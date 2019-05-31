Под грибками: Стас Соколов тестировал городские парки — там есть застенчивый олень и лес для любви

Летом хочется куда-то уехать, желательно подальше. Но, во-первых, не у всех на это есть время и деньги, а во-вторых, должен же кто-то поддерживать отечественного производителя. Для обеих категорий обозреватель НГС.Афиша обошёл городские парки, чтобы понять, чем же могут порадовать эти традиционные зоны отдыха прямо сейчас.

«Березовая роща»







Это наш практически Булонский лес (есть такой зеленый массив в Париже) — большой кусок настоящей березовой рощи, в которой проложили дорожки, но в остальном там буйство растительности и местами даже какая-то первозданная дикость. Ну, для городского человека, выросшего на асфальте. Главное достоинство «Березовой рощи» — её размеры и размах. Можно уйти куда-то вглубь, потеряться в паутине тропинок, вытоптанных в уже порядком подросшей траве. Не знаю, можно ли (как в Булонском лесу) здесь встретить ещё и немного любви, но не исключал бы такой возможности.







В «Березовой роще» можно почувствовать себя почти в лесу





Из местных достоинств стоит в первую очередь отметить обилие кафе на свежем воздухе — и прежде всего шашлычных, в которые по-прежнему люди едут со всего города (хотя смысла в этом, прямо скажем, немного). Самая главная точка стоит прямо у дороги, но дальше, в глубине, таится целый шашлычный фуд-корт.







Один круг на колесе обозрения стоит 100 рублей





Набор аттракционов в «Березовой роще» в целом стандартный: колесо обозрения, карусели, детская железная дорога и т. д. Но радует, что почти все они сосредоточены в одном месте (точнее, вытянуты в линию), так что если вы хотите отдыхать вдалеке от шума и ора, то достаточно просто пройти лишних сто метров.







Цены на аттракционы начинаются от 60 рублей (для маленьких, детских), колесо обозрения стоит 100 рублей (1 круг), за большую карусель просят 120 рублей.







Один круг в экстрим-парке стоит от 200 рублей (на самом нижнем уровне) до 350 рублей





Из уникальных (для городских парков) развлечений можно отметить экстрим-парк — систему натянутых между высоких столбов канатов и веревочных лестниц. Его, в частности, можно использовать для профилактики стремления детей и подростков залезть куда-нибудь повыше. Проход по верхней трассе (350 рублей) позволит избавиться от этого стремления хотя бы на какое-то время.







«Центральный парк»







Если уж мы все ещё ментально в Париже, то Центральный парк — это наш Люксембургский сад. Правда, без скульптур, но с фонтаном. Его тоже пока нет, но скоро будет. Пока же имейте в виду, что центральная площадка парка глухо загорожена забором, так что центр парковой жизни сместился на перекресток диагональной аллеи и дороги, ведущей к Музыкальному театру.







Центральная площадь парка перекрыта для строительства фонтана





Комплект аттракционов Центрального в этом году понёс тяжелую утрату — отсюда исчезло колесо обозрения. Это, конечно, печально, потому что где ещё на нём кататься, как не в центре города? Из того, что осталось, интерес могут вызвать, например, американские горки (самые крупные в городе). Всё остальное более или менее универсально и присутствует в любом парке. Для любителей пострелять — целый арсенал: от пневматических ружей и дротиков, до большой воздушной пушки.







В Центральном парке стоят самые крупные в Новосибирске американские горки





Единственной фишкой (кроме расположения) Центрального можно считать небольшую открытую арену для лазертага (игра, в которой нужно попасть в противника из «лучевого» оружия). В отличие от пейнтбола это уже совершенно безопасно и не требует спецодежды. Попадание фиксируется электроникой. Полчаса игры обойдутся в 150 рублей, безлимит на месяц — в 4500 рублей.







Полчаса игры в лазертаг обойдется в 150 рублей с человека





По соседству, на территории стадиона «Спартак», кстати, за забором притаилась ещё и приличных размеров трасса для картинга. Прекрасный вариант для любителей погонять (даже если у вас права отобрали). Пятиминутный заезд на карте для взрослых обойдется в 300 рублей (детский стоит 250).











Михайловская набережная







Это наш местный Английский променад (основная набережная Ниццы). Тут, правда, пока ничего не построено (кроме гостиницы «Ривер парк»), но местные девелоперы уже работают над этим. Появление велосипедной дорожки (она же беговая) сразу добавило набережной недостававшего ей динамизма. Теперь здесь мимо вас постоянно кто-то едет или бежит.







На Михайловской набережной проложена первая настоящая велодорожка





Главное достоинство набережной — её протяжённость. То есть вы просто выходите на неё с одного конца, доходите до другого, возвращаетесь — вот уже и вечер прошел. Но платные развлечения есть и здесь. Например, моднейшее колесо обозрения с тонированными закрытыми кабинками. В Новокузнецке местные журналисты по поводу такого же точно колеса провели даже целое журналистское расследование — можно ли в этих кабинках заняться сексом?







Летнее кафе на набережной





Среди качелей, каруселей и прочих устройств для активного отдыха притаилось кафе формата «киоск с верандой» со столиками, поставленными вдоль променада. Войти сюда, правда, можно только через дверь в конце небольшого комплекса аттракционов, которые зачем-то обнесены стальной сеткой. Деликатесов тут не держат, но съесть хот-дог с пивом или выпить молочный коктейль можно (цены на всё начинаются примерно со 100 рублей).











Парк им. Кирова







В парке им. Кирова можно найти аттракционы, которые, кажется, ничуть не изменились за последние 30 лет





Если хочется отправиться не за границу, а в прошлое (сейчас это даже более модно), то стоит сходить в парк культуры и отдыха им. Кирова. Здесь больше, чем где-либо, сохранился этот дух старых советских парков. Тут вам и растрескавшийся латаный асфальт, и железные, сваренные, как будто ещё при социализме качели, и деревянные горки в стиле 50-х. Ну и конечно, сам Сергей Миронович собственной персоной, романтично смотрящий вдаль с постамента в цветении яблонь.











На ферме можно бесплатно посмотреть на разных животных и покормить их купленными здесь же овощами (порция стоит 50 рублей)





Главная местная фишка — небольшая ферма животных с верблюдом, козами, олененком, кроликами и прочей живностью. Посещение фермы бесплатное, деньги возьмут только за наборы корма (50 рублей порция), которыми можно будет животных покормить. Конечно, не зоопарк, но рядом, и животные находятся не где-то далеко, а буквально на расстоянии вытянутой руки.