Дух захватывает: 20 волнующих фото из календаря Pirelli 2019 — на них самые желанные женщины мира
Они рассказали о своих мечтах и одиночестве, но получилось все равно эротично
Сегодня в «Победе» можно увидеть новые фотографии для легендарного календаря Pirelli: сейчас в его концепции действительно меньше эротизма, посыл стал не таким броским, скорее чувственным. На кадрах кинематограф и фотография слились с помощью рук знаменитого фотографа Альберта Уотсона. Журналист НГС.Афиша посетила выставку первой, чтобы её увидели и вы в нашем фоторепортаже.
Сегодня, 27 мая, в Центре культуры и отдыха «Победа», в Белой галерее, открывается выставка фотографий Альберта Уотсона для календаря компании Pirelli «Мечты», в которой звёзды мировой величины вошли в образы художников, фотографов, мечтающих о призвании и успехе, и людей, которые переживают расставание с любимым, заключив себя в стеклянную башню одиночества.
Эта выставка вдохновлена эстетикой кинематографа: персонажи, которые стали героями календаря, рассказывают о своих мечтах. Если раньше в календаре Pirelli звёзды были чаще всего собой, то Альберт Уотсон сделал их другими.
В этом проекте четыре сюжета. В первом — героиня модели Джиджи Хадид переживает расставание с возлюбленным и заключает себя в стеклянную башню одиночества. Рядом с ней находится друг, в роли которого выступает дизайнер Александр Вэнг.
Во втором — актриса Джулия Гарнер воплотила в кадре образ фотографа-натуралиста: она снимает природу и мечтает о выставках и признании.
В третьем — звёзды американского балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III играют бедную талантливую пару, которая мечтает об успехе.
И в четвёртом — модель и актриса Летиция Каста выступает в образе художницы, которая живёт вместе со своим амбициозным возлюбленным, которым является известный танцовщик Сергей Полунин.
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Мария Тищенко
Фото автора, предоставлены Белой галереей
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