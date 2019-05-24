Игрища престолов, скандальная «Золушка» и ещё 8 самых ярких событий наступающих выходных

О том, как активно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Для тех, кто не планировал в эти выходные оставаться дома у телевизора, корреспондент НГС.АФИША выбрала лучшие варианты досуга. Тусовщики, любители культурно отдохнуть, спортактивисты разбредутся кто куда. К просмотру предлагается эпатажный вариант спектакля «Золушка», чумовая вечеринка с эхом из 90-х (это уже скоро станет трендом) начнется в субботу, бесплатный мастер-класс по растяжке и, конечно же, много-много кино — сказка детства, снова битва королевств и милейшая корова Клара, которая отправилась к родителям на ферму.

Если сильно хочется поностальгировать по школьным дискотекам и вспомнить, как оно было тогда, в 90-х, — собирайтесь на вечеринку, не забудьте яркие лосины и круглые очки. Большая DISCOTEKA 90-х пройдет уже в эту субботу. Старые добрые песни группы «Вирус», «Демо», Scooter и, конечно же, танцы до утра. Отличный план для ярых тусовщиков.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 25 мая

Во сколько: 23:30

Сколько стоит: 300 рублей







Концерт комика Антона Борисова — самое время хорошенько посмеяться. Антон Борисов один из основателей жанра stand-up в России, руководитель творческого объединения «ЛЮДИ». В Новосибирск артист приехал со своим сольным выступлением On Stand-up.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 25 мая

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 500 рублей до 1500 рублей







Эпатажный и дерзкий танцевальный коллектив IVEX представляет в эти выходные очередной скандальный спектакль «Золушка». Неожиданная смесь разных направлений — от классики до хип-хопа — точно не оставит зрителя равнодушным. Такую «Золушку» точно никто еще не видел.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 26 мая

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1100 рублей до 1300 рублей







Полезное и интересное занятие, а главное — бесплатное: мастер-класс по растяжке в рамках проекта «Будь мечтой». Полтора часа вас будут усердно сажать на поперечный шпагат с проработкой тазобедренного сустава. Делом займется балерина и преподаватель новосибирской студии растяжки Елизавета Поцукова.











Где: центр «Респект»

Когда: 25 мая

Во сколько: 12:00

Сколько стоит: вход свободный, на занятие необходимо записаться у администратора







Стёб-арт студия «Ха!Мы!» выступит на сцене бара «Бродячая собака». В популярную творческую команду входят именно такие актёры новосибирских театров — дерзкие и эффектные. Каждый раз они предстают в разных амплуа и удивляют зрителя своими образами.











Где: бар «Бродячая собака»

Когда: 25 мая

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: от 800 рублей







Полнометражный фильм «Аладдин» наконец-то вышел на экраны. Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть и стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес. Доступ к лампе разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является Аладдин.

6+









Криминальная драма «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном и Лилли Колинз в главных ролях. Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в жестоких убийствах женщин.









На экранах дуэт Джона Траволты и Моргана Фримана — фильм «Ядовитая роза». Карсон Филипс в прошлом — звезда футбола, теперь — частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.

16+











Комедия «Игрища престолов» — лорды Восьми Королевств собираются на Пир Очищения, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Однако план кровожадного тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей немало злоумышленников.









Мультфильм «Веселая ферма» про корову по имени Клара, которая живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму, став лучшим кулинаром. Вместе с друзьями, местными жителями — бычком-рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими — она приступает к работе, хотя кое-кто в этом ей хочет помешать.

6+







