Чей подлокотник?: 20 неочевидных правил отпускного этикета, которыми пренебрегает большинство

Почему нельзя трогать спинки кресел в самолетах и бояться в очереди к шведскому столу

Многим знакомо чувство — накопили на путевку к морю для всей семьи, завершили рабочие дела, в приподнятом настроении направляетесь в аэропорт в долгожданный день X (ура-ура) и тут... Неприятный сосед в самолете. Запах перегара, несвязные громкие речи, глупые смешки, к нему подтягиваются приятели — постоять в проходе поболтать, смотрят видео на телефоне на всю громкость динамика. Картина маслом. В этот момент многие уже проклинают свою активность и жалеют, что не остались на даче в гордом одиночестве. Редакция НГС.Афиши спросила у специалиста по этикету Екатерины Сартаковой, что нужно помнить, чтобы не испортить отпуск другим, а может быть, и себе самому (и не попасть в негативные отельные отзывы).

«И сколько стоит такое удовольствие?»





По мнению Екатерины, ответы на вопросы коллег относительно подробностей отпуска зависят от того, попадает ли коллега в категорию «товарищ, друг» или нет.





Не задавайте вопросы о ценах, количествах звезд у отеля, категории номеров и названии

Лучше сформулировать вопрос таким образом, чтобы у человека было право давать только ту информацию, которую он хочет и может озвучить, например: «Как планируешь провести отпуск?».







«Если стали сами адресатом таких вопросов — попробуйте выкрутиться, сошлитесь на специальные предложения, условия и скидки или пошутите, если считаете себя обладателем хорошего чувства юмора. А может быть, скажите, что этими деталями вы не владеете и планированием путешествия занимаетесь не вы», — советует эксперт.





Аэропорт и самолет





Специалист рекомендует рассчитывать своё время на дорогу, регистрацию и досмотр, чтобы не стать причиной формирования очереди или не бежать, сбивая всех на своем пути.





При входе в самолет стоит поздороваться с бортпроводниками — они обеспечивают в первую очередь безопасность и относиться к ним как к прислуге не нужно. Именно через бортпроводников решаются вопросы с детьми, бьющими ногами ваше кресло, или соседями, громко слушающими музыку. Лучше стараться быстрее занять своё место — вы уже в самолете, а кто-то еще стоит вне.





По мнению специалиста по этикету, в самолете самыми нарушаемыми являются два параметра — запах и звук.





«К запахам относится свежесть тела, будьте внимательны к себе, не игнорируйте возможность принять душ перед полетом или взять влажные салфетки, освежить майку. Также если вы не уверены, что всё прекрасно с обувью, не стоит её снимать в самолете, а запасная пара носков не займет много места, но спасет много чутких носов соседей», — рассказывает Екатерина.





«Не употребляйте алкоголь, который особенно коварно влияет на человека на высоте и также может отнести вас в категорию "ароматный сосед". Но и быть "парфюмерным террористом", конечно же, не нужно. Если вы любите свой парфюм до степени "утонуть в аромате", можете быть уверены, что кто-то уже тонет. Вопрос не только и не столько вкуса, сколько чуткости обоняния, кому-то просто может стать плохо от навязчивого аромата».





Эксперт отмечает, что брать с собой в самолет еду, которая сильно пахнет, тоже не стоит

Также необходимо помнить, что громкая беседа — это насильное вовлечение и других пассажиров в нее. Не всегда приятно стать невольным свидетелем подробностей чьей-то личной или публичной жизни.







«Если вы знаете себя и часто встаете во время полета, покупайте крайние к проходу места, чтобы не беспокоить соседей. Когда идете по салону, старайтесь не трогать спинки чужих кресел. Знакомиться с соседями не обязательно, а вот поприветствовать при размещении будет хорошим тоном», — рассказывает Екатерина.





Перед тем как откинуть спинку кресла назад, предупредите соседа, чтобы не опрокинуть гаджет или воду. И не стоит упираться коленями в спинку кресла впереди сидящего.





Ещё частый вопрос: чей подлокотник. И тут есть разные версии, но всё же здесь работает правило правого подлокотника. Значит, вдвойне повезло тому, кто сидит крайним к проходу.





После приземления нежелательно подскакивать и стоять к кому-то «рюкзаком в лицо»





Оттого что все встали и сформировали очередь, раньше двери не откроют.





Отель и ресторан





«Отправляясь в путешествие, главное — почитать и узнать о культуре страны пребывания, религии и истории. Вы — гость. Культуру нужно понять и принять правила этой страны на время пребывания. Например, вопрос жестов. Если в одних странах большой палец, поднятый вверх, означает "Всё классно", то в других это грубый жест, то же касается пальца, сложенного в кольцо, "Окей", — не во всех странах это положительный жест. Или вопрос оголенного тела в арабских странах», — отмечает Екатерина Сартакова.





Помимо правил пребывания в гостинице, с которыми вы можете ознакомиться на сайте или ресепшене, существуют и неписаные правила





«По отношению к персоналу и другим отдыхающим — помните, что вы не на необитаемом острове, а значит, дерзость и чувство вседозволенности оставляем дома, не забываем приветствовать персонал и соседей по номеру или, например, лежаку на пляже, благодарить за выполнение услуг и просьб. Позаботьтесь о наличии чаевых в местной валюте для швейцара, носильщика, горничной или услужливого консьержа в случае выполнения дополнительных просьб для вас или безупречной работы», — советует специалист.







Также лучше не забывать о неписаном дресс-коде. Сланцы — не повседневная обувь, она для бассейна и пляжа, равно как и купальник не для хождения по территории отеля, а халат из номера не для прогулок по отелю.





Мужчинам в некоторых странах в бассейне лучше воспользоваться шортами, а не плавками, но не ходить в том или другом по территории





«Не шумим после 22:00 и не выясняем отношения при третьих лицах. Помним о приватности телефонных разговоров и том, что за детьми следует следить в общих зонах», — заключает Екатерина.







Эксперт напоминает, что отправляться к шведскому столу в купальнике, с голым торсом, головными уборами на голове, очками на глазах — неуместно. Также как неуместны спешка и страх, что еды не хватит.





«Сначала пройдите вдоль шведского стола, чтобы изучить предложенные блюда, определиться, что из этого хотите вы, и только потом берите тарелки и двигайтесь согласно очереди. Перескакивать очередь можно, только если кто-то стоит и ждет, пока ему, например, испекут блинчики, а вам эта зона не нужна», — рассказывает Екатерина.





Не стоит накладывать всё в одну тарелку — овощи, рыбу, фрукты, выпечку.





«Вы можете несколько раз подходить к столу за едой. И используйте чистую тарелку, если вашу использованную тарелку сложно назвать чистой. Берите столько еды, сколько съедите. В некоторых отелях даже предусмотрены штрафы в случае, если еду не доели. Сначала выберите еду, принесите наполненную тарелку на свой стол, положите приборы и можете отправляться за напитком».





Если вам не скучно и вы сами придумали себе досуг, но сотрудники анимации отеля предлагают участвовать в активностях, — откажитесь, поблагодарив за предложение, но не стоит в ответ выдумывать никаких хитростей и оправданий. Екатерина советует в этот момент следить за своим выражением лица и интонацией голоса, они у культурных людей без отпечатка высокомерия и снисхождения.





Возле бассейна и на пляже неуместны каблуки, равно как и ювелирные украшения.





Уместность внешнего вида всегда выделяет культурного человека. Как и отсутствие в образе вульгарности и нарочитой сексуальности.







Для переодеваний эксперт советует использовать специальные кабинки, а не фокус с укутыванием в полотенце у всех на глазах.





Для детей





«Так или иначе, но позволять детям ходить по пляжу или бассейну без плавок и купальников с полной свободой тела — это решение родителей. Просто стоит понимать, что если ребенок начал ходить, сошел с рук родителей, он доступен для глаз всех окружающих», — считает специалист.









Например, для малыша, плавающего в бассейне, наготу лучше сменить специальным подгузником. Так вы проявляете уважение к другим отдыхающим, иначе вы должны быть уверены, что ребенок вовремя попросится в туалет и вы успеете его дотуда довести.





«Мое мнение, что купальный костюм имеет место быть на ребенке, который самостоятельно ходит. Не нижнее белье и не голышом. Это вопрос как эстетики, так и здоровья, гигиены», — отмечает Екатерина.





Также неприлично давать непрошеные советы и делать замечания, если это не затрагивает ваши честь, достоинство, здоровье или жизнь.