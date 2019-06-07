Фестивалим по полной: 14 самых ярких и волнующих событий наступающих выходных

О том, как разнообразить субботу, воскресенье и отлично отдохнуть — в материале НГС

Эти выходные выдаются даже слишком фестивальными — на любой вкус и цвет: от рыцарских боев до сельского хозяйства татарского народа. Не пугайтесь, если на улицах города вам встретятся люди в костюме героя компьютерной игры или девочки-аниме с синими волосами и лунной призмой. На берегу Обского моря тусовщики уйдут в трехдневный отрыв и вернутся только к понедельнику, а театралы придумали эксперимент, куда намерены завлечь новосибирцев — интрига раскроется завтра. В кино покажут долгожданную историю про Тёмного феникса — Джин Грин, звездный путь Элтона Джона и запретный роман британской писательницы.

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь» пройдет в поселке Большой Оёш Колыванского района. Гостей ждет обширная программа с показательными схватками, рыцарскими турнирами и мастер-классами. На территории фестиваля будут расположены исторические площадки (в том числе для детей) разных эпох от раннего средневековья до периода локальных конфликтов XX столетия.











Где: территория посёлка Большой Оёш, Колыванский район

Когда: 8 июня

Во сколько: с 11:00 до 19:00

Сколько стоит: вход свободный







«Федеральный сабантуй 2019» — ежегодный татарский народный праздник окончания весенних полевых работ, который отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева. Мероприятие будет длиться два дня.











8 июня в рамках фестиваля на территории Новосибирского ипподрома будут проводиться скачки и сельскохозяйственная выставка.



Где: Новосибирский ипподром, Станционная, 97

Во сколько: с 12:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный





9 июня на набережной пройдет торжественное открытие «Сабантуя» — для зрителей выступят творческие коллективы, будет работать интерактивная площадка «Татарское подворье», представляющая быт традиционной сельской семьи, а также соревнования по тюркской борьбе, взрослые и детские национальные игры, ярмарка и дегустация национальной кухни.



Где: Михайловская набережная

Во сколько: с 12:00 до 18:00



Сколько стоит: вход свободный





Фестиваль ZNАКИ — традиционно на площадке у театра «Глобус» соберется вся неформальная молодежная тусовка города. Девушки в костюмах любимых героинь анимэ, парни в рыцарских доспехах, много косплея — все это на фестивале перформативной культуры. На празднике будет работать несколько интерактивных площадок, включая танцевальные, исторические, милитари, стрит-арт и другие. Обратите внимание, что на мероприятие действует возрастное ограничение 16+.











Где: площадка у театра «Глобус»

Когда: 8 июня

Во сколько: с 15:00 до 21:00

Сколько стоит: вход свободный



Большой полезный фестиваль «Мега Органик Фест» продлится с 7 июня по 9 июня. Афиша мероприятия говорит о том, что это будет праздник вдохновения и мотивации к развитию. Три дня для гостей мероприятия организаторы проведут различные мастер-классы, лекции, экоквесты, будет дегустация полезной кухни и многое другое.











Где: открытая площадка «Вкус лета» у ТЦ «Мега»

Когда: 7, 8, 9 июня

Во сколько: с 10:00 до 00:00

Сколько стоит: вход свободный







Фестиваль Chillofilia II — мультиформатный музыкальный фестиваль. Двухдневный праздник на берегу Обского моря, где гостей ждет много электронной (и не только) музыки от лучших диджеев и коллективов на живой сцене, закрытая «чилаут» площадка для любителей пассивного отдыха, много мастер-классов и семинаров про здоровье и музыку, йогу, психологию и саморазвитие. А также ярмарка «хэндмейд» изделий, пляжный перфоманс и, конечно же, вечеринка на всю ночь.











Где: берег Обского моря, гостиница «Приморье», посёлок Голубой Залив

Когда: 7 и 9 июня

Во сколько: начало 7 июня в 17:00, окончание 9 июня в 14:00

Сколько стоит: 2000 рублей (билеты на сайте chillofilia.ru, там же полная программа фестиваля)







«Первый театр» подготовил многодневное (с 8 по 19 июня) экспериментальное мероприятие — «В путь». Это театральный спектакль или перформанс о конкретном пространстве, который может быть разыгран только в месте своего создания и нигде больше. Зрителей ждет три спектакля, объединенные в один маршрут. В эти выходные в программе знакомство с форматом мероприятия и один спектакль. Вход на мероприятие свободный.



8 июня: в Первомайском сквере гостям предлагается завтрак на траве, разговор с куратором Никой Пархомовской о сайт-специфик театре — зачем и кому он нужен, где его посмотреть и как сделать.







на фото Ника Пархомовская





Где: Первомайский сквер

Во сколько: 11:00







9 июня: актёры «Первого театра» покажут первый сюжет «В доме». Место действия — дом с часами. Перфоманс от хореографа Ольги Цветковой о легендарном новосибирском здании и попытка осознать своё тело и понять, что же это такое — место, куда мы возвращаемся каждый день, и где живем.









Где: дом с часами, Красный проспект, 11

Во сколько: 15:00







Благотворительный маркет «Лимонад» пройдет в творческом пространстве «Балкон». Здесь можно найти любую вещь по душе за небольшие деньги, а еще порадовать себя хорошей музыкой и вкусным лимонадом. Все вырученные средства пойдут в помощь подопечным зоофонда «Варежка». Кроме того, гостей ждут выступления новосибирских музыкантов, мастер-класс по изготовлению брошки в виде лимона из фетра и многое другое.











Где: открытое пространство «Балкон», Кропоткина, 269/1

Когда: 8 июня

Во сколько: 15:00

Сколько стоит: вход свободный







Ученики и хореографы танцевальной школы pole-dance Shambala в эту субботу выступят для женской аудитории на своем отчетном концерте. Учебный год подошел к концу и у танцоров «сдача экзамена» — красавицы-сибирячки обещают не только танцы на пилоне. Кстати, это единственная в стране школа, которая в качестве зрителя приглашает только женщин — обязательно стоит сходить вдохновиться чувственными танцами.











Где: клуб «Отдых», Гоголя, 15

Когда: 8 июня

Во сколько: сбор в 17:30

Сколько стоит: 500 рублей







Фестиваль танцев форро и самбы — FORRO NA SIBERIA. Программа обещает три веселых дня улыбок и много бразильских танцев. В одном месте соберутся лучшие хореографы и вокальные представители Бразилии — они научат своему мастерству всех желающих. На классы необходимо приобрести билет и записаться. В течение трех дней уроки танцев будут завершаться концертом популярных бразильских исполнителей.











Где: студия танцев SHAKE IT, правый берег, концерт — лофт-парк «Подземка»

Когда: 7–9 июня

Во сколько: с 12:30

Сколько стоит: от 2000 рублей до 6800 рублей (сумма зависит от количества посещаемых мастер-классов), вечерний концерт можно посетить отдельно за 850 рублей





К выходным вышло сразу 10 киноновинок. История про Джин Грей — «Люди Икс: Тёмный феникс» — разворачивается как раз в тот культовый момент, когда девушка превращается в тёмного феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает её в одного из самых могущественных мутантов. Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.

16+









История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона — «Рокетмен». Идея снимать биографичные фильмы о звездах пришлась сценаристам по вкусу.

18+









Фильм ужасов «Обитель страха» имеет рейтинг ожидания 80% на сайте «Кинопоиск». Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живёт молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.

18+









Биографичная мелодрама «Вита и Вирджиния» — в эпоху морали, джаза и контрабандного алкоголя, светская львица Вита Сэквилл-Уэст знакомится с королевой литературы Вирджинией Вульф. Ярое противостояние перерастает во взаимную симпатию, а симпатия — в роман, который потрясет высшее общество и навсегда изменит их жизни.

18+









«Мы всегда жили в замке» — история семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сёстры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

16+



