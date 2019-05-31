Фестиваль красок и Баста: 15 самых ярких и волнующих событий наступающих выходных

О том, как интересно и нескучно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Первые летние выходные выдаются относительно теплыми, местами солнечными и даже не дождливыми. Ожидается большое количество мероприятий на свежем воздухе, особенно для детей. На фестивальном дне можно будет научиться надувать гигантские мыльные пузыри, потом облиться краской, а в завершении утроить магию из световых шаров. Совсем альтернативная реальность того же дня — Баста в городе: рэпер на этот раз выступит в стенах Экспоцентра. А еще сотни бегунов промчатся вдоль набережной, а мохнатые пёсики в очередной раз готовятся к фотосессии и нежным объятиям.

1 июня — Международный день защиты детей. На разных площадках города будут проводиться спортивные мероприятия, праздничные программы для детей и их родителей.





В Первомайском сквере ожидается Городской благотворительный детский праздник «Фестиваль кукол». На территории парка откроется «Школа Робинзона», а темой праздника станет бережное отношение к окружающей природе. Во время мероприятия будут работать интерактивные и игровые площадки, мастер-классы и многое другое. Весь день на сцене кукольные спектакли, выступления детских творческих коллективов.











Во сколько: с 12:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный







Там же, в Первомайском сквере, команда молодежного центра «Респект» проведет фотопрогулку для детей и их родителей. В программе — двухчасовая фотосессия, мыльные пузыри и мастер-класс по аэродизайну — будем учиться создавать большие пузыри из мыла.











Во сколько: с 16:00

Сколько стоит: вход свободный







На Михайловской набережной новосибирцы пробегут «Зеленый марафон». Дистанция взрослых и детей от 14 лет — 4,2 километра и 10 километров. На длинный старт необходимо предъявить медицинскую справку. Кроме того, пройдёт детский забег и впервые — инклюзивный. В программе кроме забега конкурсы для участников и их болельщиков, разминка со спортсменами, интерактивные площадки, зона отдыха и концерт. А в самом конце — коллективное озеленение набережной.











Во сколько: с 9:00 до 14:00

Сколько стоит: бесплатно







«Старт звёздного лета» начинается в планетарии. Для детей и их родителей в этот день приготовлена обширная научно-развлекательная программа, и даже мастер-класс по изготовлению космической 3D-ручки. Стоимость и время развлекательных представлений необходимо уточнить в расписании планетария.











Где: Большой новосибирский планетарий

Когда: 1 июня

Во сколько: с 12:00







На левом берегу в воскресенье объявляется фестивальный день. Начнется он с «Шоу мыльных пузырей» — можно будет вырастить мыльных гигантов, наполненных дымом. А после шоу организаторы праздника приглашают присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Требований к костюмам и к плакатам всего два: они должны быть веселыми и очень яркими.











Дальше — гости приглашаются на «Фестиваль красок». Тонны натуральной краски (можно приобрести на территории), жаркие танцы и любимая музыка — самый любимый open-air и детей, и взрослых. Кульминационный момент — массовый залп краски в небо.







С заходом солнца сотни световых воздушных шаров засияют разными огнями — новосибирцев ждет «Фестиваль волшебных шаров». Кроме того, для гостей приготовлено световое шоу и выступление музыкальных групп. После мероприятия шары можно будет забрать с собой и оставить как приятное воспоминание о празднике.











Где: парк им. Кирова

Когда: 2 июня

Во сколько: с 15:00 шоу мыльных пузырей, с 17:00 — фестиваль красок, с 21:00 — фестиваль волшебных шаров

Сколько стоит: 200 рублей (каждое мероприятие оплачивается отдельно)







Седьмой Сибирский фестиваль крафтового пива SibCraftFest-2019 в Академгородке. На фестивале будет представлена новейшая история независимого пива. В масштабном событии примут участие более 50 пивоварен из 18 разных городов России и даже из Испании и Бельгии. В рамках мероприятия, как и всегда, пройдет профессиональная дегустация пива, а закончится праздник выступлением музыкальных групп и танцами.









Где: Академгородок, ул. Николаева, 12/2

Когда: 1 июня

Во сколько: с 13:00

Сколько стоит: вход свободный







Рэпер Баста вновь выступит в Новосибирске с концертом. На этот раз Василий Вакуленко выбрал более масштабную площадку. Всем поклонникам творчества рекомендуем переслушать любимые песни, чтобы на концерте подпевать вместе с кумиром. А еще — зарядите телефоны, Баста наверняка попросит выключить большой свет и включить фонарики.











Где: Экспоцентр

Когда: 1 июня

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей до 8000 рублей







Сольное выступление Эйнара Селвика на сцене консерватории имена А. Каца. Лидер норвежской группы Wardruna и автор музыки к сериалу «Викинги» впервые отправился в сольный тур по городам России. В нашем городе он выступит с акустическим концертом.











Где: Государственный концертный зал имени А.М. Каца

Когда: 2 июня

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 1300 рублей до 5500 рублей







Благотворительная фотосессия «Доброе сердце» — у каждого гостя будет возможность внести свой маленький вклад в помощь бездомным собакам. Вы сможете вдоволь наобниматься с мохнатыми четверолапыми — все собаки обещают позировать фотографу и улыбаться. Стоимость одной фотографии — 100 рублей.









Где: Первомайский сквер

Когда: 2 июня

Во сколько: с 12:00 до 16:00

Сколько стоит: вход свободный







В кино вышло не так много новинок — всего шесть, но все же, нам есть на что посмотреть.





«Годзилла 2: Король Монстров» — история о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по удержанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трёхголовый монстр Кинг Гидора.

PG-13 (детям до 13 лет просмотр не желателен).









«Тайная жизнь домашних животных 2» — опять покажет зрителю, о чем же на самом деле думают наши животные и что их беспокоит. Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что это? Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик!

6+









Французская мелодрама «Куриоса» о чувственном любовном треугольнике в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину. В основе фильма — дневники и письма известных светских персонажей того времени.

18+









«Так сказал Чарли» — кинолента о молодом аспиранте, который пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Находясь под властью преступника, обладающего гипнотической притягательностью, обычные девушки были готовы совершить любые преступления. Аспирант посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты.

16+









Триллер «Золотая перчатка» показывает картину Западной Германии 70-х годов. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр.

18+



