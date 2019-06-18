В Новосибирске открылся уже второй ресторан греческой кухни. Создатель первого (Elliniko) Филимон Лазарос объединил усилия с Денисом Ивановым и превратил в таверну с простой и понятной едой элитный ресторан Salt. «Сиртаки» от Лазароса расчитан на более широкий круг, однако назвать его совсем уж демократичным пока не поворачивается язык.

С чего всё началось







Salt открылся в 2013 году на волне глобального интереса к скандинавской кухне и вообще к северному стилю. Но местной публике вся эта холодноватая соразмерность оказалась не особенно близка, и довольно быстро ресторан начал работать в формате party room — то есть его арендовали для каких-то небольших семейных или корпоративных мероприятий.







Интерьер практически не изменился, добавились только картины и скатерти





Создатель «Сиртаки» — греческий ресторатор Филимон Лазарос — появился в Новосибирске в 2017 году, открыв недешевый ресторан Elliniko на Красном проспекте. Нельзя сказать, чтобы заведение имело какой-то феерический успех, но вечерами тут бывает довольно весело и местами даже многолюдно. Люди пьют греческое вино, едят средиземноморскую рыбу, танцуют под греческую музыку, как будто дело происходит не в холодной Сибири, а где-то на берегу Эгейского моря. Одно плохо: Elliniko, прямо скажем, далеко не всем по карману. Приличная морская рыба, дорогое в плане аренды место — и вот уже меньше чем с 2000 рублей в кармане на человека приходить сюда как-то не имеет смысла.







Посетителей встречает кофе, который варят в джезве





Неожиданный тандем самого известного новосибирского ресторатора и, по сути, совершенного новичка на местном рынке сложился естественным образом. Иванов несколько раз приходил в Elliniko как гость, потом они с Лазаросом организовали на базе «Солта» неделю греческой кухни, а в итоге решили сделать совместный проект, где Иванов впервые в своей карьере ресторатора выступил не как автор концепции, а, по сути, как инвестор, который передал под новый ресторан свою площадку с оборудованием.







Как это выглядит







Затеяв новый ресторан, создатели «Сиртаки» решили ограничиться малым. На столах появились клетчатые скатерти из клеёнки, на стенах — картины, наполненные южным солнцем. Вот, собственно, и все перемены. Человека, который бывал в «Солте», скорее всего, ждет когнитивный диссонанс — как будто бы в дорогую машину положили связанные бабушкой коврики. Это мило, но… Непривычно.







Основным дизайнерским приемом в интерьере нового заведения стали картины





Такой минимализм, впрочем, вызван не только желанием сэкономить на запуске проекта, который неизвестно ещё, выстрелит ли. В каком-то смысле это новый подход к организации заведения в принципе, когда главным становится еда и общение, а не работа дизайнера. И если у вас есть не особенно широко известное заведение, где вы собираетесь сделать что-то принципиально новое, то зачем тратить время и деньги на новый ремонт, если и старого-то многие ещё не видали. Точно так же поступили, кстати, создатели ресторанчика «Маргарита пьёт вино».







Чем кормят







По замыслу, «Сиртаки» — заведение простое по форме и недорогое. Рыбы здесь почти нет, зато хватает мяса, птицы и овощей. Названия в меню всё сплошь греческие, но сами блюда, в общем, незамысловаты: шаурма (гирос), шашлыки (сувлаки), колбаски (люканико), мясо на сковороде (тиганья) и просто мясо на гриле (уже без перевода на греческий).







Папуцаки за 350 рублей





Совсем доступно, правда, всё равно не получается — цены на мясные блюда начинаются с 420 рублей, а некоторые позиции тянут на 800–1000 рублей. То есть по новосибирским меркам это такой средний ценовой уровень, в котором работает масса заведений самых разных направлений.







Понятно, что главная фишка «Сиртаки» — аутентичность. Сюда, например, можно и нужно идти за настоящим дзацики (120 рублей) — это типичный греческий соус из йогурта и огурцов с чесноком. Несомненно хороши и запечённые баклажаны папуцаки (350 рублей), посыпанные сыром фета. На завтрак (заведение открывается в 9 часов утра) здесь обещают кормить традиционной выпечкой из слоёного теста (внутри будет всё та же фета и что-то ещё, что уж подвернется под руку).







Гирос из свинины за 440 рублей





Однако если вы ещё не стали фанатом греческой кухни, то нарочитая простота может несколько обескуражить. Самый яркий пример — критский салат (290 рублей), который оказывается просто смесью феты и помидоров с некоторым количеством сухариков. Ни соуса, ни какой-то зелени (даже оливок) — просто томаты и накрошенный сыр.







Гирос (440 рублей) представляет собой горку жареной свинины с картошкой фри, парой ломтиков томатов, дзацики и лепешкой, обжаренной с оливковым маслом. Простая честная еда, которая хороша под легкое вино и дружеские разговоры. Для уличного кафе с пластиковой мебелью этого было бы более чем достаточно. Но в заведении с вышколенными официантами и совсем не копеечными ценами ждешь чего-то большего.







Мусака за 440 рублей





Есть вещи, которые вообще на любителя. Например, самое известное, наверное, блюдо греческой кухни — мусаку (440 рублей) здесь делают под толстым слоем бешамеля, который мне лично показался избыточным. Он всё же должен блюдо дополнять, а не быть чуть ли не главным действующим лицом. То есть, конечно, если его посолить, поперчить и обильно полить оливковым маслом (оно стоит на столах), то получается уже куда интересней, но я не уверен, что таков и был первоначальный замысел.







Домашнее вино в «Сиртаки» подают в таких графинах





Если вы хотите получить от «Сиртаки» удовольствие, то вам нужно каким-то образом абстрагироваться и от Дениса Иванова, и от строгой недешевой мебели, которая досталась «Сиртаки» в наследство. Прийти сюда лучше компанией и начать с «домашнего вина» (его тут подают в традиционных алюминиевых емкостях). Чтобы уже к третьему стакану внутренне пританцовывать под заводную греческую музыку, которая звучит здесь непрерывно.

