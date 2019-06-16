Хочешь за окошком Расточку: журналист НГС сходил на странное представление в криминальном районе

Актёры занимались бессмысленными делами на глазах у местных, а зрители бежали и сочувствовали

«Первый театр» совместно с театральным художником из Кирова Екатериной Андреевой провели странный перформанс прямо во дворах Расточки. Зрителям, используя специальную карту, надо было самостоятельно обойти 10 мест «новосибирской Флоренции», в каждом из которых происходило какое-то действие. Часто бессмысленное и беспощадное. Прямо на глазах у прохожих и живущих там же людей. Корреспондент НГС.Афиши пытался понять, что происходит, и сделал об этом репортаж.





ДК им. Ефремова. Начало. Получили карту с отмеченными на ней десятью точками Расточки, где идут перформансы, — и в путь! Передвигаться, сказали, можно в любой последовательности, но через час надо быть в десятом финальном пункте.













Точка № 1: Из Расточки с любовью. Начало всего этого перформанса было какое-то совсем невесёлое: молодой человек словно пытался вырваться из этого места, но резиновые жгуты возвращали его обратно, Расточка не хотела отпускать своего питомца.











Точка № 2: Дорога к дому. Почти полностью разрушенный дом, но «весёленькая» тропинка, выложенная из каких-то плиток и кусков картона, по которой лучше вообще не ходить, ведёт тебя к очередному перформансу.











Человек методично и меланхолично, как ему кажется, улучшает свой дом: где-то что-то подкрашивает, где-то что-то подмазывает. Со стороны это кажется каким-то безумием: ведь дома уже нет, но…











…но немного уставший хозяин, выполнив свою бессмысленную работу, усаживается отдохнуть. Перед телевизором. Естественно, неработающим. Зато в кресле и на ковре.











Точка № 3: Король под горой. Если кто думал, что бессмысленная работа была на точке № 2, то он ошибся. Перекладывание кирпичей с места на место, возможно, имеет смысл. Но название «Король под горой» скорее означает, что герой пока ещё не проснулся.











Точка № 4: Девочка с плеером. Детская площадка, замотанные скотчем качели. Отремонтировали? Казалось бы, при чём тут «девочка с плеером», заявленная в названии четвёртой точки...











А «девочка» оказалась в маленьком полуразрушенном детском домике. Картинками из красивой жизни заклеивает стены из жизни некрасивой и напевает Земфиру: «Хочешь солнце вместо лампы? Хочешь за окошком Альпы»...











Точка № 5: Город-сад. Красный лозунг «Тут будет город-сад» в интерьерах удивительно красивой, но идущей под снос Расточки выглядел словно злая ирония над всей местной действительностью.











Правда, клумбу актёры четвёртой точки перформанса разбили у дома вполне настоящую. «Эх, вас бы таких, да по всему Новосибирску», — кто-то мечтательно выдохнул в толпе зрителей.











Пока ты передвигался от точки к точке, наступало время обдумывать или обсуждать увиденное, а вместе с тем жадно впитывать жизнь, которая размеренно текла вокруг. Зрители перформанса были словно туристы в каких-нибудь зарубежных трущобах.











Точка № 6: Хлеба и зрелищ. Ничего лишнего: только музыка, хлеб и масса голубей. Словно ты не в Новосибирске, а действительно где-то во Флоренции. Правда, ещё до запрета на кормление голубей.











Точка № 7: Море внутри. Развешенные на веревках бельё и красивые морские картинки. Облезлые и разрушенные дома вокруг. Решётки на окнах и чахлая зелень на клумбах из старых покрышек.











Из всей атрибутики моря только пульверизатор с водой, да камешки на стиральной доске. Но море тут. Оно просто внутри.











Местные жители с каким-то удивительным спокойствием наблюдали за происходящим. Если и удивлялись, то больше толпе незнакомых людей, снующих мимо них с картами, словно туристы на променаде.











Точка № 8: Игра в одни ворота. Эта театральная локация ещё удачно сопровождалась трансляцией какого-то футбольного матча, доносившейся из припаркованного поблизости автомобиля.











Точка № 9: Праздник к нам приходит. Ёлку можно и в июне наряжать. Или наоборот — разбирать. Правда, и первое и второе в июне кажется немного странным.











«Я хотела показать [в перформансе], что есть такое красивое место, которое почему-то предано забвению и медленно умирает. <…> Я в Новосибирске первый раз, но [изначально] выбрала это место по фотографиям. Оно мне очень понравилось, срезонировало», — рассказала автор представления Екатерина Андреева (Киров).











Театральный перформанс «Точки на Расточке» прошёл в рамках экспериментального проекта — лаборатории сайт-специфик «#ВПУТЬ», когда спектакль разыгрывается актёрами в конкретном городском пространстве.











В самом конце представления зрители вылили в фонтан заранее приготовленную в бутылках воду, словно она должна была оживить как бетонное сооружение, так и всю Расточку. А некоторые бросили в сухой фонтан монетки. Чтобы вернуться.











В начале июня актёры «Первого театра» устроили странный театральный перформанс ещё в одном городском пространстве — прямо во дворе «Дома с часами».

