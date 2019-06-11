У него «твои» глаза: 15 фото, на которых собаки и хозяева похожи как близнецы (это нереально)

Когда живешь с собакой, постепенно начинаешь замечать, что животное будто бы копирует твои привычки, ловит эмоции и иногда даже гавкает в тон твоей интонации. Антисобачники могут сказать, что это всего лишь плоды фантазии восторженных зоолюбителей, но внешнее сходство иногда просто невозможно отрицать. Редакция НГС.Афиша собрала фото сибиряков и их лохматых приветливых компаньонов, которые похожи как две капли воды. Герои материала рассказали о своих питомцах и назвали их совместные привычки.

Маргарита, 23 года. программист-разработчик

Собака Тим, 4 года, порода вельш-корги-пемброк











«Нам постоянно говорят, что мы похожи, со временем я сама стала замечать, что это действительно так. У нас нет каких-то ярко выраженных привычек. Тим просто всё старается перенимать от меня, и у него это хорошо получается: я ему показываю, куда отнести игрушки, и через какое-то время могу увидеть, как он делает это сам. При переходе через дорогу, если останавливаюсь я, он тоже останавливается и ждёт.









Тим, как истинный корги, имеет пастуший инстинкт. Он всегда все старается контролировать, чтобы никто не отставал, и не распускает своё "стадо". На поляне, где мы обычно гуляем, Тим следит за порядком и утихомиривает разбесившихся щенков. Перед сном обязательно "вьёт" себе гнездо из пледа и укладывается в нём.









Тим очень активный и общительный, любит долгие прогулки, игры с пуллером и мячиком. Дома обычно следует за нами везде, а если ничего интересного не происходит, засыпает. У него большая корзина с игрушками, поэтому, когда становится сильно скучно, Тим как самостоятельная собака выбирает себе игрушку по душе и носится с ней».







Максим, 36 лет, работает менеджером в международной компании

Собака Брайт, 6 месяцев, порода английский кокер-спаниель









«Супруга мне очень часто говорит, что я выбрал собаку, похожую на меня. На мой вопрос: "Неужели у меня настолько большие уши?", — она отвечает: "Нет. Но ты точно так же рычишь, когда недоволен", — ну и добавляет, что у нас умный пёс, весь в хозяина. С последним ее аргументом я не могу не согласиться. А в целом, как только я увидел Брайта, его взгляд, я уже не смог его не взять в нашу семью. Общие черты у нас с ним — это любовь ко сну и выражение лиц (морд). Я до сих пор удивляюсь нежности нашего малыша. Деликатности. Если он что-то просит, мы не слышим громкого лая, мы видим такой взгляд, что глаза Кота в Сапогах из "Шрека" даже рядом не смотрели. Брайт не любит мыть лапы после прогулки, но, понимая, что данной процедуры не избежать, он всегда ворчит, бурчит при этом. И это так забавно.





На фото Максим со своей супругой Еленой





Наш Брайт каждый день дарит нам положительные эмоции, начинается день с того, что кто-то тычется в тебя своей мордочкой. Открываешь глаза и улыбаешься, потому что этот ребёнок так радуется твоему пробуждению, как будто не виделись год. Далее мы всё делаем вместе (душ, прогулка, завтрак). Очень хочется научиться у него жажде познания нового, ему интересно все — обнюхает каждый кустик, заглянет за любой уголок. Его преданность, его вера в меня. Как говорят, чем больше узнаю людей, тем сильнее мне нравятся собаки. Но не будем о грустном, тем более что Брайт грустить точно не даст».







Наталья, 27 лет, SMM-специалист

Собаки Миша, 5 лет, порода померанский шпиц, и Анабелль, 4 года, порода леон-бергер





У Натальи на самом деле целых 6 собак, НГС.Афише она рассказала про своего самого маленького и самого большого питомца





«Нам очень часто говорят, что мы с Мишей — два льва, не только внешне, но и по гороскопу, оба родились в августе. Внешне у нас похожи прически, оба с шикарной гривой. Миша, несмотря на маленький размер и вопреки стереотипам, очень умный. Я купила его в Таиланде, и уже с маленького возраста, 3 месяцев, он освоил основные команды. Самое любимое и смысл жизни — гулять, как и у любой другой собаки. Не особо любит играть с собачьими игрушками, но вот меня принимает иногда за игрушку и нападает. Иногда мне кажется, что он считает меня своей стаей, хотя так и есть.









Самая интересная и милая привычка Миши по утрам — когда он слышит, что я проснулась, — приходить к подушке и прижиматься плотно-плотно к щеке. Несмотря на то что все считают, что маленькие собаки много лают, Миша отличается, он практически не лает, очень недоверчив к чужим, долго присматривается, но если вы ему понравились, то запомнит и узнает даже спустя годы.









Самое любимое — это спать за шторой абсолютно в любом помещении, с детства такая привычка, либо ещё очень любит брать мягкую игрушку и мять ее лапками, даже не знаю, с чем это связано, может, какие-то инстинкты. Ну и конечно, мы любим гонять кота, и не важно, что иногда кот потом гоняет нас.











C Анабелль мы тоже как два льва, похожи и гривой, и по характеру. Про Мишу я такого сказать не могу, потому что он маленький. У меня узкий круг друзей и Анабелль воспринимает только свою семью. Спокойная, молчаливая, флегматичная. Снаружи кажется доброй, но если кто-то чужой зайдет на территорию, то может кинуться, непредсказуемая собака.









Анабелль приехала к нам щенком, ей было три месяца, и уже тогда она весила 30 кг, сейчас она весит около 80 кг, может быть, даже больше».





Мария Савина, 27 лет, SMM-специалист

Собака Том, 2 года











«Внешнее сходство замечают, но чаще говорят, что мы с ним как-то по-особенному друг на друга смотрим. Вместе с Томом мы любим выходные, когда не нужно никуда спешить и можно поспать подольше, и путешествия. Каждый вечер Том громко и уверенно идёт на кухню пить именно тогда, когда выключается свет и все ложатся спать, ни секундой раньше. Ещё он умеет складывать из коврика у входной двери оригами — каждый день разное (мы не знаем, как он это делает).









Томчик успел пережить многое, но остался милым и добрым пёсиком. Всегда безмерно радуется, когда мы возвращаемся домой, и прыгает на своих двух от счастья. Не играет с мячиками, не любит, когда стригут когти, и обожает, когда чешут за ушком. Катается с пацанами на скейтах, плавает в бассейне, тренируется два раза в день и учится самостоятельно забираться на кровать».

