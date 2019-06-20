И нашел еще несколько мест, где можно пообедать за 100 рублей (там даже есть неплохой борщ!)

В начале июня на Вокзальной магистрали открылся магазин сети из Владивостока Tiko. Главная его особенность — возможность в специальной зоне с табуретами и видом на улицу съесть любой из готовых продуктов, продающихся в магазине (кипяток и микроволновка бесплатно). Обозреватель НГС.Афиша был так впечатлен инновацией, что решил найти еще несколько мест, где можно перекусить или просто провести время за смешные деньги.





Не было ни одного текста о заведениях на НГС.Афиша, где читатели не сетовали бы на дороговизну. Понимая, что ни одному предприятию общепита, конечно, никогда не достичь соотношения цены и качества маминого борща или пирожков жены, я решил собрать места, где можно посидеть в относительно комфортных условиях не дороже чем на 100 рублей. За эту сумму хотелось найти или одно полноценное горячее блюдо, или горячий напиток с закуской или десертом. Кроме размера бюджета обязательными условиями было наличие посадочных мест, относительные чистота и безопасность.







Растворимая лапша за 65 рублей (мини-маркет Tiko)







Магазин открылся недавно в ТЦ «Бонанза» и в целом отличается от небольших торговых точек формата «у дома». Фишка «Тико» — корейские товары. Их много в разделе бытовой химии и средств по уходу за телом, в напитках, но главное — на полке с растворимой лапшой. Что вместе с электрочайником и несколькими табуретами у окна создает уникальный для Новосибирска формат «доширачичной». Здесь можно заварить и с комфортом съесть лапшу, наверное, трех десятков видов — от дешевой до образцов рублей за 180. Вилки, ложки и вода — бесплатно.







Вместо меню в Tiko полка магазина





Для «кафе» отведено лучшее место — с видом на Вокзальную магистраль. Излишне чувствительные и недостаточно уверенные в себе личности, правда, могут комплексовать из-за того, что в магазин заходят люди, а ты тут запариваешь «дошик». Но пусть тогда запарят и идут себе куда-нибудь в укромное место. А мы будем сидеть на виду.





В магазинчике четыре посадочных места у окна





Содержание стакана за 65 рублей, честно говоря, мало чем отличалось от любой другой растворимой лапши ценой выше среднего. Разве что сама лапша казалась более упругой. Ну и бульон для обычного новосибирского едока дико острый. На пачке написано, кстати, что лапша с кимчи и беконом. Под последним имеются в виду, видимо, какие-то коричневые плоские кругляшки.







Лапша оказалась чересчур острой, но зато в Новосибирске такой не найти





Идея отправиться куда-то есть «дошик» может показаться довольно дикой. Но где-нибудь в сети 7eleven это нормальная ситуация. В Японии давным-давно я вообще видел целую закусочную с вендинговыми машинами, среди которых были и автоматы с «каппу-нудл» (так по-японски называется растворимая лапша). И ничего, японцы ели, не жаловались.







Борщ за 85 рублей («Подорожник»)







В 100 рублей здесь можно уложиться только на завтрак. Любое блюдо с напитком будет стоить дороже. Но зато здесь есть борщ за 85 рублей. Правда, хлеба или булочки за 15 уже нет — изделие под названием лаваш стоит 20. Но суп в принципе можно и без хлеба. Честно сказать, к «Подорожнику» у меня отношение тяжелое. Мне кажется, что единственное его достоинство — санитарно-гигиеническая безопасность. То есть вкусно не будет, но по крайней мере вы не отравитесь.







Борщ из «Подорожника» был не так уж плох, но и стоил почти вдвое дороже, чем тот же суп в сетевых столовых





Исходя из вышесказанного, должен признаться, что борщ, что называется, превзошел ожидания. В нем достаточно гущи, причем в этой гуще чувствуются разные овощи — как минимум капуста и свекла. Как-то раз я там натолкнулся даже на кусочек мяса (больше это не повторялось). Не «Пуппен хаус», в общем, но даже получше, чем в иной сетевой столовой. Но, правда, и подороже.







Суп и салат за 97 рублей («Вилка-Ложка»)







Сетевые столовые — возможность пообедать дешевле всего. Даже в столовках при учебных заведениях и организациях получается дороже. Полный комплекс в «Вилке-Ложке» стоит 129 рублей (именно он — хит продаж во время обеда), но раз уж мы решили уложиться в сотню, придется чем-то жертвовать. Здесь есть два варианта: суп с салатом или чай с выпечкой.







Набор из «Вилки-Ложки» за 97 рублей





Диетический обед обошёлся в 97 рублей: борщ (47 рублей) со сметаной (3 рубля) и салат овощной (44 рубля) с кусочком хлеба (3 рубля). Учитывая себестоимость булки хлеба, кстати, получается приличная маржа. До чая, конечно, далеко, но тоже вызывает уважение. Салатик простенький — китайская капуста с огурцом и зеленью, но свежий и вполне съедобный. Ему бы ещё заправки какой, но она явно не вписалась в бюджет. С борщом все похуже. Жидкость бурого, не особо аппетитного цвета, внутри разваренная капуста, мясо присутствует только в виде бульона (по крайней мере он обещан в меню). В общем, довольно грустно. Так и чувствуешь, что с каждой ложкой тебя наполняет какая-то безысходность.







Суп посоле за 69 рублей (New Mexico Grand Cafe)





Суп посоле из меню бизнес-ланча за 69 рублей в кафе New Mexico





Вы будете смеяться, но имея в кармане только 100 рублей, можно пообедать даже в приличном во всех отношениях заведении с официантом и видом на город. Правда, только в будни. Суп посоле из меню бизнес-ланча в New Mexico стоит смешные 69 рублей. Однако за эти деньги вы получаете порцию густого (практически до уровня рагу) супа с фасолью и мясом. Вместо хлеба здесь сушеные и ломаные кукурузные лепешки начос, но в выбранный бюджет влезет и порция изумительного хлеба из частной пекарни (20 рублей).





Кофе с булочкой за 82 рубля («Хлебница»)







Формально это мини-пекарни, но, по сути, это довольно крупная уже сеть фастфуда, куда можно прийти просто посидеть со стаканчиком кофе. Желающих это делать здесь, как правило, мало, так что не думаю, что вы будете кого-то напрягать своим присутствием.







Булочку с корицей и кофе в «Хлебнице» можно заказать за 82 рубля





Кофе здесь стоит от 50 рублей, и, нужно заметить, он вполне в пределах допустимого. На оставшиеся 50 рублей можно купить, например, шаньгу и пирожок с картошкой или просто пирожок с печенью (тогда даже что-то останется). Я выбрал бюджетный вариант в формате «выпить кофе и поговорить». Витая булочка с корицей и помадкой (32 рубля) — один из многих закосов под «Синабон». Получилось, конечно, много хуже. Но и стоит это дело раз в 7 дешевле.







В общем, если совсем прижмет, то можно и в «Хлебницу». Чисто, светло, пахнет сдобой. Чем не кофейня?







Чай с пирожком и сладким тартом за 92 рубля («Вилка-Ложка»)







В столовую можно сходить и просто «посидеть». Здесь самый дешевый напиток из тех, что встречались в Новосибирске в принципе (от 17 рублей за чай). Так что на выпечку остается куда больше. Я смог впихнуть в бюджетные рамки клюквенный тарт (52 рубля) и пирожок с капустой (23 рубля). Набор, конечно, не особо гламурный. Но если вы просто вечерком ходите посидеть с хорошим (но очень экономным) человеком, то почему бы и нет. Прямо в разгар обеда я там видел посетителя с ноутбуком, у которого вообще был один чай. А что, имеет право.







В «Вилке-Ложке» оказался самый дешевый чай





С пирогами было уже все получше. Тот что с капустой, я, правда, только покусал — он был суховат уже, а капуста внутри холодная. А вот клюквенный тарт (если по-заграничному) вполне удался. Песочное тесто, толстый слой не очень сладкого джема с ягодами. Для сопровождения стакана с чаем ничего лучше и не нужно.