«Стаканчик» против химозы: эксперты вслепую пробовали 10 марок пломбира (самый дорогой подкачал)

Что и как мы тестировали







Для сравнения мы взяли самый распространенный вид мороженого — пломбир (9 производителей), который дополнили ванильным мороженом Mövenpick, — оно дорогое, импортное и, по идее, эта высокая цена должна как-то сказываться на вкусе. Взявшись за изучение приобретенных упаковок, я обратил внимание на то, что и сюда давно пришла мода по снижению веса: обычные стаканчики могли весить не 100 грамм (как это было всегда), а 85 и даже 80. Поэтому, чтобы привести всё к единому знаменателю, пришлось определить цену за 100 грамм.





Самыми строгими судьями оказались профессиональные повара. Но и их мнение порой не совпадало





Самым дешевым мороженым в выборке стал «Русский стандарт» («Инмарко) — 47 рублей. Самым дорогим формально — «33 коровы» (150 рублей). Однако последний продавался шариками в фирменном отделе, а не лежал в холодильнике (где он должен был быть дешевле). Так что самым дорогим стал Mövenpick (147 рублей).





Дегустаторами мы позвали кондитеров и поваров. Ими стали шеф-повар ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ Наталья Крупеня, шеф-повар сети кофеен Coffee Collective Петр Мазалов, шеф-повар и совладелец баров Pardon my French и No Spicy, Please Франсуа Фурнье, совладелец кондитерской «Анна Павлова» Татьяна Грязнова и директор по маркетингу сети Kuzina Анастасия Толстикова.







Дегустаторы оценивали мороженое от 0 до 10 по двум категориям: натуральность (субъективное ощущение, что мороженое сделано из молока, которое не забивают добавки и отдушки) и общая оценка вкуса. Места распределились следующим образом:







«48 копеек» (Nestle)





(2,6 — за натуральность и 2 — за вкус)







Это самый дорогой образец среди масс-маркета — 80 рублей. И самый главный неудачник. Большинство его отвергли с первой ложки. «Отвратительно. Ассоциация с каким-то рыбным соусом», — говорит Фурнье.







«Химия! Это сразу ощущается на нёбе», — считает Петр Мазалов. А Наталья Крупеня почувствовала внутри кусочки льда.





Мороженое было выложено в одинаковые пластиковые тарелки





«Золотой стандарт» — 47 рублей





(4 — за натуральность, 3,6 — за вкус)







Мороженое не вызвало никаких особых чувств кроме того, что его назвали просто невкусным. У большинства дегустаторов оно получило довольно низкие оценки, лишь один оценил его на «6». Всё-таки чем-то должен отличаться в лучшую сторону один из лидеров рынка.







Mövenpick — 147 рублей











(4,8 — за натуральность, 3,8 — за вкус)







Самое главное разочарование, которое усиливалось тем фактом, что маленькими упаковками мороженое этого класса не продавалось, пришлось купить полукилограммовое ведерко. Но содержание ведерка не порадовало. Внутри была густая, липкая масса с чересчур мощным вкусом ванили, через который не могло пробиться уже ничего в принципе.







Ко всему прочему Татьяна Грязнова посетовала на «химозность» во вкусе. «Там какой-то наполнитель, который оставляет неприятное ощущение в горле», — добавил Мазалов.





Пломбир в брикете («Снежный городок») — 57,3 рублей





(4 балла за натуральность и вкус)







Несмотря на ретро дизайн, пломбир в брикете показался слишком жирным





По этому образцу мнения сильно разошлись — оценки колебались от «1» до «7». Главная претензия — мороженое слишком тяжелое, жирное. Хотя, судя по всему, тут дело вкуса. Кому-то как раз именно такой тип нравится больше. В любом случае, имейте в виду.







«Пломбир на сливках» («Купино») — 55 рублей





(5,8 — натуральность, 6,2 — вкус)







Купинский пломбир понравился, но и в нем нашлись мелкие дефекты





Это первый образец в выборке, который понравился большинству. Ощущение настоящих сливок, насыщенный вкус. Правда, одному из дегустаторов оно показалось слишком сладким, а другому — тяжеловатым. Франсуа Фурнье и Петр Мазалов почувствовали в этом вкусе какие-то несвойственные пломбиру добавки.







«Пломбир на сливках» («Гроспирон») — 51 рубль





(5,8 — за натуральность и 6,3 — за вкус)







Неожиданно хорошо проявил себя недорогой «Гроспирон»





«Гроспирон» вырвался вперед совсем ненамного именно потому, что у него, по ощущениям дегустаторов, была меньше жирность, оно казалось легче. «Для лета — самое то», — заключил Фурнье.







«Пломбир» («Коровка из Кореновки») — 67 рублей







(5,4 — за натуральность, 6,6 — за вкус)







«Коровка» могла претендовать на первое место, но в итоге не вошла даже в тройку





В целом к «Коровке» не было претензий — оценки у неё были ровные. Петр Мазалов отметил легкий, молочный вкус. И только Франсуа Фурнье заметил, что мороженое уж слишком белое, чтобы быть совершенно натуральным.







Пломбир BIO с пробиотиками («Эскимос») — 61 рубль







(5 — за натуральность и 7 за вкус)







Вне зависимости от реальной полезности пробиотиков, мороженое понравилось просто своим вкусом





Пробиотики — это такие микроорганизмы, которые должны помогать человеку бороться за здоровье. То, что их засовывают в мороженое, не просто маркетинговая уловка (хотя и она тоже). Молочный жир нужен для того, чтобы доставить этих «лекарей» в желудок живыми (у нас там внутри довольно агрессивная среда). Так по крайней мере все это выглядит в теории.







Не могу сказать точно, влияют ли пробиотики как-то на вкус, но оценили его весьма высоко. Только вот с натуральностью возникли какие-то вопросы.







«Пломбир на сливках» («33 пингвина») — 150 рублей





(6,4 — за натуральность, 7 — за вкус)







Пломбир от «Пингвинов» занял второе место, но существенно опередил конкурентов и по цене





Если честно, то мне лично «пингвины» кажутся чрезмерно жирными и сладкими. Но дегустаторы решили иначе. Его назвали в числе фаворитов шеф Coffee Collective и владелец «Анны Павловой». Насыщенное, молочное, правильно тает (а не лежит кучкой, как это было, например, с Mövenpick). В общем, приличный продукт, хотя и стоит дороговато.





«Деревенская коровка» («Страна Гулливерия») — 69 рублей





Победителем оказался классический пломбир в стаканчике









(6,6 — за натуральность и 7,2 — за вкус)







«Вафельный стаканчик!» — воскликнули сразу несколько участников дегустации, лишь поднеся мороженое ко рту. По общему признанию, именно в этом пломбире удалось максимально приблизиться к тому классическому вкусу, который запомнили с детства те, кто успел ещё застать его в советском исполнении. А на вид — обычный стаканчик.