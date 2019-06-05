Не только гречки: бывшие сибиряки — о том, чего им не хватает в эмиграции (душ без шланга — это ад)

«Хорошо там, где нас нет», — обычно говорят, подразумевая какие-то дальние страны и города. Однако стоит человеку в этих странах хоть немного прожить, как эта же самая присказка становится актуальной для места, откуда он уехал. Обозреватель НГС.АФИША поговорил с новосибирцами, которые живут (или жили какое-то время) за границей, о том, чего из современной российской действительности им там не хватает, кроме гречки, кефира и душевных разговоров на кухне. Обязательным условием для всех опрошенных было то, чтобы в принципе они были довольны своим выбором и назад не стремились.

Магазины







«Я уехал работать сюда по контракту, и особенного опыта поездок по Европе до этого у меня не было. Основным шоком поначалу были неработающие в воскресенье торговые центры, супермаркеты, да и вообще магазины, — рассказывает Дмитрий Соловьев (Германия). — Мы же привыкли, что именно выходные — время для покупок. Но здесь город как будто вымирает. Ну и вечером, если до восьми не купил что нужно, то уже всё — работают только какие-то мелкие лавки с очень ограниченным ассортиментом. Постепенно к этому, конечно, привыкаешь, но когда приезжаю в Россию к родителям и возвращаюсь обратно, это прямо расстраивает».







В выходные центр города может практически вымирать





«В Швеции вино и прочий алкоголь в супермаркетах не продается, их можно купить только в сети-монополисте Systembolaget. Их магазины закрываются в субботу в 14:00, а по воскресеньям вообще не работают», — добавляет Светлана Сабельфельд (Швеция).







Впрочем, Светлане повезло — она живет в стране ИКЕА. Но, как это ни странно, магазины этой сети расползлись ещё не по всему миру. «У нас, чтобы купить обычный нормальный диван, мало того что пришлось заплатить 1200 долларов, так его ещё нужно было ждать 38 дней. При полной предоплате! И дешевой нормальной посуды тоже не найти — всё либо дорогое, либо как с барахолки», — признается Кирилл Маковеев (Аргентина).







Сетевые супермаркеты рано закрываются и не работают по воскресеньям





Олесе Вальгер в США не хватало недорогих сезонных фруктов и овощей из Средней Азии, поскольку покупателю там приходится выбирать между «пластмассовыми» доступными продуктами, которые одинаковы круглый год, и какими-то, возможно, хорошими, но очень дорогими «органическими» продуктами.







Цены и качество услуг







Как ни странно, современная Россия здесь смотрится далеко не худшим образом. «Аргентина — прекрасная страна, а Буэнос-Айрес — потрясающий город, но есть вещи, к которым трудно привыкнуть. Насколько я знаю, в России сейчас до сих пор очень дешевые сотовая связь и интернет. Я, например, плачу в переводе на рубли как минимум по 1000 за то и другое. Причем качество хуже — ты хочешь подключиться к новому провайдеру, а тебе говорят, что это можно будет сделать через неделю», — признается Кирилл Маковеев.











Ещё больше сетует на сервис Ольга Белкина: «В Израиле чертова сиеста по жизни. Никто никуда не торопится, вечное панибратство, бестактность и низкое качество услуг. При попытке возмутиться улыбаются и машут — и ничего не меняется».







Сразу несколько человек признались, что начали ценить отечественный рынок красоты: парикмахерские, маникюрные салоны и т. д. Роман Рудьков рассказывает, что во Франции ему пришлось найти парикмахера из Польши, которая работала на дому, «чтобы стричься по-человечески». «Потому как пару раз сходив в "Жан Луи Давид" (известная сеть. — Прим. ред.) и еще несколько подобных заведений, я понял, что есть очень большая проблема с тем, чтобы найти адекватного парикмахера в Париже», — сетует Роман. Та же проблема, по словам Сергея Ерушина, в Чехии: «Хорошие специалисты, конечно, есть, но они стоят в разы дороже». «Ещё здесь есть такая необычная проблема: по роду деятельности (недвижимость) приходится часто сталкиваться с необходимостью изготовить новый ключ от подъезда. Здесь это еще тот квест!» — говорит Сергей.







Тесные залы европейских заведений не оставляют места для игровых комнат





Неожиданным плюсом оказалось и наличие в кафе и ресторанах детских игровых зон. «Пока дети были маленькие, этого реально не хватало, хотя в России они воспринимаются как что-то само собой разумеющееся», — говорит Светлана Сабельфельд. Причем это не какая-то шведская особенность — подобная форма дополнительных услуг вообще крайне редко встречается в Европе. Считается, что если уж вы пошли с детьми в ресторан, то они должны вести себя как взрослые.







Транспорт







«В США: оценила наш вечно неудобный, но хотя бы существующий общественный транспорт, в том числе межгород, плацкарт (ибо в США в поездах либо сиденья, либо дорогущие купе, которые выкупаются на семью)», — говорит Олеся Вальгер. Дмитрий Соловьев добавляет, что в Европе постоянно нужно учитывать фактор забастовок: «Я понимаю, конечно, что люди должны бороться за свои права, но для потребителя это выглядит как стихийное бедствие».







Образование







«Первое, что приходит в голову, — кружки и секции для детей. Очень дорого. В среднем 20–30 долларов за групповые занятия (танцы, гимнастики, плавание, рисование и т. п.) и 50–100+ долларов — за индивидуальные (например, уроки на фортепьяно), — говорит Ольга Матюгина (США). — У меня сложилось впечатление, что в России все ещё можно попасть в муз/худшколу или спортивную школу с качественным обучением за недорого».











«А обучение иностранным языкам в школах — просто слезы! У дочери с 6-го класса начался испанский. И уже три года они занимаются по одному учебнику. Урок каждый день, но до прошедшего времени пока не добрались. А школа очень хорошая считается», — говорит Ольга.







Здоровье







«Главный минус лично для меня — это медицина. Не то чтобы я очень часто ходила по врачам в Новосибирске, но когда что-то случалось (гайморит, гастрит и т. д.), никогда не было проблемы найти частную клинику и вовремя получить консультацию специалиста и соответствующее лечение, — рассказывает Алина Кузменкина (Франция). —







Получение бесплатной медицинской помощи может оказаться непростой задачей





Во Франции же, чтобы попасть к врачу именно когда ты заболел, а не три недели спустя, нужно сильно постараться. У médecin traitant — аналог участкового терапевта — всё, как правило, расписано на 2–3 дня вперед. А ведь именно он должен дать направление к другому специалисту (у которого, в свою очередь, тоже всё расписано, только дней на 7–10 вперед). Если прийти, например, к оториноларингологу или неврологу без этого направления, то тариф за консультацию может быть другой. Некоторые вообще отказываются принимать без направления.







Однажды я оказалась в отделении скорой помощи офтальмологического госпиталя — время ожидания приема там, без шуток, 3–5 часов. Когда подошла моя очередь, а ситуация была серьезная, врач поставил диагноз и сообщил, что зрение может быть под угрозой. После этого мне вручили коробку с лекарствами и отправили домой, когда я практически теряла сознание от боли. В госпитализации, даже на ночь, мне отказывали категорически».







Быт







«Довольно распространенной проблемой оказывается и отсутствие центрального отопления. В России люди привыкли, что с наступлением холодов в доме становится тепло само собой, и если этого не случилось, то нужно кому-то жаловаться, — говорит Ксения Савинова (Италия). — А в Европе тепло в доме — это твои личные проблемы. Конечно, люди ставят нагреватели, но энергия дорогая и лишний раз подумаешь, лучше надеть свитер или заплатить за электроэнергию или газ лишних несколько десятков евро. А то и сотню-другую, если холода затянутся».





Нет отопления (или оно очень дорогое) и в Австралии. По словам Юлии Чипаковой, зимой (у нас это лето) австралийцы в целях экономии предпочитают дома носить угги, тёплые штаны и флисовые куртки.







В Грузии можно обнаружить платные лифты





Неприятные неожиданности могут подстерегать даже там, где, казалось бы, их совсем не ждешь. «В Грузии распространены платные лифты. С коробкой, куда надо кидать монетку, — рассказывает Анастасия Шастина. — Стоит эта услуга недорого, рубля 2–3 в пересчете на российскую валюту, но часто в кошельке просто нет этих монеток. Приходится идти пешком».





Но если монетками можно запастись, то с вмонтированным в стену душем (так принято в США, Австралии и частично в Южной Америке), если ты квартиру снимаешь, уже ничего не сделаешь. Юлия Чипакова говорит, что ей не хватает обычного душа со шлангом, у которого струю можно направить куда угодно. Удивительно, что люди могут жить и не замечать такого очевидного неудобства.

