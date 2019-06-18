С чего всё началось


Salt открылся в 2013 году на волне глобального интереса к скандинавской кухне и вообще к северному стилю. Но местной публике вся эта холодноватая соразмерность оказалась не особенно близка, и довольно быстро ресторан начал работать в формате party room — то есть его арендовали для каких-то небольших семейных или корпоративных мероприятий.


Интерьер практически не изменился, добавились только картины и скатерти
Интерьер практически не изменился, добавились только картины и скатерти


Создатель «Сиртаки» — греческий ресторатор Филимон Лазарос — появился в Новосибирске в 2017 году, открыв недешевый ресторан Elliniko на Красном проспекте. Нельзя сказать, чтобы заведение имело какой-то феерический успех, но вечерами тут бывает довольно весело и местами даже многолюдно. Люди пьют греческое вино, едят средиземноморскую рыбу, танцуют под греческую музыку, как будто дело происходит не в холодной Сибири, а где-то на берегу Эгейского моря. Одно плохо: Elliniko, прямо скажем, далеко не всем по карману. Приличная морская рыба, дорогое в плане аренды место — и вот уже меньше чем с 2000 рублей в кармане на человека приходить сюда как-то не имеет смысла.


Посетителей встречает кофе, который варят в джезве
Посетителей встречает кофе, который варят в джезве


Неожиданный тандем самого известного новосибирского ресторатора и, по сути, совершенного новичка на местном рынке сложился естественным образом. Иванов несколько раз приходил в Elliniko как гость, потом они с Лазаросом организовали на базе «Солта» неделю греческой кухни, а в итоге решили сделать совместный проект, где Иванов впервые в своей карьере ресторатора выступил не как автор концепции, а, по сути, как инвестор, который передал под новый ресторан свою площадку с оборудованием.


Как это выглядит


Затеяв новый ресторан, создатели «Сиртаки» решили ограничиться малым. На столах появились клетчатые скатерти из клеёнки, на стенах — картины, наполненные южным солнцем. Вот, собственно, и все перемены. Человека, который бывал в «Солте», скорее всего, ждет когнитивный диссонанс — как будто бы в дорогую машину положили связанные бабушкой коврики. Это мило, но… Непривычно.


Основным дизайнерским приемом в интерьере нового заведения стали картины
Основным дизайнерским приемом в интерьере нового заведения стали картины


Такой минимализм, впрочем, вызван не только желанием сэкономить на запуске проекта, который неизвестно ещё, выстрелит ли. В каком-то смысле это новый подход к организации заведения в принципе, когда главным становится еда и общение, а не работа дизайнера. И если у вас есть не особенно широко известное заведение, где вы собираетесь сделать что-то принципиально новое, то зачем тратить время и деньги на новый ремонт, если и старого-то многие ещё не видали. Точно так же поступили, кстати, создатели ресторанчика «Маргарита пьёт вино».


Чем кормят


По замыслу, «Сиртаки» — заведение простое по форме и недорогое. Рыбы здесь почти нет, зато хватает мяса, птицы и овощей. Названия в меню всё сплошь греческие, но сами блюда, в общем, незамысловаты: шаурма (гирос), шашлыки (сувлаки), колбаски (люканико), мясо на сковороде (тиганья) и просто мясо на гриле (уже без перевода на греческий).


Папуцаки за 350 рублей 
Папуцаки за 350 рублей 


Совсем доступно, правда, всё равно не получается — цены на мясные блюда начинаются с 420 рублей, а некоторые позиции тянут на 800–1000 рублей. То есть по новосибирским меркам это такой средний ценовой уровень, в котором работает масса заведений самых разных направлений.


Понятно, что главная фишка «Сиртаки» — аутентичность. Сюда, например, можно и нужно идти за настоящим дзацики (120 рублей) — это типичный греческий соус из йогурта и огурцов с чесноком. Несомненно хороши и запечённые баклажаны папуцаки (350 рублей), посыпанные сыром фета. На завтрак (заведение открывается в 9 часов утра) здесь обещают кормить традиционной выпечкой из слоёного теста (внутри будет всё та же фета и что-то ещё, что уж подвернется под руку).


Гирос из свинины за 440 рублей
Гирос из свинины за 440 рублей


Однако если вы ещё не стали фанатом греческой кухни, то нарочитая простота может несколько обескуражить. Самый яркий пример — критский салат (290 рублей), который оказывается просто смесью феты и помидоров с некоторым количеством сухариков. Ни соуса, ни какой-то зелени (даже оливок) — просто томаты и накрошенный сыр.


Гирос (440 рублей) представляет собой горку жареной свинины с картошкой фри, парой ломтиков томатов, дзацики и лепешкой, обжаренной с оливковым маслом. Простая честная еда, которая хороша под легкое вино и дружеские разговоры. Для уличного кафе с пластиковой мебелью этого было бы более чем достаточно. Но в заведении с вышколенными официантами и совсем не копеечными ценами ждешь чего-то большего.


Мусака за 440 рублей
Мусака за 440 рублей


Есть вещи, которые вообще на любителя. Например, самое известное, наверное, блюдо греческой кухни — мусаку (440 рублей) здесь делают под толстым слоем бешамеля, который мне лично показался избыточным. Он всё же должен блюдо дополнять, а не быть чуть ли не главным действующим лицом. То есть, конечно, если его посолить, поперчить и обильно полить оливковым маслом (оно стоит на столах), то получается уже куда интересней, но я не уверен, что таков и был первоначальный замысел.


Домашнее вино в «Сиртаки» подают в таких графинах
Домашнее вино в «Сиртаки» подают в таких графинах


Если вы хотите получить от «Сиртаки» удовольствие, то вам нужно каким-то образом абстрагироваться и от Дениса Иванова, и от строгой недешевой мебели, которая досталась «Сиртаки» в наследство. Прийти сюда лучше компанией и начать с «домашнего вина» (его тут подают в традиционных алюминиевых емкостях). Чтобы уже к третьему стакану внутренне пританцовывать под заводную греческую музыку, которая звучит здесь непрерывно.