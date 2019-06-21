Дым покрышек, собаки в костюмах и поход в гости к Бэтмену: 13 ярких событий наступающих выходных

Наконец-то наступают по-настоящему летние выходные, и сидеть дома перед телевизором даже немного стыдно. Если вы не уезжаете на берег жарить шашлыки, срочно ищите компанию и отправляйтесь гулять — в городе столько всего интересного. Вечеринки и концерты на открытых площадках на любой вкус — от классики до рока. В Первомайском сквере планируется карнавальная собачья вечеринка — невозможно пройти мимо мопса в костюме феи-Крёстной. Невероятные гонки, а для смелых — возможность покататься на дрифт-такси и хапнуть адреналина — почему нет? В кино робот спасает человечество, Зигмунд Фрейд помогает разобраться в вопросах любви и еще много чего интересного. Подробнее — в материале НГС.Афиша.

Благотворительная фотосессия с животными «Доброе сердце» состоится 23 июня в Первомайском сквере. Подопечные организации «Хочу жить» соберутся дружной компанией в своих лучших костюмах и будут старательно позировать для вас и вместе с вами. Положительный заряд энергии и отличное настроение на весь день обеспечены.











Где: Первомайский сквер

Когда: 23 июня

Во сколько: с 12:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный







Всеми любимое «Кино на траве» возвращается — праздник по случаю открытия состоится сегодня. В программе вечера активные развлекательные игры на свежем воздухе, мастер-классы и выступление музыкантов из проекта «Твоя сцена». Завершится празднование коллективным просмотром фильма «500 дней лета».











Где: Нарымский сквер

Когда: 21 июня

Во сколько: с 19:00, показ фильма в 21:15

Сколько стоит: вход свободный (можно принести с собой плед и еду)







На Михайловской набережной пройдет концерт «Октябрьский мост», посвященный юбилею Октябрьского района. Впервые организаторами мероприятия выступили сами жители. Концерт будет состоять из двух частей, где в первой акцентируют внимание на важные исторические события района, а во второй — развлекательная часть с выступлением новосибирских музыкальных коллективов.











Где: Михайловская набережная

Когда: 23 июня

Во сколько: с 16:00 до 20:00

Сколько стоит: вход свободный







Экскурсия к новосибирскому Бэтмену — да, он действительно у нас есть. Посетители окунутся в эпоху 1920-х и первой половины 1930 годов, когда Новосибирск стал административным центром и переживал миграционный и строительный бум. Ведущий расскажет про архитектуру того времени и покажет здания, которые входят в реестр лучших авангардных зданий мира.











Где: сбор у Областной Юношеской библиотеки, Красный проспект, 26

Когда: 22 июня

Во сколько: с 13:00

Сколько стоит: 200 рублей — взрослые, 100 рублей — школьники, 150 рублей — студенты, пенсионеры, дети до 7 лет — бесплатно.







Во внутреннем дворе Камерного зала филармонии продолжаются открытые филармонические концерты «Тихий дворик». Если вы любите посидеть на уютном летнике и насладиться хорошей живой музыкой — не пропустите, вечером воскресенья ансамбль «Маркеловы голоса» и Дмитрий Ржаницын (перкуссия) исполнят популярные эстрадные хиты в оригинальных обработках.











Где: внутренний двор Камерного зала филармонии, Красный проспект, 32

Когда: 23 июня

Во сколько:19:00

Сколько стоит: 300 рублей







III этап RDS-Сибирь пройдёт на площадке ОРЦ «Нордмолл». Яркое автомобильное событие для нашего города. Кроме соревнования зрителей ждет много розыгрышей и конкурсов, специальный гость — пилот серии RDS GP. А еще будет увлекательная возможность прокатиться на дрифт-такси (правда, за это удовольствие нужно будет заплатить чуть больше, чем за обычный просмотр шоу).











Где: площадка у ОРЦ «Нордмолл», ул. Пасечная, 14 к1.

Когда: 22 и 23 июня

Во сколько: суббота с 09:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 19:00

Сколько стоит: от 200 рублей до 5000 рублей







Немецкая вечеринка Sommer Party от Гёте института на открытом воздухе — для всех, кто любит Германию, обожает немецкий язык и говорит на нем (хотя бы немного), и всех тех, кто хочет познакомиться поближе с немецкой культурой. Специальными гостями вечеринки станут музыканты HMOT из Москвы и ASTVALDUR из Берлина, их поддержат местные диджеи. Немецкий стрит-фуд и радлер прилагаются.











Где: бар The Rooks, Коммунистическая, 45

Когда: 23 июня

Во сколько: с 19:00

Сколько стоит: вход свободный, 18+







Команда Бара 113 вступила в экологические ряды и объявила войну мусору и пластику — в пятницу и субботу в баре пройдет эковечеринка: пить коктейли предлагается через макароны твёрдых сортов (с собой приносить не обязательно, инвентарь выдадут на месте). Не пропустите, ведь такого еще не было. Танцы и веселье, как обычно, но вперемешку с полезными лекциями на тему защиты окружающей среды.











Где: Бар 113, Романова, 28

Когда: 21 и 22 июня

Во сколько: сбор гостей с 21:00

Сколько стоит: до 22:00 вход свободный, после 00:00 — депозит 300 рублей, возрастное ограничение 21+







В лофте «Подземка» в субботу пройдет юмористическое шоу-импровизация НСК «Сибирские». Здесь нет сценария, зрители — сами участники происходящего. В шоу участвуют актёры, которые сымпровизируют ситуации, которые придумываете вы сами. Возможно, предварительно стоит подготовиться к событию и придумать пару-тройку забавных ситуаций.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 22 июня

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 200 рублей







11 киноновинок вышло к выходным дням — история о двух женщинах-фронтовичках, которые возвращаются в послевоенный Ленинград. Фильм «Дылда» — о том, как научиться жить заново и обрести мир внутри себя, когда вокруг одни руины.

16+











Очередная фантастическая драма с элементами ужасов — «Дитя робота». Снова человечество вымирает и в подземном бункере активизируется аварийная программа. Робот-гуманоид по имени «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Повзрослевшая девушка никогда не видела никого и ничего кроме своей матери-робота, но весь ее мир меняется, когда на пороге их убежища появляется женщина с просьбой о помощи (Хилари Суонк).

16+











Сборник новелл о любви — смешных, романтичных, драматичных и даже немного фантастических. Кинолента «Берлин, я люблю тебя» — 5 абсолютно разных, но захватывающих историй от создателей таких фильмов, как «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя».

16+











Разве кто-то лучше разбирается в любви, сексе и отношениях, чем Зигмунд Фрейд? Молодой парень Франц старательно следует всем наставлениям своего друга. Франц встретил свою первую, и как ему кажется, последнюю любовь и не хочет все испортить. «Мой друг Зигмунд Фрейд» — история о дружбе и любви.

18+





