Дух захватывает: 20 волнующих фото из календаря Pirelli 2019 — на них самые желанные женщины мира

Они рассказали о своих мечтах и одиночестве, но получилось все равно эротично

Сегодня в «Победе» можно увидеть новые фотографии для легендарного календаря Pirelli: сейчас в его концепции действительно меньше эротизма, посыл стал не таким броским, скорее чувственным. На кадрах кинематограф и фотография слились с помощью рук знаменитого фотографа Альберта Уотсона. Журналист НГС.Афиша посетила выставку первой, чтобы её увидели и вы в нашем фоторепортаже.

В экспозицию вошли 64 цветные и чёрно-белые фотографии





Сегодня, 27 мая, в Центре культуры и отдыха «Победа», в Белой галерее, открывается выставка фотографий Альберта Уотсона для календаря компании Pirelli «Мечты», в которой звёзды мировой величины вошли в образы художников, фотографов, мечтающих о призвании и успехе, и людей, которые переживают расставание с любимым, заключив себя в стеклянную башню одиночества.











Эта выставка вдохновлена эстетикой кинематографа: персонажи, которые стали героями календаря, рассказывают о своих мечтах. Если раньше в календаре Pirelli звёзды были чаще всего собой, то Альберт Уотсон сделал их другими.







Отдельно идут фотографии с backstage





В этом проекте четыре сюжета. В первом — героиня модели Джиджи Хадид переживает расставание с возлюбленным и заключает себя в стеклянную башню одиночества. Рядом с ней находится друг, в роли которого выступает дизайнер Александр Вэнг.







Джиджи Хадид играет одинокую девушку, пережившую расставание





Дизайнер Александр Вэнг играет роль друга девушки







Компания Pirelli начала выпускать календарь для партнёров и клиентов в 1964 году, который сразу же стал популярным. С тех пор для него снимают лучшие фотографы





В этом году 46-й выпуск календаря





В последние годы в календаре пытаются уйти от лишнего эротизма, но на некоторых кадрах он всё равно присутствует





Во втором — актриса Джулия Гарнер воплотила в кадре образ фотографа-натуралиста: она снимает природу и мечтает о выставках и признании.







Актриса Джулия Гарнер в роли фотографа





Она мечтает об успехе и собственных выставках





Альберт Уотсон воплощает через объектив фотоаппарата киносценарий





Четыре истории проекта связаны между собой мечтами





В третьем — звёзды американского балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III играют бедную талантливую пару, которая мечтает об успехе.





Звезда американского балета Мисти Коуплэнд





Мисти Коуплэнд и ещё одна звезда американского балета Кельвин Ройал III





Как рассказал арт-менеджер Белой галереи Илья Ткачёв, в 2017 году звёзды играли для календаря самих себя, но в возрасте, а в 2019 году они играют других людей











И в четвёртом — модель и актриса Летиция Каста выступает в образе художницы, которая живёт вместе со своим амбициозным возлюбленным, которым является известный танцовщик Сергей Полунин.







Модель и актриса Летиция Каста играет художницу





Она живёт вместе со своим парнем, в роли которого — Сергей Полунин





Эти звёзды сами были такими, как и их герои, — мечтали стать успешными





Некоторые кадры действительно погружают в атмосферу кино на 100%





Выставка будет работать до 31 июля





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