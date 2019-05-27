В экспозицию вошли 64 цветные и чёрно-белые фотографии
В экспозицию вошли 64 цветные и чёрно-белые фотографии


Сегодня, 27 мая, в Центре культуры и отдыха «Победа», в Белой галерее, открывается выставка фотографий Альберта Уотсона для календаря компании Pirelli «Мечты», в которой звёзды мировой величины вошли в образы художников, фотографов, мечтающих о призвании и успехе, и людей, которые переживают расставание с любимым, заключив себя в стеклянную башню одиночества.


Дух захватывает: 20 волнующих фото из календаря Pirelli 2019 — на них самые желанные женщины мира


Эта выставка вдохновлена эстетикой кинематографа: персонажи, которые стали героями календаря, рассказывают о своих мечтах. Если раньше в календаре Pirelli звёзды были чаще всего собой, то Альберт Уотсон сделал их другими.


Отдельно идут фотографии с backstage 
Отдельно идут фотографии с backstage 


В этом проекте четыре сюжета. В первом — героиня модели Джиджи Хадид переживает расставание с возлюбленным и заключает себя в стеклянную башню одиночества. Рядом с ней находится друг, в роли которого выступает дизайнер Александр Вэнг.


Джиджи Хадид играет одинокую девушку, пережившую расставание
Джиджи Хадид играет одинокую девушку, пережившую расставание


Дизайнер Александр Вэнг играет роль друга девушки
Дизайнер Александр Вэнг играет роль друга девушки


Компания Pirelli начала выпускать календарь для партнёров и клиентов в 1964 году, который сразу же стал популярным. С тех пор для него снимают лучшие фотографы
Компания Pirelli начала выпускать календарь для партнёров и клиентов в 1964 году, который сразу же стал популярным. С тех пор для него снимают лучшие фотографы


В этом году 46-й выпуск календаря
В этом году 46-й выпуск календаря


В последние годы в календаре пытаются уйти от лишнего эротизма, но на некоторых кадрах он всё равно присутствует
В последние годы в календаре пытаются уйти от лишнего эротизма, но на некоторых кадрах он всё равно присутствует


Во втором — актриса Джулия Гарнер воплотила в кадре образ фотографа-натуралиста: она снимает природу и мечтает о выставках и признании.


Актриса Джулия Гарнер в роли фотографа 
Актриса Джулия Гарнер в роли фотографа 


Она мечтает об успехе и собственных выставках
Она мечтает об успехе и собственных выставках


Альберт Уотсон воплощает через объектив фотоаппарата киносценарий
Альберт Уотсон воплощает через объектив фотоаппарата киносценарий


Четыре истории проекта связаны между собой мечтами
Четыре истории проекта связаны между собой мечтами


В третьем — звёзды американского балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III играют бедную талантливую пару, которая мечтает об успехе.


Звезда американского балета Мисти Коуплэнд
Звезда американского балета Мисти Коуплэнд


Мисти Коуплэнд и ещё одна звезда американского балета Кельвин Ройал III
Мисти Коуплэнд и ещё одна звезда американского балета Кельвин Ройал III


Как рассказал арт-менеджер Белой галереи Илья Ткачёв, в 2017 году звёзды играли для календаря самих себя, но в возрасте, а в 2019 году они играют других людей
Как рассказал арт-менеджер Белой галереи Илья Ткачёв, в 2017 году звёзды играли для календаря самих себя, но в возрасте, а в 2019 году они играют других людей


Дух захватывает: 20 волнующих фото из календаря Pirelli 2019 — на них самые желанные женщины мира


И в четвёртом — модель и актриса Летиция Каста выступает в образе художницы, которая живёт вместе со своим амбициозным возлюбленным, которым является известный танцовщик Сергей Полунин.


Модель и актриса Летиция Каста играет художницу
Модель и актриса Летиция Каста играет художницу


Она живёт вместе со своим парнем, в роли которого — Сергей Полунин
Она живёт вместе со своим парнем, в роли которого — Сергей Полунин


Эти звёзды сами были такими, как и их геро и, — мечтали стать успешными
Эти звёзды сами были такими, как и их герои, — мечтали стать успешными


Некоторые кадры действительно погружают в атмосферу кино на 100%
Некоторые кадры действительно погружают в атмосферу кино на 100%


Выставка будет работать до 31 июля
Выставка будет работать до 31 июля


Ранее НГС рассказал о трёх сибирячках, которые вошли в топ-100 журнала Maxim.