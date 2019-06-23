Соревнования по дрифту прошли днём 21 июня на парковке за магазином IKEA

Модные тачки, красивые девушки, летающие байкеры, горящий асфальт и дым от покрышек — на такое зрелище созвали новосибирских любителей дрифта в пятницу, 21 июня. На парковке за СТЦ «МЕГА» прошёл четвёртый Mega Drift Evolution — ежегодный праздник для поклонников экстремального спорта (а не тех, кто привык «валить тазами» на пустых парковках по ночам, раздражая жителей многоэтажек). О том, как прошло самое яркое автомотошоу лета, — в фоторепортаже НГС.АФИША.







Mega Drift Evolution уже в четвёртый раз удаётся собрать не только спортсменов — среди зрителей, которые в несколько рядов почти замкнули трассу 150х60 метров, были новосибирцы всех возрастов. В основном, конечно, это простые покупатели, которым повезло оказаться здесь и сейчас бесплатно, да ещё и в первый за долгое время жаркий день





Развлекали пришедших 16 пилотов — почти все из Новосибирска и соседних регионов, за исключением дрифтеров из Владивостока, Хабаровска и казахстанского Усть-Каменогорска





Пилот из Казахстана, кстати, был единственным, кто приехал на BMW. Оттюнингованном, конечно





Но приз зрительских симпатий определённо достался бы «Волге» с советской внешностью и японским сердцем, как ласково высказался ведущий шоу. Внутри — мотор от «Тойоты» и оригинальная 4-ступенчатая коробка





Праздник начался с презентации новой машины президента Новосибирской автомобильной федерации спорта Армена Арутюняна — это новая Yoka Silvia S15





Перед стартом всех пилотов собрали на брифтинг, на котором их знакомили с опасностями трассы. «Главное, не трогайте девушку, которая будет давать старт. А то я вас сам потом трону», — пригрозил им Арутюнян и сделал соответствующую отметку на рисунке трассы





К счастью, трогать никого не пришлось — девушка ушла с соревнований в полном порядке, мы проследили





Пилоты с любовью относятся к своим машинам: ухаживают за ними и иногда балуют украшениями. Не каждая девушка удостаивается такого внимания. Но зато с какой, казалось бы, ненавистью они относятся к своим покрышкам





Уже на пробных заездах пилоты иногда так увлекались, что разглядеть их тюнинг из-за дыма было невозможно, а запах жжёной резины чувствовали даже на аллеях торгового центра





К слову, стоимость одной покрышки — около 14 тысяч. «Вы только посмотрите, как летят деньги», — кричал ведущий со сцены, чем только развеселил толпу. Конечно, ведь для них, людей, далёких от профессионального дрифтинга, клубы дыма от шин — самое зрелищное на таких шоу





Сцена, кстати, получилась необычная. Берём контейнер, в котором привозят мебель для IKEA, украшаем баннерами, закидываем наверх диджея — и теперь это уже не какой-то стрёмный железный контейнер, а модная и брутальная сцена, как раз под стать соревнованиям





Это для нас с вами и сотни зрителей дрифт-шоу — модная развлекаловка. Но для пилотов это настоящие соревнования, здесь свои титулы и сложные правила





Это не гонки, как может показаться со стороны. Здесь не важно, кто придёт первым или последним. Главное — правильно сделать все элементы, большинство из которых — собственно дрифтинг





В боевых заездах участвуют парами: оба пилота едут друг за другом, причём максимально близко друг к другу, и тот, кто едет вторым, должен повторить все элементы, которые выполняет первый. Потом они меняются. Главное — достичь максимальной синхронности





Конечно, самое сложное для них — не столкнуться друг с другом. На соревнованиях это случается часто: от простых притирок до прощания с бамперами. Но сегодня такого почти не было





До подсчёта очков единственная награда для дрифтеров — признание зрителей. Пилоты после финиша аккуратно проезжали вдоль людей и дружелюбно давали «пятюню», чем заводили публику





Праздник не обошёлся без шоу красоток из федерации чирлидинга в перерывах





Между заездами пилоты времени не теряли: позировали перед камерами, снимали истории для «Инстаграма», тщательно разглядывали свои бамперы, пытаясь найти возможные потёртости и царапины





Не скучали и зрители — организаторы позаботились не только о зрелищах, но и о хлебе. Для них открыли зону фуд-корта с фастфудом. Самые большие очереди были к знаменитым хот-догам из IKEA. Ими тут обещали накормить всех





Заключением праздника стало зрелищное шоу от спортсменов-мотофристайлеров. Под рёв своих моторов и крики поклонниц они вздымались вверх по трамплину, успевая в полёте ещё и трюки показывать





Для этого в Новосибирск приехал Алексей Колесников, ведущий мотофристайлер России и фактически основоположник этого вида спорта в нашей стране. Он же — единственный российский участник мировых этапов Red Bull X-Fighters, престижных соревнований по мотофристайлу





В профессиональных чемпионатах по мотофристайлу пилотам таких трюков надо показать как можно больше всего за пару минут





Победителем соревнований назвали хабаровского дрифтера Антона Дубовина. Он выиграл 50 тысяч рублей, которые обещал потратить с ведущим





Самое любимое у пришедших развлечение — это дрифт-такси. То есть возможность проехать боевой заезд с профессиональным пилотом по трассе в качестве пассажира. Из-за огромного количества желающих прокатиться удалось не всем — дрифт-такси разыгрывали среди зрителей. А тем, кому повезло, понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. То ли от страха, то ли от адреналина



