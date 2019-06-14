Тусовка на ТЭЦ, «Ночные снайперы» и ретро-ралли: 11 самых крутых событий наступающих выходных

О том, почему в эту субботу и воскресенье нельзя остаться дома — в материале НГС

Погода на выходные дни обманчива — прогноз показывает то круглосуточный дождь, то облачность, то солнце. Остается надеяться на удачу, ведь в субботу и воскресенье ожидается много интересного на свежем воздухе. Диана Арбенина на фоне ТЭЦ-5 — впечатляющее зрелище, певица со своим коллективом приедет на большой праздник в честь окончания отопительного сезона. В Первомайском сквере вас будет ждать пёс Кудряш, виртуозно владеющий навыками езды на коляске, и все его пёсотоварищи, у моря Обского бесконечные танцы, а к оперному театру уже начали съезжаться ретроавтомобили из 12 стран — подробности в материале НГС.Афиша.

Фестиваль «Потепление» с экскурсией на крупнейшую ТЭЦ города, традиционный праздник в честь окончания отопительного сезона. В Новосибирске мероприятие будет проводиться впервые, с масштабом и размахом. Будет задействована вся территория ТЭЦ, на площадке развернут множество игровых и развлекательных зон для детей и взрослых, а гвоздем программы станет выступление группы «Ночные снайперы», праздник завершится фейерверком.











Где: территория ТЭЦ-5

Когда: 15 июня

Во сколько: с 17:00 до 22:00

Сколько стоит: вход свободный (в порядке живой очереди)



(Вход для лиц от 6 лет — дети до 16 лет в сопровождении родителей. При себе иметь паспорт или водительские права, для ребенка — свидетельство о рождении. Для удобства с 16:30 от станции метро «Октябрьская» будет ходить бесплатный трансфер на протяжении всего фестиваля).







На территории ТЛК «Нордмолл» пройдет масштабное событие для автолюбителей — Mega Party, или, если по-простому — автозвук. Обещают сотни децибелов звука и самые крутые болиды, и все это в одном месте и совершенно бесплатно.











Где: площадка у ТЛК «Нордмолл»

Когда: 15 июня

Во сколько: с 20:00 до 00:00

Сколько стоит: вход свободный







Еще одно автомобильное мероприятие пройдет напротив оперного театра — выставка ретроавтомобилей «Ретро-ралли Пекин-Париж 2019». В ралли принимают участие 120 экипажей из более чем двух десятков стран. Для участников это соревнование на выносливость (за 35 дней участники должны преодолеть более 13 тысяч километров по территории 12 стран), а для зрителей — отличная возможность посмотреть на ретрмашины и сделать красивые фотографии на память.











Где: площадка перед НОВАТом

Когда: 15 июня

Во сколько: в течение дня

Сколько стоит: вход свободный







Продолжается эксперимент от «Первого театра» «В путь» — это спектакли или перформансы о конкретном пространстве, которые могут быть разыграны только в месте своего создания и нигде больше. Было заявлено три спектакля, объединенные в один маршрут. Один уже посмотрели в прошлые выходные, а в этот раз актёры предлагают собраться на Расточке и сыграть в перфоманс «На районе».











Где: сбор у ДК Ефремова

Когда: 15 июня

Во сколько: 15:00

Сколько стоит: вход свободный







В лофте «Подземка» пройдет смешное шоу «Импровизация. Команды». Это новый проект Comedy Club Production и главная соревновательная площадка для команд, выступающих в жанре импровизационной комедии. На сцене сойдутся две команды из Новосибирска и Томска — немного юмора в воскресный вечер лишним не будет.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 16 июня

Во сколько: сбор в 19:00, начало в 20:00

Сколько стоит: 300 рублей







Благотворительная акция «Тест-драйв» от подопечных «Первого городского приюта» пройдет в воскресенье в Первомайском сквере — гостей ждут милейшие хвостатые собаки, яркие фотозоны и сувениры ручной работы. Главное лицо программы — пёс Кудряш, он обещает показать мастер-класс по передвижению собаки на колёсах. Мероприятие посвящено кошачьему отделу приюта, которому в этом году исполнилось 15 лет. Все вырученные средства пойдут на строительство теплого дома для котов и кошек.











Где: Первомайский сквер

Когда: 16 июня

Во сколько: с 12:00 до 16:00

Сколько стоит: вход свободный







Лето — пора фестивалей и шоу на открытом воздухе. В парке «У моря Обского» пройдет танцевальный фестиваль «Ритмы лета» — организатором выступает молодёжный центр «Левобережье». Кроме всего прочего в программе заявлен оригинальный жанр танца, обязательно нужно сходить и увидеть своими глазами, что это такое.











Где: парк культуры и отдыха «У моря Обского», улица Софийская, 15

Когда: 15 июня

Во сколько: 13:00

Сколько стоит: вход свободный







10 кинопремьер вышло к выходным дням, расскажем про самые ожидаемые по версии сайта «Кинопоиск».







«Люди в черном. Интернэшнл» — история о тайной организации, которая охраняет безопасность Земли. Люди в чёрном уже не раз защищали человечество от отбросов вселенной. В этот раз история немного видоизменилась, ведь опасность для мирового сообщества исходит не от чужаков, а от своих — в ряды организации затесался шпион и команде необходимо срочно вычислить, кто предатель, чтобы в очередной раз навести порядок.

16+











«Боль и слава» — драма с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях расскажет про кинорежиссёра, который на закате своего творческого пути решил оглянуться в прошлое. Неожиданно на него обрушивается поток эмоций и воспоминаний самых ярких событий его жизни. Все это приводит его к размышлениям о боли и славе, о жизни и искусстве.

18+











Военная драма «Донбас. Окраина» — один из самых ожидаемых фильмов по версии сайта. История покажет события августа 2014 года на окраине Донецка. В зону военных действий на работу водителем направили молодого солдата украинской армии. Спасаясь от обстрела, он случайно попал в подвал жилого дома, где познакомился с абсолютно разными людьми. У всех разные судьбы, мировоззрения, все пришли с разных сторон, но сейчас у них одна цель — выжить.

12+











Фильм ужасов «Ма» имеет довольно высокий рейтинг ожидания — 96%. Ма славится своими вечеринками, где веселье и алкоголь льются рекой. Все хотят попасть на вечеринку к Ма, главное соблюдать всего лишь одно условие — никогда не заходит к ней в комнату.

18+





