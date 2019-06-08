Барби в коробке и черти-красотки: 11 самых дерзких персонажей фестиваля ZNАКИ

В обычной жизни они бухгалтеры, медики и переводчики, но все изменилось на один день в году

Каждый год в начале июня площадь перед театром «Глобус» превращается в самое свободное и раскрепощённое место в Новосибирске — каждый участник фестиваля ZNАКИ стремится эпатировать зрителей. Здесь тысячи новосибирцев на несколько часов забывают о серых буднях, дают волю свою внутреннему «Я» и перевоплощаются из серьёзных медиков и бухгалтеров в фантастических персонажей. Афиша.НГС выбрала 11 самых дерзких участников ZNАКИ —они гордо носят своими костюмы и не боятся удивлять.









Вениамин, выпускник университета: «В прошлом году образ Джокера выбрал весьма спонтанно, он был сыроватый, но пользовался успехом. В этом году появился плащ, я больше уделил внимание татуировкам».









Нина, медик: «Я в образе смерти, но своеобразном. Душа так легла: прошлась по дому, посмотрела все свои поделки и думаю, в сём бы пойти на ZNАКИ — "О! Копыта!". Ходить в копытах проблематично — каждый по 2 килограмма, они рассчитаны на зиму, на Хэллоуин в ноябре. Вообще я медик, но увлечения у меня разнообразные — люблю музыку, люблю поделки, делаю костюмы. ZNАКИ для меня в первый раз, но смотрела видео, мне очень нравилось, и подруга поддерживала».









Лина, бухгалтер: «Я — Сюра Каригакуре, экзорцист старшего класса из аниме "Синий Экзорцист". Мне нравится персонаж, не скажу, что по характеру мы сильно похожи, но он мне близок. Она, знаете, такая боевая женщина, я в жизни я очень спокойный человек. ZNАКИ — это весело, здесь собираются все мои друзья. Неправда, что говорят, бухгалтеры — скучные, мы не такие. Я косплеер, хожу на разные фестивали, участвую в дефиле, создала уже более 10 костюмов».









Лера, переводчик: «Пришла с сестрой, мы выступали на одной из площадок — исполняли танец по мотивам ирландского, ведь раньше мы занимались в "Медиваль", но решили попробовать что-то своё. Выступали в костюмах "хоррор" из аниме "Волчица и пряности"».









Кристина, дизайнер-полиграфист: «ZNАКИ — это встреча с друзьями, возможность пообщаться, а костюм чертёнка получился непроизвольно. На ZNАКИ хожу уже лет 6 или 7, это всегда новые знакомства».









Сергей: «Фильм "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" крутой. Это уже четвёртые ZNАКИ — и мне это никогда не надоест, хотя наверное громко сказано».









Анастасия, студентка: «Мне пришло в голову нарядиться Барби, потому что хотела попробовать себя в образе блондинки — мне прекрасно».









Candy Blue, будущая медсестра: «У меня костюм Akali из клипа KDA — мне очень понравился образ. Это уже мои третьи ZNАКИ — с каждым годом всё лучше и лучше, всё приятнее посещать фестиваль. Знакомые говорят, что классно, что я так стараюсь — я сюда очень много людей привела».









Владимир, студент: «Это Тор из последних "Мстителей". Так уж вышло, что я мало похож фигурой на героев фильмов, но когда вышел фильм, решил — это моя судьба, нельзя шанс упускать».









Полина, хозяйка «Лавки Тёмного леса»: «Это образ такой природной ведьмы, живущей в лесу, немного шаманки».









Сергей, сотрудник ресторана: «Мы делаем образы мифологических существ. У меня образ Тэнгу — это храмовой страж. Есть интерпретации, что человекоподобная птица, но также же их называют сторожевыми псами».



