки из курицы или индейки, например.







Медовуха







Название это известно давно, но лишь в этом году начал действовать специально разработанный для него ГОСТ. Так что теперь напитки на основе меда кинулись делать все подряд. Судя по последнему «СибКрафтФесту», то это последний писк именно российской слабоалкогольной моды. Да оно и понятно — яблоки (не говоря уже о прочих фруктах) должного качества у нас доступны далеко не везде. А вот пчел держат повсеместно. Так что сырья более чем достаточно. А дальше уже дело техники и фантазии.







Брусничная медовуха неожиданно напомнила коктейль Кир Рояль





В продаже встречается несколько типов медовух: классическая (там где нет почти ничего кроме меда), фруктово-ягодная (где мед служит только основой) и сбитень (напиток с экстрактами трав). Но это штука сильно не любителя — у них сложная ароматика, к которой нужно привыкнуть или именно её любить.







Сухая медовуха подойдет к рыбе или неострой птице. Неплохо с ней будут смотреться и морепродукты. А вот для ягодной медовухи лучше оставить роль дижестива или просто напитка для общения (когда еда присутствует только в виде закусок). А, например, краснодарский умеренно сладки Posh может один заменить кирш роял (смесь шампанского с ягодным ликером). В нем нет агрессивного сахара, зато чувствуется отчетливый вкус ягод.







Создатель баров «Шульц» и FRY Григорий Морозов предлагает для медовухи радикальный вариант закуски: «Можно просто взять фруктов или черешни. Её и готовить не нужно, и в плане сочетания что-то лучше всё равно трудно придумать».





Газированные напитки на основе вина







Формально здесь ничего нового — сангрией (смесь вина и фруктовых соков) были заставлены коммерческие киоски еще в 90-х. Потом этот алкогольный компот был оттеснен на потребительскую периферию, как тяжелое наследие суровых лет бедности. Но сейчас мало мо малу возвращается. В том числе и в виде смесей, которые и ценой и упаковкой рассчитаны на более платежеспособную публику. Например, разливаемый в России по итальянской лицензии Spritzer (розничная цена 150–170 рублей за бутылку 0,36 литра).







Коктейль из вина и ягодного сока потребует каких-то хороших морепродуктов, но может и обойтись вообще без закуски





Опытным путём установлено, что Spritzer «Клубника и Каберне Совиньон», например, неплохо сочетается с жареными на гриле креветками. Думаю, что подойдут любые нежные морепродукты — гребешок, деликатно приготовленные не острые кальмары или осьминог.





В целом, конечно, нужно помнить, что все эти поиски сочетаний — только повод для общения. Потому что уже после нескольких бутылочек пищевая толерантность поднимается настолько, что даже снобы не против употребить коньячок под шашлычок. Но мы призываем употреблять алкоголесодержащие жидкости умеренно. Не доводите себя до гастрономического греха. Ну и до всех прочих тоже не стоит.