Лето почти наступило, и хочется вырваться за пределы даже летних веранд. Просто взять что-то вкусное и пойти фланировать по улицам или сесть в парке. Для тех, кому близко это чувство, обозреватель НГС.АФИША собрал новинки уличной еды, появившиеся в Новосибирске уже в этом году (максимум в конце прошлого). Оказалось, что этот жанр в городе развивается и даже породил немало интересного.





Pizze Rello



(площадь Карла Маркса)







Стильный вагончик, который может перемещаться по городу, но сейчас стоит рядом с ТЦ «Гранит» у трамвайных путей. Очередная (трудно сказать, какая по счёту) попытка приучить публику к этому странному продукту. Идея конопиццы изначально состояла в том, чтобы составить конкуренцию хот-догам и сэндвичам. Дать, так сказать, итальянский ответ гастрономическим агрессорам. Но если с дизайном все более или менее получилось, то со вкусом уже сложнее.







Стильный вагончик Pizze Rello расположился сейчас на площади Карла Маркса





В готовый рожок из уже выпеченного теста накладывают начинку и засовывают в печь. Получается что-то невразумительное — горячее снаружи, прохладное внутри. Причем в случае с рожками «Пицце Релло» это прохладное ещё и чертовски невкусно, поскольку состоит (по крайней мере сверху) из кусочков дешевого сыра, которые не успели даже начать плавиться. Стоит такой рожок от 85 до 125 рублей, так что если вы хотите перекусить, а не сфотографироваться с модной новинкой, то просто купите шаурму.







Фирменный рожок стоит 120 рублей





Вообще, в Италии есть похожая штука: её делают в сети Trapizzino — это уголок из вкусного хлеба, который набивают обжаренным мясом, овощами, соусом и т.д. Почему кто-то не сделает что-то подобное, вместо того чтобы опять и опять маршировать по уже не единожды доказавшим свою безотказность граблям, — непонятно.







«Лаваш и мясо»



(улица Советская)







«Лаваш и мясо» — едва ли не первый пример уличного ларька с собственной летней верандой





Хипстерская шаурма у консерватории. Тут вам и нормальная айдентика (изображение логотипа и сопровождающие картинки), и айр-мен (рекламный надувной человек) на крыше. Есть у заведения даже своя, не побоимся этого выражения, летняя веранда — два стола с лавками. В качестве неожиданного бонуса — звуки классической (и не очень) музыки, которые то и дело доносятся из окон консерватории. Ну и сами студенты могут завернуть за шаурмой.







Внутри пока, впрочем, всё менее революционно. Два вида шаурмы, которые отличаются только соусом. Внутрь, правда, можно добавить суперострый соус. Точнее, даже не соус, а эссенцию остротой в 1 миллион сковиллов (единица остроты: например, у кайенского перца — 30 тысяч). Но всё это выглядит как бесконечная упаковка, развернув которую видишь обычную шавуху без каких-то особенных преимуществ. С тем же самым страшным жареным неизвестно когда картофелем и обилием капусты. Да ещё и представляющую собой неудобный толстый сверток, из которого постоянно норовит что-то выпасть.







Bagel street food

(метро «Студенческая»)







Бейгл с курицей стоит 150 рублей





Проект опытного шеф-повара Ивана Педана, который с не очень понятными целями решил попробовать себя в нише уличной еды. Основа здесь — бейглы, разновидность выпечки, для которой тесто специально готовится — обваривается и вытягивается (ближайший родственник — привычные нам бублики). Бейглы долго хранятся, не теряя своих свойств, и вообще имеют своих поклонников, хотя человеку, привыкшему к обычному хлебу и лавашу, эти штуки могут показаться странными. В остальном, конечно, еда здесь выделяется из общего ряда. Хрустящий салат, приготовленная в сувиде нежная курица, точно подобранный соус. Это уровень хорошей кофейни, а не уличного ларька.





«Wok Чан»

(Центральный рынок)





Порция лапши в «Wok Чан» стоит всего 90 рублей





Точка китайской еды в череде павильонов со стороны Каменской (где-то в середине). Готовит настоящий китайский повар, проработавший не один год в новосибирских ресторанах. В меню, правда, всего три блюда: жареный с мясом и овощами рис, такая же лапша и жареные пельмени. Всё стоит по 90 рублей, что, согласитесь, почти даром (учитывая размер порций). Однако есть нюансы. Повар не всегда на месте — лучше записать его телефон и звонить заранее, особенно актуально это, если вы хотите пельменей — на их готовку уйдет больше 20 минут.





Лапша, которую я пробовал, если честно, не то что бы выдающаяся. Но в ней очень мягкая курица, хороший обволакивающий соус. Ну и за 90 рублей просить в Новосибирске чего-то большего уже нахальство. Красивых коробочек тут нет, но еду упакуют в пластиковый контейнер, из которого её можно будет съесть прямо здесь же — на лавочках, которые стоят вдоль многочисленных павильонов с едой. Или унести куда-то в парк, на травку.





«Хочу пончик!»







Пончик с лососем и терияки за 120 рублей





Начинающая сеть компании из Академгородка (работают уже две точки в центре). Идея создателей для Новосибирска в каком-то смысле революционна — сделать пончики не просто десертом, а основой для довольно широкой линейки. Задумано всё гастрономично: в качестве начинок и добавок тут вам и паштет с грушей, и лосось с терияки, и рукола с вялеными томатами. В сладком разделе тоже всё непросто — и пончик с шоколадной глазурью и цельной сладкой вишней сверху выглядит на общем фоне почти простаком. Цены начинаются от 70–80 рублей, а самые дорогие пончики стоят 125 рублей.







На вкус всё это довольно интересно, хотя нельзя сказать, что все сочетания (да и исполнение) прямо удались. Но, с другой стороны, в таком деле неизбежны и провалы, и просто разные мнения. В любом случае это радостный пример того, что люди пытаются сделать что-то новое.







«Чебурек.ми»



(метро «Студенческая»)





Киоск «Чебурек.ми» на Геодезической





На вид это обычный ларёк в веренице таких же павильонов вдоль улицы Геодезической, разве что дизайн поярче. И только заглянув в «меню», понимаешь, что место-то не простое. Вот как вы думаете, сколько можно придумать видов чебуреков? Так вот в «Чебурек.ми» их семь штук: с говядиной, с домашним фаршем, с курицей, моцареллой, моцареллой с ветчиной, чебупицца и (внимание) сладкий чебурек с бананом и клубникой. Цены от 55 до 90 рублей за огромный чебурек, который упакуют в плотный фирменный пакет.







Чебурек с бананом и клубникой за 55 рублей





Но главное — конечно, вкус. Во-первых, чебуреки делаются на месте — внутри раскаточная машинка для теста и холодильник с начинками. То есть это не привычная схема, когда что-то такое привозят в морозильнике и тут только жарят. Во-вторых, чебуреки делают под заказ. То есть какое-то количество самых востребованных выложено на витрине, но мои оба были прямо из масла. В результате у вас не кусок обмякшего уже теста, а совершенно чудесная хрустящая в руках и во рту штука.







«Белая панда»



(площадь Карла Маркса)







Емкость для чая навынос в павильоне «Белая панда»





Кофейные точки в Новосибирске сегодня на каждом углу. А вот уличный павильон с богатым выбором чая — это что-то новое. Внутри многочисленные коробочки и большой китайский поднос-подставка для заваривания чая, на котором толпятся чашечки и чайники. Меню со списком позиций нет — о том, что вы хотите, лучше просто поговорить с человеком за стойкой. Чай, конечно, лучше пить на месте (внутри или сев на сооруженные снаружи «ступени»). Но в чайной есть опция «навынос» — пузатые емкости из плотного картона с крышкой. Порция стоит около 100 рублей (зависит от вида). Проводить чайную церемонию где-то в беседке, стоящей на краю тихого пруда в лесу, — это для слабаков. Попробуйте исполниться благодати с чашечкой лунцзина, глядя на площадь Карла Маркса.