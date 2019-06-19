До мурашек: 5 сигналов нашего тела, которые опасно игнорировать (в списке даже плохое настроение)

Часто наш организм посылает нам сообщения о бедствии. Сначала это может быть еле слышный шепот, потом раздражающий голос, а после крик. В последнем случае обычно проблема запущена — врач скорой помощи качает головой, и прогнозы весьма туманны. Но если научиться слушать свое тело внимательно, можно распознать проблемы на ранних стадиях и решить малыми силами. Редакция НГС.АФИША попросила невролога-сомнолога клиники «Сибнейромед», сотрудника кафедры неврологии НГМУ Ксению Доронину объяснить, какие симптомы, даже незначительные, являются поводом для беспокойства и как их выявить у себя.

Постоянные усталость или сонливость







«Тревожным симптомом считается ощущение слабости и усталости, сопровождающее человека длительное время. Такая усталость не зависит от физической нагрузки и не проходит после отдыха. Причины ее разнообразны и могут говорить о наличии проблем в организме со стороны нервной, эндокринной или иммунной системы», — рассказывает Ксения.





По мнению эксперта, постоянная сонливость — это тоже тревожный маячок, который говорит не только о нарушениях сна, но и об общих расстройствах в организме.





Если вы диагностируете у себя усталость без сонливости — лучше обратиться к терапевту, если сонливость, то к сомнологу.





Высокая температура и лихорадка





«Тут важно знать цифровые значения — это только ощущения или по факту температура тоже есть. Субфебрильная температура до 37,5 не считается достаточно значимой, чтобы ее сбивать, но тем не менее стоит относиться к этому с вниманием. Если же высокая температура — 38 и выше, тогда можно уже принимать жаропонижающие препараты и понимать, что это острое состояние и, скорее всего, инфекция», — объясняет эксперт.





Субфебрильная температура не обязательно говорит об инфекции, но тем не менее может быть признаком других заболеваний, в том числе аутоиммунного спектра (это когда собственная защитная система нашего организма атакует себя же), также такая температура может говорить о психосоматике.







«Бывают ситуации, когда выраженная тревога или депрессия начинает влиять на самочувствие. Когда мы тревожимся, в организме происходят процессы, которые происходили в телах наших предков много лет назад, когда они испытывали стресс. Например, за ними гнался хищник. Сегодня наши поводы для тревоги не угрожают жизни, но реакция на стресс осталась прежней. Частое сердцебиение, повышение давления, мобилизация всех систем раньше позволяли убежать от опасности. Но сейчас в условиях хронической тревоги они бесполезны и даже вредны для здоровья», — рассказывает невролог.





По словам специалиста, психосоматикой мы и называем такое состояние дурноты, тахикардии, повышенного давления в ответ на какой-то тревожный стимул. Это состояние снижает качество жизни и может нести в себе определенные последствия. Обратиться стоит к терапевту или неврологу.





Также врач обращает внимание, что если небольшая температура не беспокоит, например 37, то это вполне может быть вариантом индивидуальной нормы.





Похудение, которое не связано с усилиями похудеть





Если человек ничего не менял в своей жизни, не прилагает никаких усилий для того, чтобы похудеть, а снижение веса продолжается — тогда стоит задуматься.





«Резкое похудение — тревожный симптом, который может говорить о развитии заболевания инфекционной, онкологической или аутоиммунной природы. Возьмем, например, туберкулез, который проявляется слабостью и похудением. Признаки неспецифические, поэтому заболевание легко пропустить в начальных стадиях», — объясняет эксперт.





Сниженное настроение





Специалист считает, что депрессия является бичом современного общества и большинство людей, у которых есть тяжелые психоэмоциональные проблемы, живут с этим, даже не зная, что они в депрессии. Особенно это распространено в районах с низким уровнем медицинской информации. Депрессию выявить достаточно просто.





«Если у человека более 3-х месяцев постоянно присутствует сниженное настроение, снижение мотивации к действию и чувство вины, чувство собственной греховности или ошибочности, то это возможный риск депрессии — и стоит обратиться к психотерапевту, но можно и к неврологу», — рассказывает Ксения.





Как правило, в настроениях такого человека преобладающей нотой будет минор. И всплески, если и будут, то небольшие.







Врач поясняет, что людям в депрессии тяжело работать и поддерживать социальную активность, у них просто нет на это сил и желания. Сложно общаться с друзьями, что ведет к одиночеству и изоляции. В итоге это большой риск суицидальных наклонностей. При депрессии это самая большая опасность.







«Очень часто пациент с депрессией попадает к неврологу с жалобами на хронические, непроходящие болевые синдромы, на непонятную усталость, какую-то слабость или тревогу, то есть на все что угодно, что маскирует депрессию. Есть даже такой термин: "маскированная депрессия" — это когда пациент лечит маски депрессии, при этом не подозревая, что она у него есть. И очень сложно такого человека вылечить», — рассказывает эксперт.





Хронические болевые синдромы





Врач уточняет, что боль считается хронической, если она продолжается более 3-х месяцев, при условии того, что первичное повреждение отсутствует или зажило.





«Например, на кухне человек проткнул себе руку каким-то острым предметом. Это бытовая травма. Травма зажила довольно быстро, однако в руке осталась непонятная боль, которая не уходит. Причем боль характеризуется жжением, мурашками — тем, что мы, неврологи, называем парестезией, ложными ощущениями: это когда мурашки, но по коже ничего не ползает, а ощущение, как будто ползает», — объясняет Ксения.





По мнению специалиста, риски хронизации болевого синдрома — это депрессия, недосып и прочие психоэмоциональные факторы.





Хронизуется боль так — изначально повреждение было в руке, допустим, мягких тканей руки. Болела рука. Прошло много времени, рука постоянно болела и периферические нервы отсылали сигнал в мозг, в центр боли (таламус), что болит, болит, болит и сейчас болит.





«А что происходит, когда на нас громко и долго кричат? Мы перестаем слушать. Так и таламус в конце концов перестает слушать эту руку, потому что он уже знает, что там болит. Но сигнал этот постоянный. И в какой-то момент, если есть предрасположенность, этот таламус запоминает этот сигнал и начинает излучать его сам. То есть рука зажила и субстрата для боли нет, а боль есть. Тогда она называется центральной и располагается в головном мозге, и лечить такую боль уже гораздо сложнее», — заключает невролог.





Ночной режим





Также Ксения обращает внимание, что нужно прислушиваться не только к сигналам своего организма, но и учитывать свой специфический режим дня. В последнее время появилось много научных статей о вреде посменной и ночной работы.





«Я понимаю, что это данность и многие работники медицины работают по ночам, и я тоже работаю по ночам, но сейчас огромный спектр публикаций, которые доказывают, что если человек работает посменно половину времени (в ночные смены), то у него возрастает риск развития артериальной гипертензии и сахарного диабета, нарушений памяти и болезни Альцгеймера, тревоги, депрессии и болевых расстройств», — предостерегает невролог.





По мнению эксперта, для людей с таким графиком гораздо важнее правильное питание, режим дня в нерабочие дни, достаточный сон, спортивная активность. Когда человек не спит ночью — у него вырабатывается очень много гормонов. В частности тех, которые повышают аппетит, поэтому люди, которые работают ночью, склонны к лишнему весу и сахарному диабету.







А вы прислушиваетесь к сигналам своего организма? Или игнорируете некритичные отклонения от обычного состояния? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.